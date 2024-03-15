跟大師學藝 手工意粉感受熱情

【明報專訊】為慶祝開幕5周年，香港瑰麗酒店找來世界各地藝術家、設計師、廚師投入Rosewood Front Row行列，推出連串慶祝活動，包括藝術文化探索之旅、設計講座、私人遊艇體驗，更會與多間知名餐廳炮製環球美饌。打頭陣的有Frederik Molenschot的藝術作品S TATI CA，將於酒店2樓的Gallery Lobby展出。他以縱橫交錯的線條設計出多組小型人像雕塑，打造一個熙來攘往，卻具寧靜氛圍的微型社區。

藝術以外，美食也是文化的一部分，酒店特別策劃一系列創意工藝大師班，帶大家來一趟美食與手藝之旅。其中的手工意粉大師班，由酒店BluHouse主廚Giovanni Polcari帶領參加者由零開始製作意大利粉，並親自示範意粉的正宗煮法。從中偷師之餘，也能感受意大利人對這經典美食的熱愛和追求。

愛甜之人則要留意法式吉士撻製作大師班，酒店餅房行政主廚Jonathan Soukdeo將揭開人氣雲呢拿布甸撻Butterfly Patisserie的美味秘密。甜品以優質雲呢拿籽製作的大溪地雲呢拿忌廉餡料，口感綿密柔滑，與牛油酥皮完美平衡。

Rosewood Front Row

日期︰3月19至30日

詳情︰bit.ly/3TkJD34

創意工藝大師班

日期︰3月23日

費用︰手工意粉大師班及製作法式吉士撻大師班各$1988，另加一

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