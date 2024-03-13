經典回顧：偏鋒越野造型 吸年輕車主

敢於創新--本田（Honda）一向敢於推出設計獨特的車款，生產年期由2002至2011年的Element，便是一款大膽注入越野車設計元素的跨類型SUV。Element的兩色車身、賁起的輪拱、其中一側採用對開式車門的破革設計，都成功令人聯想到「駕車到野外去」的畫面。（品牌提供）