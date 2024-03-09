e新品：Final真無線耳機「與世隔絕」 貼耳還原好聲音

多方面優化--ZE8000 MKII沿用上一代的f-Core for 8K Sound單元，但廠方改良了放大器設計，加強降噪及隔音功能，提供更好的聽歌體驗。﹙品牌提供﹚

【明報專訊】致力提升音樂還原度的日本發燒耳機生產商Final，去年才推出旗艦級真無線耳機ZE8000，短短1年後再推出升級版的ZE8000 MKII（圖）。新耳機除了強化降噪、隔音功能之外，最大音量亦增加了5dB，讓用家更容易應對不同種類的音樂。

隔音能力比上代提升32%

新耳機改善了上一代的AB類放大器設計，不單令聲音更線性、流暢，也提高了「訊噪比」，令聲音更還原，演奏樂器的細節更明顯。作為一款主打高解析的真無線耳機，當然不能忽視降噪功能，廠方特別針對上代的不足，增強ZE8000 MKII降噪晶片的運算能力，同時也改良耳膠設計，用上軟身矽膠，與耳道更貼合。透過一系列改良，廠方指新耳機的整體隔音能力比上一代提升32%。

單元是耳機的核心，ZE8000 MKII沿用上一代的f-Core for 8K Sound方案，用上鋁鎂合金製作震膜中心，並通過「注塑成形」技術令矽膠邊緣與震膜更貼合，降低對聲音的干擾。單元內部接線採用了導電力強的銅包鋁漆包線﹙CCAW﹚，並以架空方式佈線，提升單元的反應；配合特製黏合劑貼合在單元外殼，令直徑只有10毫米的f-Core For 8K，發揮出接近13毫米動圈單元的動態與感覺。

頻段修正 供電穩定

另外，耳機亦透過「數碼信號處理器」來修正指定的聲音頻段，令音樂信號更有規律地重現，從而加強音場、聲音分離度等表現。同時，耳機內亦使用由日本Rubycon生產的薄膜電容供電，除了體積更細，供電也更穩定，讓用家聽出更多細節。

電量方面，它相比上代沒有太大變化，耳機本身可使用5小時，配合充電盒則最長可使用15小時；它亦支援快充，充電5分鐘即可使用45分鐘。為提升用家的體驗，廠方特別在專用的應用程式中開設ZE8000 MKII專用頁面，當中包括4個場景模式、音量調節模式及多點連接功能，方便用家使用。●

Final ZE8000 MKII規格

連接：藍牙5.2

頻率響應：20Hz至20KHz

防水等級：IPX4

售價：$2380

查詢：3188 0767（ECT）

文：吳一鳴