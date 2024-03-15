修復「魔法師」 活化木藝古董

【明報專訊】購入收藏品與買衫買設計品的最大分別，在於前者更需要小心呵護，以免藏品因為損壞而貶值，而保養及維修自然也是少不了。在香港，收藏品的修復及升級再造不算流行，但在外國卻有不少例子。早前英國王后卡米拉到倫敦Shepherds Bush的創意工作室社區Kindred Studios親善訪問，當中的工匠Piran Harte和Natasha Hulse就如魔法師般，分別以修復及升級再造活化收藏品。

在Kindred Studios B幢地下，能找到木藝保育工匠Piran Harte的工作室Harte Conservation。Piran為拍賣行、博物館及私人收藏家修復木製藏品，以延長藏品壽命。雖然他與不少客人簽訂保密協議，但仍有不少查找得到的履歷，如他曾效力位於倫敦格林威治的國家航海博物館5年多，負責修復飛剪式帆船Cutty Sark；亦曾在藝術品及家品修復公司Plowden & Smith工作。而在大英博物館內可見的19世紀末緬甸木製王座的重組修復，亦出自其手。

向露宿者傳授修復技巧

「我的主要工作是木製品的保育及修復，範圍從精美的古董家具到歷史悠久的室內裝飾，但我的專長是（保育）各式木製船隻。保育船身，需橫跨不同素材及當中涉及的工藝。當然，船隻保育有別於古董藏品修復，後者比較貼合個人興趣。在這個工作室內看到的木製鐘及小木櫃，都是我現時主力修復的作品。」Piran說。當卡米拉到訪時，Piran亦向她展示了正為London Museum of Water & Steam修復的Kew Bridge Standpipe Tower建築模型，據稱卡米拉亦有意找他修復多個藏品。此外，Piran亦是保育顧問，會為不同機構制訂維修及修復企劃，或作藏品的保育檢測報告。他喜歡參與結集社區協力的企劃，借他的木製工藝專長回饋社會，例如他曾與慈善機構合作教授露宿者木工和修復技能，又提供有關創造力課程希望為大眾紓緩情緒。

為百年枱鐘複製組件

到訪Piran的工作室時，看到他工作桌上正在修復的木製枱鐘。他說：「這是一座由英國品牌Liberty於1880年左右製作的維多利亞風格枱鐘，以黑檀木製成，而我的工作主要是修復其外殼。」維多利亞風格枱鐘大都經精心雕琢，綴有大量裝飾，並用上優質木材如黑檀，以及黃銅、大理石等貴價素材製作，以複雜的雕刻、木工車旋（wood turning）等手藝來製作鐘殼上的華麗裝飾。

Piran續稱：「經歷多年時間洗禮，不少裝飾配件都丟失了，我的工作就是複製那些缺少的組件。整個工序其實相當有趣，我需要以多種技術復刻組件。如綴於鐘殼的多個圓形裝飾，便需先在車牀鑽出木條，然後切片製成圓形組件，再以珠寶工匠常用的弓形線鋸裁走多餘木材，製作成鏤空梅花形狀、看似鈕扣的效果。最大難處在於黑檀木的材質堅硬，在鑽出圓片時需特別小心。」他又指，由於需要配合鐘殼本身的古色光澤，所以他以古董黑檀木存貨製作，而不是用上全新的黑檀木，以貼合原有外觀。至於修復部分是貼合原貌還是用全新組件，他指大都由收藏者決定，「如這座古董鐘的私人收藏家，便希望能原汁原味保留原有外觀；但當我們跟博物館合作時，則大多會強調新加入部分」。

現代黏合劑 增工作難度

保育古董，除了需要掌握多種工藝，以製作不同素材組件外，亦需要對歷史有足夠認識。他說：「要製作貼合該時期的風格，便需要了解藏品的年代。我特別喜歡英國19世紀『工藝美術』時期的作品，但這並不限制我的保育範疇。我想我的限制反而是修復1950年代以後的作品，以前的黏合劑和亮漆大都能以水來重新潤澤；但現時的人工黏合劑和亮漆強力大得多，增加了修復的難度。又或是以前以甲蟲分泌物製作的蟲膠清漆，只需用上成分簡單的溶劑便能夠去除，當代的人工亮漆則常以噴霧方式處理，而對我這種獨立工作室來說，要購入相關的大型器械以噴霧方式上漆亦有難度。」

文：Dawn Hung

（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：朱建勳

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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