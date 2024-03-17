民間故宮：收藏家惜物緣 清朝銀錠 祝事事如意

歐陽偉航喜歡傳統手工藝品，除了銀器，還收藏一對清朝的衣袖刺繡，他說刺繡圖案精細，尤其是人臉部分最難搞，刺繡如打銀一樣不容易。

【明報專訊】M+博物館一個表面有紅白條紋的「西瓜波（玩具足球）」收藏，其捐贈者叫歐陽偉航，6年前「經典冰室舊物珍藏展」的懷舊冰室展品也是由他獻出，不難看出歐陽是個喜歡蒐集舊物的收藏家，只是沒想到有這麼多「香港製造」珍藏、打扮新潮的他獨愛陳舊的清朝銀器，更想不到他私藏一枚銀錠？

/邂/逅/經/過

北京旅行時相中

訪問當日來到收藏家兼自由設計師歐陽偉航（Vincent）在炮台山與友人合辦的茶室，裏頭滿是木製家具，放着香港電影《花樣年華》海報、日式和菓子、中式銀茶具等，像是在幾個時空來回穿梭，卻又一致地散發着「古舊」的味道。看着桌上的銀茶壺，喝着好客的歐陽混入柚子冲泡的綠茶，加上歐陽的爸爸原是中環已結業的海運茶冰廳老闆，一時誤以為「茶」是歐陽分享的主角，然後才看到他手中在把玩着一枚元寶狀的銀錠。本想問他這銀錠：是白銀嗎？是幾多両？他似是看穿我疑惑的眼神，我還沒問出口，他先回答：「這（銀錠）是送禮用的。」那麼他為何收藏這枚銀錠逾20年，遲遲沒把它送出？歐陽笑言他不會送出去，但他每年都會拿出來給親友摸摸看，討一個祝福。

細看這枚銀錠表面圖案，中間由一支毛筆與一柄如意交叉而成，毛筆和如意之間上下各有一顆腍柿，取它們的普通話諧音，歐陽解釋：「最基本的意思就是必（筆）定（錠）事事（柿柿）如意，這個隱含所有最真誠、最簡單的祝福。」這枚送禮銀錠是經由相熟買賣古董的商店介紹買入，據透露大約是清朝中期產物，白銀是清朝主要貨幣之一，官銀上會有記認以顯示它是官方鑄造。有說到了晚清時期鴉片戰爭後，清政府要以大量白銀賠償，白銀的流失令它更顯矜貴，加上一般人認識銀器多是茶具和銀飾等，而歐陽說專門作送禮用的銀錠很少有，記者便以為這個「罕有價值」是歐陽20多年前到北京旅行相中這枚送禮銀錠的原因。

/講/究/神/髓

工藝品珍貴「不用錢衡量」

「我們收藏很講『物緣』，主要看物品的圖案和手工去決定是否收藏，不太理會它的商業價值怎樣」，歐陽偉航認為銀錠上的雕刻手工已超越其商業價值，說是他無論花多少錢再請同一名師傅重新打造，也不可能復刻銀錠的模樣，那種珍貴「是不能用錢衡量」。歐陽不經不覺收藏銀器逾30載，他鍾愛有吉祥寓意的東西，特別會儲藏清朝「鎖牌」（即送給兒童的平安鎖），因為那意味孩子從出生起一輩子都帶着平安鎖所有美好祝願。歐陽雖說不會把那枚寓意「必定事事如意」的銀錠送出，但讓他從銀錠和平安鎖選一樣送禮，他不加思索地回答：「我當然會送這個（銀錠） ，因為這個是特意pre-order（預訂）去做，叫師傅做一件送給別人，去金舖不能直接買得到。」

為了修補破損銀器，歐陽特意拜師學打造銀器，發覺一點也不簡單，「我連學修補……也修補不了什麼」。他找過本地師傳鑽研其銀器收藏，但無論是焊接，還是雕刻技術，師傅自言工藝未必能媲美古代手工，更別說能做出其神髓。歐陽偉航續說：「（手工藝品的）神髓是最難掌握的。」譬如說以前手工刺繡品的動物栩栩如生，現在用機器輔助而成的大多看上去很生硬。他曾到物質資源較貧乏的貴州考察，看到當地師傅靠其手藝，用繩子和槌等簡陋工具打造銀器，想到清朝也沒有先進的機器打銀，不禁感歎：「以前的人沒有那麼多工具，沒有那麼多設備去做這些東西，但他們注入所有心思做好每一件事。」

歐陽以往分享其藏品時，不時有客人問他：「打銀師傅當時做這件物品要幾耐？」他總不嫌其煩回答：「其實他們（製造者）不會想做多長時間，只會覺得要做好它。」對於手工藝品，歐陽認為最重要的並非「花多少時間做」，而是背後的意義和用心，正如那枚他珍視的銀錠包含的心意獨一無二，「我會讓人摸一下銀錠，（取其好意頭）必定事事如意，或者用手機拍張照片儲存，他們都會很開心」。

/情/繫/中/環

兒時必逛荷李活道、摩羅街

歐陽偉航喜歡收藏舊物，又對寓意吉祥的物品情有獨鍾，原因皆離不開他成長的地方——中環。他的母親在中環街市賣蝦，父親在街市附近開茶餐廳，雙親忙着做生意，笑稱父母是典型「很市井，掛住搵錢」的人。他笑指反正父母知道他（歐陽偉航）的活動範圍離不開中環，不太管束作為孻仔的他，也不會對其人生方向，或者收藏愛好多加干涉。自小頑皮的他最喜歡周街走，覺得中環有兩面的反差：「日間很繁榮，晚上沒有人，但街上店舖的櫥窗不關燈，又是另一個世界，所以我小時候最喜歡window shopping（光看櫥窗不購物）。」

歐陽從小學到中學都在中環一帶的學校讀書，返學放學必經荷李活道。貫穿中上環的荷李活道日前被英國雜誌Time Out列為世界最酷街道第二名，除了有酒吧和西式餐廳林立，還有各式各樣的古玩店，其中上環一段毗鄰有「古董街」之稱的摩羅街。歐陽偉航記得兒時路過荷李活道，總愛在古玩店的櫥窗前駐足，細路仔唔識世界，只覺新奇有趣；後來修讀設計投身社會，到赤柱逛街見到一個別致的銀公仔，突然眼前一亮，「bling一聲，覺得好得意，就開始蒐集銀器」，並結識銀器收藏愛好者，這分突如其來的觸動大概是上文提過的「物緣」。他長大後接觸愈來愈多銀器，才發現兒時在荷李活道看過的古董是一隻有逾400年歷史的明朝製造銀手鐲，「那隻手鐲很特別，（圖案）是立體的」，圖案描述司馬光砸缸救人的故事。

歐陽偉航研究中國傳統設計圖案，發覺一花一草，或者是動物也好，「它們都有意思（象徵意義），中國人不會把（意義）不好的東西加入其設計中」，例如牡丹代表富貴，蝙蝠則象徵財富和吉祥幸福，中國設計通常會融入帶有正能量信息的圖案。他說：「他們（中國人）的意識形態就是要正面，祝福別人一定要用（寓意）最好的東西。」西方國家也有為別人送上美好祝福這個習慣，譬如說歐洲人結婚會用代表純潔幸福的鈴蘭做捧花，法國人也會在每年的5月1日互贈鈴蘭，歐陽說全世界都各自有「很blessing（祝福）的東西」，最終目的殊途同歸，也是為了祝福別人。

/傳/統/智/慧

「囍」不算文字 氣勢強勁

婚宴場合總能看到「囍」字的蹤迹，意即「雙喜」，對成婚的兩家來說都是喜事，但原來「囍」算不上是一個字。歐陽偉航的爺爺有本很珍重的相簿，裏面放着歐陽偉航雙親、叔叔嬸嬸結婚時拍下的照片，照片中的「囍」特別搶眼。當時為孩童的他不懂得什麼是雙喜，只感覺「這本相簿是爺爺很喜歡，或者一看完就很開心的東西」，到長大後讀設計才知道「囍」只是將兩個「喜」字合併，「以設計學分析，它（囍）將兩個符號放在一起，有一個很強勁的氣勢，你一看到就感受到那個開心的氣氛」。他自那時開始對中式吉祥圖案感興趣，又蒐集不同印有「囍」的物件，甚至於2007年為「囍」辦了一場展覽。他指了指記者眼前的木桌，笑言：「看！這張桌子也刻有一個『囍』」。

家在中環、上學在中環，幾次辦展覽的地點也在中環，連他約4年前開的文化士多「軾Dongpohk」舖位也在中環，歐陽偉航的生活似乎真的充滿「中環」。眼見中環天星碼頭鐘樓清拆、家業「海運茶冰廳」結業，如此種種變遷，他卻想到銀器不變：「銀器其實是很永恆的東西，基本擺一世也不會變，只是接觸到空氣會令它的coating（塗層）變黑。」而他生活不順心時都會看一看那枚「必定事事如意」的銀錠，算是心靈慰藉。

/聽/眾/交/流

古代用銀針試毒？ 現代人愛銀飾

歐陽偉航因蒐集銀器與舊銀茶具收藏家Stanley Chan結緣，他邀請了Stanley到茶室分享銀茶具的歷史故事。古裝劇的橋段總有一幕是用銀針試毒，好奇用銀作器皿是否為了驗毒？

Stanley：銀有可以抗菌的銀離子，有些人會用銀器來盛載飲用水，現在多數人買銀飾。

歐陽偉航：銀的硬度比金更適合做首飾。

Stanley：現在說的925純銀，是指含銀量有92.5%的銀，含銀量100%的銀太軟，容易變形和損壞。

記者：銀茶具上的雕刻，刻紋較深的是人手打造？較淺的是由機器製作？

Stanley：不關事，視乎師傅手工，若是機器雕刻的，你會看到它刻出來的紋路是一點點的。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 曾憲宗

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

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