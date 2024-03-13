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經典回顧：偏鋒越野造型 吸年輕車主

文章日期：2024年03月13日

【明報專訊】像Torres EVX這種刻意走偏鋒路線的SUV，並非今時今日才有，早於上世紀末已經出現，一直吸引不少潮流人士、年輕車主捧場。●

文：莊達民

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