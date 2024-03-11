晚晴吃得有尊嚴 紓緩餵食送別

海南雞軟餐--最近於新加坡舉行軟餐工作坊期間，遇到一名照顧晚晴家人的照顧者，他希望能把工作坊製作的海南雞軟餐送到處於醫院的父親，讓他吃完才「離開」。（作者提供）

【明報專訊】正所謂民以食為天，食物不但是生存基本需要，也是生活享受之一。但當生命到了最後階段，因老化、疾病等不同原因導致吞嚥困難，病人和家屬可能需要在鼻胃管餵食和紓緩餵食之間抉擇。

研究吞嚥機能的日本醫生Kanji Nohara認為，到了生命末段，食物再不是為了滿足營養需要，而是人與人之間的溝通，也可變成一種送別儀式。鼓勵大家為患者多想一步，讓他們有選擇，吃得有尊嚴。

「啊！Uncomfortable（不舒服）！」安老院舍內，平日沉默的伯伯突然大叫一聲，臉上露出痛苦表情，並用力說出突如其來的一句話。我回頭一看，原來姑娘正為他插鼻胃管準備餵食營養奶。

農曆新年後，我隨即展開為期一周的院舍保健員實習工作。實習第一項工作便是為體弱的長者透過鼻胃管道「吊奶」。作為軟餐製作的先導者，我不禁問自己能否改變長者鼻胃管餵食的命運？還記得外婆臨終前曾表示不想插鼻胃管，家人尊重外婆的意願，沒有堅持插鼻胃管，只是盡量維持婆婆的生理需求，用沾濕了的棉棒替她滋潤口腔，並盡量用人手餵食，直至她離開的那天。

鼻胃管餵食未延壽 降生活質素

根據醫管局的資料，病患因暫時或長期不能經口腔進食，如因昏迷後不能吞嚥，或因中風後出現吞嚥困難，又或患有腫瘤等，便有需要利用鼻胃管，將流質食物經食道直達胃部，讓患者獲得所需營養。我見過大部分用鼻胃管餵食的長者都沉默寡言，了無生氣。由於插鼻胃管一點也不舒適，患者都會掙扎，甚者自行「拔喉」，為了防止長者除去鼻胃管，他們最終也避不開被約束的命運。

近年，不少醫護人員愈來愈關注患者的最佳利益和重視他們的生活質素。除了從醫療角度出發，醫護人員更考慮患者的個人意願，並會建議鼻胃管以外的營養方案，採取「紓緩餵食」（又稱謹慎手餵、舒適餵食」）。有文獻更指出鼻胃管餵食未如理想，例如它並不能減低晚期腦退化症患者吸入性肺炎的風險，亦不能延長壽命、提高生活質素、改善吞嚥功能、提高營養吸收及避免感染和壓瘡的形成；甚至增加約束身體的機率，進一步降低患者生活質素。而紓緩餵食不但不會增加吸入性肺炎及死亡的風險，有效的餵食更可幫助患者吸收水分及營養。

紓緩餵食助攝水分營養

根據統計，台灣共有7.9萬人長期使用鼻胃管，時間更超過3個月。台灣健保署早洞悉長期依賴鼻胃管不足之處和恢復「經口進食」的重要，於2022年6月推出「健保祭獎勵」鼓勵醫療體系移去鼻胃管。成功移除的案例，配合適當的吞嚥訓練和評估後，會獲得3000點（健保費用點數，可用於支付醫療費用）以作獎勵。措施期望每年讓1.3萬吞嚥困難人士受惠。有不少言語治療師更積極推廣和製作精緻軟餐，堅信源自日本的「經口進食」理念，讓吞嚥困難人士能選擇他們想吃的食物，並由醫護人員決定食物的形態和安全度，讓患者能重拾飲食的樂趣。這種信念和堅定對晚晴的長者和病患尤其重要。

食物為臨終者帶來生氣

日本齒學研究科、口腔科學專攻醫生Kanji Nohara認為，面對死亡這個不可改變的事實，「食物」能為生命最後的階段帶來生氣。他認為食物於生命末段再不是為了滿足營養的需要，而是成為一種人與人之間的溝通。對於臨終者的家人，食物可變成一種送別的儀式。我們能為食不下嚥的患者多想一步，從他們的意願角度出發，讓他們有選擇、吃得有尊嚴嗎？

文：文慧妍

（The Project Futurus創辦人）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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