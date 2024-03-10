【明報專訊】今日是金庸百周年誕辰，幾代人的童年裏，都有金庸筆下人物的身影，分別可能是鄭少秋梁朝偉吳啟華抑或曾舜晞，不論從而得到的張無忌印象有多不同，對大俠的不凡氣度總有認識，對武功和愛情都有期盼和幻想。

小說的第一手閱讀體驗，自是更加開闊和想像無邊了，而且給讀者埋下喜愛文字和寫作的種子，自小愛讀金庸，曾出版《誰是金庸小說武功第一人》的中文老師陳廣隆當然不在話下，今期有他特別炮製的金庸小說填字遊戲，與讀者一起重溫感受金庸的武林與小說世界。中國現當代文學研究家、北京大學博雅講席教授陳平原老師特地撰文紀念，提到當年兩個金庸走向世界的腳印，旁及一些人物性格細節的觀察，袁兆昌則趁機整理了金庸在香港的足迹，小說以外的生平。

詎料突然傳出漫畫家鳥山明的死訊，不少人自然浮現兒時追讀漫畫看卡通片的記憶和心情，紛紛向漫畫家道謝。那種廢寢忘餐和苦苦等待的勁兒，在現今串流煲劇劇接劇的影視大流行下回望，顯得彌足珍貴。有人後來成了漫畫家，有人成了影評人，其中紅眼的悼文回溯故事再回看漫畫家的人生，從不死與詼諧中見出他的憂鬱。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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