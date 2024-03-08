復刻茶樓點心卡 記活字印藝精髓

鑄字行除了一本本選字款的配字簿（上），還會有一本活字花邊樣本（下），載有各種花粒、花針的樣式，讓印刷師傅選擇。（黃志東攝）

得如樓餅家月餅券上可見多個活版印刷特點，如運用流水號碼機（右）印製序號，用花粒、花針，以及圍繞「壹盒」兩字的括號點綴設計。（黃志東攝）

【明報專訊】與茶樓有關的回憶，最先浮現的自然是熱氣騰騰的一盅兩件；閱歷豐富一點的話，這段美味回憶還伴有點心阿姐推點心車時的叫賣聲、點心卡上蓋印的利落動作，還有供月餅會的盛况……但隨着舊式茶樓、酒樓一間間結業，這些飲茶日常已漸成集體回憶，連帶相關印刷品如茶券、月餅會會摺、蓋滿印的點心卡等也慢慢消失。位於油麻地的活字館正展出與茶樓、酒樓相關的印刷品和印版，從傳統茶樓文化，認識活版印刷工藝。

活字館正舉行的專題展覽「記憶．鉛字．生活」以茶樓文化為題材，述說茶樓內常見的活字印藝。不少展品來自已結業的上海街百年茶樓「得如酒樓」，亦有取自西貢、北角地區茶樓的菜單印版、婚宴收據等，從生活化角度拉近活版印刷與大眾距離。

在柯式印刷未興起的年代，日常生活處處可見活版印刷痕迹。印刷師傅將一粒粒比指甲還小的鉛字排成活版，透過在印版上施加壓力，就可印製出各式各樣的印刷品。有別於今時今日彩色印刷的點心紙、月餅換領券，香港版畫工作室項目經理胡柏怡（Boyi）說，「以前普遍來說，印刷師傅着重實用，（印刷品設計）相對沒那麼花巧」，但在細微之處亦可見到師傅的心思。

「花粒」印花邊 括號組成泡泡框

展品之一是1960年代末，讓茶客飲茶、吃晚飯、買餅時抵消特定金額的「得如樓茶券」，飾有中國風邊框，讓本來平平無奇的現金券變得典雅。Boyi解說：「這些邊框是用叫『花粒』的活字印出來；活版印刷中，還經常用符號作裝飾或標示。」連標點符號都需身兼多職，靈活化身成設計一部分。就如一旁的月餅券，圍繞「壹盒」的弧形線條，正是不同字號的括號，師傅將它們排列成泡泡框，令印刷品設計更多變化。又如「得如樓餅家」下的線條，就是用「花針」印出分隔線，既簡潔又實用。花粒、花針款式多樣，除了一本本選字款的配字簿，鑄字行還會有一本活字花邊樣本，載有各種花粒、花針的樣式，讓印刷師傅選擇。「以前的印刷行不少是家庭式營運，師傅執印切釘都會一手包辦，還兼任設計師，挑選不同的素材。」

流水號碼機嵌印版 印出不同序號

Boyi指着月餅券上的一列序號，拿出流水號碼機，「這也是活版印刷的特色之一」。她將流水號碼機一下一下壓在手上，上面的數字便逐下跳動。「活版印刷透過壓力而印刷，每印一下，就會令流水號碼機上的數字跳一下，在印刷門票、現金券、換領券時，就會將它嵌入印版內，為每張券印上不同號碼。」

電版印標誌、英文書法字

月餅券上的茶樓標誌又是怎樣印成呢？印版除了用活字粒組合而成，另一種方法是用電版。她解釋，金屬電版以鋅製成，師傅畫好稿後將它製作成菲林，並轉印上鋅版，再經過曬版、腐蝕、冲洗、裁剪等工序後，形成凸板，既可直接印刷，又可與活字合組成活版。「電版在圖像使用上會較靈活，或者印刷英文公司名稱、書法字時，活字未必做到，就會用電版處理。」1971年北角麗宮酒樓的婚宴收據，右上那潦草的英文書法字Majestic Restaurant Ltd.，就是用電版印成。

雙色印刷工序繁複 1970s少見

這張由曾在長沙灣開設印刷店的歐師傅捐贈的婚宴收據，還少見地以雙色印刷。Boyi解釋，印雙色時需要兩塊印版，並將內容分拆在兩塊版上，印完一塊版後，換上另一隻色的油墨，對齊位置後再印剩下部分，相較之下工序較繁複。「活板印刷多是一版一色，如果（印刷品上有）2、3隻色，（活版製作的）成本會增加，所以1960至80年代大部分的印刷品，都是單色為主。」

難得有機會看到50多年前的婚宴收據，記者忍不住駐足細看，嘗試從潦草的手寫字辨認1970年代的婚宴菜式，又請教Boyi怎樣拆解標示各項目單價的花碼，所見所聞早已超越活字印刷的範疇。展覽期間，活字館每月一次的導賞團，除了介紹活版印刷的基本概念和體驗手搖活版印刷，還包括此展覽的內容導賞，將茶樓印藝中的故事傳誦下去。

記憶．鉛字．生活—— 一盅兩件

地點：油麻地上海街404號地下

日期：即日至4月28日（逢周五至日）

fb：香港活字館 hong kong open press

註：免費參觀，入場前需登記成為 「一日會員」

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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