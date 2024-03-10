星期日文學‧00後讀者：金庸武俠小說是文學啟蒙

【明報專訊】從1955年寫《書劍恩仇錄》至1972年完成《鹿鼎記》，金庸寫下了15本大受歡迎的武俠小說，雖然是50年前的作品，廣大的讀者群卻不乏年輕臉孔。這次訪問的四位00後金庸讀者，全部都是從小學開始閱讀金庸小說，這一場場跨越年齡與時代隔閡的閱讀之旅，還啟蒙了他們對文學的喜愛，更在金庸小說找到他們想要成為的大人。

作家汶禧：最好唔知道自己有宿命

陳汶禧（汶禧）是大學生，也是見山書店的店長，去年出版第一本書《孖鋪》，出書之前也有想像「身為作家的壓力」，出版後發現這份壓力不存在，因為日子如常，別人也不會刻意提起他出版過一本書。這位年輕作家，曾經覺得小學作文要寫滿一頁紙很難，直至遇上金庸的小說。

因為不時聽說「從前的人」為了閱讀金庸而拿着電筒在棉被裏看書，十歲的汶禧不喜歡讀書，很好奇哪一本書可以比睡眠更吸引，便到圖書館借了一本《笑傲江湖》，隨手翻開書中的任何一頁，看見了令狐冲不知道在做什麼，看不懂，把書放回書櫃。原來不是令狐冲的錯，是陳汶禧的錯。好奇心驅使他再試一次，拿起《笑傲江湖》從第一頁讀起，從此一口氣讀完金庸的小說。

小學四、五年級一口氣看完金庸小說，仍記得當時家人在街市的熟食中心工作，放學後，他揹着書包來到人聲嘈雜的熟食中心等待家人下班，找張圓枱坐下來看書，身旁粗口橫飛又飯香四溢，他只看見小說裏的武林世界。上課也是看小說，老師的講課再精彩，也精彩不過他抽屜裏的郭靖、黃蓉的故事。不聽書，不交功課，緣分到了，老師沒收了他的《天龍八部》，要他交了功課才還書給他。

金庸是他第一個讀完所有小說的作家，從前對文學毫無認識，從此喜歡閱讀，最大的收穫是可以長時光專注讀書，而且不怕閱讀長篇作品。因為看見了教科書以外的文字世界，大概知道「寫人物」、「寫場景」是什麼回事，小四寫一頁紙也詞窮，小五的作文功課可以洋洋灑灑寫五頁紙。最瘋狂的金庸閱讀之旅是小學，日後沒有不斷翻看，但汶禧認為這場閱讀之旅為他帶來了很好的寫作基礎養分。

最初，他以為自己喜歡武俠小說，後來嘗試閱讀古龍、梁羽生、黃易……都不像從前閱讀金庸那麼投入，他很好奇自己到底喜歡金庸小說的什麼，便到圖書館的「文學研究」分類看看，竟看見了一整個書櫃都是講解金庸小說的書。翻閱了部分分析書籍，令他發現自己是喜歡金庸筆下的人物關係、人與人之間的情感，而金庸可以創造許多性格立體而不重複的人物，令他佩服。

所有小說裏，他最喜歡《天龍八部》，「入面幾乎每個人物都有一啲滿足唔到嘅遺憾，例如段譽苦戀王語嫣，但王語嫣就淨係諗住佢表哥，佢表哥慕容復就淨係諗住帶大燕復國；喬峰好有俠氣，最後發現自己係契丹人，佢一路想對抗嘅嗰個國家就係佢自己身上流住嘅血，然後佢好鍾意阿朱但最後親手殺死咗阿朱，因為阿朱化咗妝，想去化解一段仇恨……你武功好原來唔係大晒，你都有好多遺憾完成唔到，嗰種情感令我好投入。」

「最悲劇就係喬峰，佢簡直好似希臘嘅悲劇人物一樣，喺當時宋朝同遼國打仗嘅背景下，佢係丐幫幫主，要去抵抗遼國，一路講緊佢武功蓋世，非常豪氣。故事中間揭曉原來呢個人就係遼國人，佢帶領武林對抗遼國，原來佢自己就係要畀人對抗嘅對象。佢同昔日所有中原武林朋友絕交之後，去做遼國嘅大王，但又唔想背棄昔日養育佢成人嘅宋人嘅恩義，最後佢喺兩軍對戰嘅環境選擇跳崖，用自己嘅死去締結和平。」

汶禧感慨喬峰被命運操控，「就算你武功幾好，你都唔可以逍遙快活咁過生活，但都會諗有時命運係抵抗唔到，你覺得冥冥中召喚你去完成嘅嘢，你一定要去做，你有呢個身分嘅時候，就有啲不得不去完成嘅事。」

喬峰這個人物令他看得投入，而段譽則是他最喜歡的角色，甚至是他心底裏很想成為的一個人。「佢有絕世武功但自己唔知，去到絕境又會突然爆發，由始至終佢都無武林高手嘅架子，對人和善，幾羨慕一個咁嘅狀態。你好有武功但你最好唔知道，咁你個人就無咁多枷鎖、無咁多束縛。」知道自己叻係一種包袱？「係，個感覺就好似喬峰咁，你知自己係丐幫幫主，你要負一個丐幫幫主一定要負嘅責任，就會帶來痛苦，你一定要去服從宿命，所以你最好就係唔知道自己有宿命。」

留英學生Chloe：金庸小說陪伴孤獨日子

關瑋寧（Chloe）今年二十歲，在英國留學第三年，小五閱讀第一本金庸小說《神鵰俠侶》，從此對中國文學和中國歷史深感興趣。雖然也有閱讀英國文學、不同國家的文學，但始終認為粵語、中文的文學作品和自己的情感連繫最深。

在英國生活，無論是學校圖書館和書店都很少中文書，加上語言環境的轉換，她深深感到自己與中文的距離遠了，所以每年暑假回港都會爭取時間閱讀中文書，去年聖誕節難得回港，到見山書店一趟，買了一本陳冠中的作品帶回英國。「我想保留我嗰一部分嘅自己，好珍惜有一部分咁熱愛中文閱讀嘅我，唔想因為換咗一個語言環境就無咗呢一部分。」

Chloe對金庸的喜歡，既是欣賞小說，也是一份情意結，金庸小說總會令她回想起不同時期閱讀金庸的自己。她最初閱讀金庸是小學五年級，當時從中文小學轉校到英文小學，其他同學都認識了數年，早已結成一群群玩伴，而她則是自己一個人，再加上語言環境變換，同學常常講英文，她很不習慣，也有一種不想別人前來打擾她的心態，拿起一本書作為自己的保護牆，一方面令自己看起來雖然是一個人但也有些事情做，另一方面別人不會主動和她聊天。

為何是金庸小說？因為她一轉校，老師就邀請她做一個金庸講座的司儀，她閱讀司儀稿，知道了金庸寫的是武俠小說、作品特色以及有哪些著作。司儀稿提及《神鵰俠侶》，她就到圖書館借閱，一讀就停不下來。學校早會時，她把金庸小說放在唱詩歌的手冊裏閱讀，往返泳池學習游水的車程也在閱讀，最暢快的閱讀時光是陸運會，她當時借了一套八冊的袖珍版金庸小說，一天的陸運會可以看完一冊。

孤單的日子，全靠金庸小說取代了同班同學，陪她走過了轉校最初的孤單、不適應的日子。後來到英國升學，再次轉換語言環境，而且是在異鄉，她可以使用中文的時間很少。第一年暑假回港，看見婆婆家有一本《神鵰俠侶》，她重新閱讀這本書。她認為自己始終未投身社會，對於人情世故和爾虞我詐沒有深入體會，「係咪睇完第二次就會對主題嘅體悟深咗好多？又談唔上係，但更多係重溫追看小說嗰種好純粹、好開心嘅感覺」。

金庸小說啟蒙了她喜歡閱讀，也令她喜歡中國歷史，從前歷史課老師講述宋朝、元朝，她看着歷史資料，想起金庸小說的人物，覺得很有代入感，好像自己在這些朝代認識了一些朋友。同時，金庸小說那些保家衛國的想法，也影響了她會想保護自己的家園。她對金庸小說的最深印象，是一種「喺蒙古大漠入面自己一個行」的孤獨感，「譬如令狐冲要去練獨孤九劍，都係自己慢慢感受武學秘笈嘅奧妙，成個過程都係自己一個行」。

成長過程，身邊不乏喜歡金庸的同學，大家會討論誰人較像郭靖、張無忌等小說人物，她認為自己較像楊過，有點叛逆，又曾經闖過，但「過」就是錯了會改過。校園裏，讀金庸不代表老土，而是代表中文好勁。至於校外，她會害怕「喜歡閱讀」是一個老土的興趣，曾經在赴約途中閱讀金庸，原本打算見到朋友之前把書收起來——來不及了，朋友看見了，竟然和她討論金庸，令她發現金庸作品的讀者層面很廣泛，「閱讀個門檻唔係好高，唔係好文藝、好離地嘅嘢」。

眾多小說之中，她最喜歡《神鵰俠侶》，「我鍾意佢對愛情嗰種描寫，最純粹係楊過同小龍女喺活死人墓入面培養嘅感情，睇完之後會令我對呢種愛情有一種嚮往，我覺得好可貴，特別係佢哋會等待對方」。

中學生劉子源、王昱棠：書中故事如人生

王昱棠和劉子源都是中五學生，兩人都喜歡寫作、閱讀，修讀中國文學科，同時是金庸的讀者。王昱棠最初接觸金庸是小學三年級到同學家裏打機，玩《金庸群俠傳》，當時電視也剛好播放連續劇《射鵰英雄傳》，爸爸邊看邊評論不同電視版本哪個更似原著，令他好奇原著小說，找來《射鵰英雄傳》閱讀。

劉子源也是因為同一齣電視劇而認識金庸，他第一次接觸「武俠」這種題材，而劇中楊康只有很少戲份，他當時認為楊康是個百分百的壞人。也是因為好奇心，八歲的他借了小說看，發現金庸為楊康花了很多筆墨，人物描寫很立體，每個行為都有背後動機，他開始理解這個「壞人」，也明白了人物刻劃、故事鋪排對故事很重要。

劉子源繼續閱讀金庸，過程雖慢，小學至今也讀完了大部分金庸小說。八歲讀《射鵰英雄傳》是因為故事的情節緊湊，雖然不會分析作品，但小說語言同時沒有艱深得要停下來查字典。長大一點再讀金庸，他發現自己喜歡故事的主題，尤其是《天龍八部》：「我好鍾意佢嘅主題係事與願違，因為好多時我哋都係咁，會喺爭取自己目標嘅時候，可能有其他執著，結果可能唔係自己心入面諗嘅咁。」

他認為每個人也一定有很想得到、很想追求的事物，然而就是會事與願違，「明咗呢個概念就可以睇開啲，唔一定樣樣嘢都係你想點就點，就算得到嘅結果唔係你一開始想要嘅，但過程都唔係白費。」

王昱棠同樣因為電視劇而看小說，驚訝於小說對人物描寫的細膩，從此喜歡有鋪排、一步步深化情感與主題的文章，也算是寫作興趣的開端。小時候的閱讀，他很喜歡每個角色的修練模式、武功招數都不一樣，同時裏面有佛教、武當等等豐富的文化知識，都是他這個小讀者聞所未聞的，感覺好像跟隨主角遊歷世界，也接觸了小學課本沒有的恩怨情仇。他特別喜歡洪七公，令他思考有一些人可能表面平凡，但身分地位很高，卻因為看破世情而選擇平凡生活。他也喜歡郭靖，希望自己像他一樣，天分不高，但後天十分努力。

他們都喜歡寫作，認為平日和朋友只會傾談「陣間做咩」、「陣間食咩」等淺層話題，較深入的話題很難開口。王昱棠說：「因為有時有啲情感，或者係有啲嘢想抒發出嚟，我講，你又可能唔想聽，你又可能唔明白。咁我寫嘅話，如果你有興趣，你可以繼續睇落去，你真係睇完，你就應該會明我講乜。」

文．趙曉彤

美術•劉若基

編輯•利永倫

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