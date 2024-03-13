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電動車 操控感穩定 韓製粗獷型SUV夠實用
經典回顧：偏鋒越野造型 吸年輕車主
經典回顧：偏鋒越野造型 吸年輕車主
文章日期：2024年03月13日
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科幻先鋒--主力生產貨車的Isuzu，也曾推出過令人一見難忘的「科幻」SUV，其中一款經典作就是生產年期由1997至2001年的VehiCROSS。廠方將旗下四驅越野車Trooper的底盤改配上一副造型甚富未來感的車身，成為一部足以列入汽車設計經典的潮流SUV。（品牌提供）
敢於創新--本田（Honda）一向敢於推出設計獨特的車款，生產年期由2002至2011年的Element，便是一款大膽注入越野車設計元素的跨類型SUV。Element的兩色車身、賁起的輪拱、其中一側採用對開式車門的破革設計，都成功令人聯想到「駕車到野外去」的畫面。（品牌提供）
刻意復古--生產年期由2006至2022年的豐田（Toyota）FJ Cruiser，曾吸引不少潮流人士成為車主。採用同廠越野車Land Cruiser Prado的底盤，配以一副刻意走復古路線的車身，再由4公升級電油引擎提供動力，結合成為一部外形獨特吸引，具真正越野能力的大型SUV，行駛時霸氣十足。（品牌提供）
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【明報專訊】像Torres EVX這種刻意走偏鋒路線的SUV，並非今時今日才有，早於上世紀末已經出現，一直吸引不少潮流人士、年輕車主捧場。●
文：莊達民
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