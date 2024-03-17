未來城市：查詢加入服務社區 54支關愛隊 9支無回覆

【明報專訊】關愛隊是完善選舉制度後的新生事物，從過往報道和各關愛隊的社交媒體帖文可見，除了擺街站宣傳垃圾徵費、家居探訪和維修、協助登記消費券、拍攝全家福、宣傳器官捐贈，連社區情緒支援也是關愛隊的工作之一。與此同時，關愛隊不似完善選舉制度前的上屆區議會，或從前公共屋邨的互助委員會般，在每個小範圍住宅區內有固定辦公地址。每隊關愛隊的資助也不多。在兩年資助協議期內，只有80萬至120萬元資助額。換言之，每月預算只有約3.3萬至5萬元，即使僅作工薪支出，也只夠聘請兩個全職員工。

然而，據政府的資料顯示，截至今年1月底，各區關愛隊已經探訪過4萬戶長者及基層家庭，提供了約7000次家居支援。民政事務總署指成立關愛隊的目的，是凝聚社區力量，支援政府地區工作和網絡。不同小隊以結果為目標，定下「關鍵績效指標」，但又不盡相同。面對繁雜工作，竭力完成數以千、萬次計服務背後，各隊人手是否足夠？市民能否容易找到自己的關愛小隊？

關愛隊fb專頁不定期更新

以全港18區為單位，記者在每區隨機抽出3隊作聯絡對象，模擬當市民希望加入關愛隊義工行列，簡單詢問申請和活動詳情。2月26日，我們以WhatsApp、fb、微信和電郵，聯絡了54隊關愛隊。半個月內，共獲45隊回覆，其餘9隊則沒有回應。

在這45隊中，有約82%（37隊）一周內回覆。有見西貢、沙田和荃灣區各有2隊或以上關愛隊在1周後仍沒有回覆，記者在3月5日向該3區的民政專員查詢相關情况；當天隨即便有6隊該區的關愛隊傳來回音，佔有回覆的隊伍中約13%。WhatsApp是關愛隊的回覆首選（36隊），電郵其次（7隊），用微信回覆的有5隊，fb的則只有1隊。

從各隊的回覆分析，現時最多關愛隊的活動與垃圾徵費有關（7次提及），其次為健康關懷活動（5次），如量血壓及講座，亦有隊伍提及國安教育街站、關懷長者、災難應變工作坊、上門清潔和派禮品等。

加以fb專頁帖文來看，各區服務還有「日夜繽紛」和滅罪防騙宣傳等，部分地區例如中西區和東區設有關愛隊聯席，統籌各小區合辦活動，惟多隊回覆查詢時沒表明具體活動時間，有些表示正在安排，有些則表示暫無義工活動，着記者留下姓名、電話和住址等聯絡資料，屆時通知。

去年9月一場世紀黑雨、10月初颱風「小犬」襲港，一些小區關愛隊都有落區，並發布巡查時的相片到fb專頁。記者雯負責聯絡的27隊小區關愛隊中逾半設fb專頁。據記者觀察，從專頁成立至本年3月2日，宋皇臺關愛隊從未發布過內容。其餘隊伍則不定期更新，以中西區大學關愛隊發文最多，有30個與關愛隊活動相關帖文，包括垃圾徵費宣傳、義工培訓講座、出席中西區民政事務處「夏寶龍主任重要講話」學習會及探訪住戶送糧油福袋，亦有分享區議會選舉投票、巡查中西區衛生黑點及打風嚴寒開放臨時庇護中心的資訊。

不少關愛隊會分享政府資訊，例如東區小西灣關愛隊逾30個帖文中，三分之一是「添馬台」專頁有關《基本法》23條立法、垃圾徵費、流感、長者醫療券等帖文；亦有關愛隊在專頁宣傳承辦團體的非關愛隊服務收費活動，如東區杏花邨關愛隊發布了其承辦機構「集杏舍」的「暢遊桂林美景 復活節純玩四天團」活動宣傳海報。

記者致電跟進 部分仍無人接聽

上周四（3月14日）截稿前，記者再致電9隊未用WhatsApp、fb、微信和電郵回覆的隊伍查詢，發現：

‧富亨、海濱隊伍沒有留意早前查詢

‧利東二、衛城接電人員表示他們非負責聯絡的人，不清楚詳情

‧坪洲及喜靈洲、龍上、馬頭角電話無人接聽

‧盛福表示電話不正確，而副隊長是機主，人在外國

‧平田表示所有聯絡方式均由同一關愛隊成員管理，有時可能錯過信息

民政處定時檢視工作是否達標

記者就政府如何監督各小區關愛隊以達到設立的關鍵績效指標（KPI）、部分關愛隊沒有會址和難以聯絡等問題，向民政及青年事務局及民政事務總署查詢，獲回覆指政府沒有要求關愛隊必須開設辦事處，但為了讓關愛隊更好開展小區工作，並作為接觸市民的一項額外渠道，經民政總署與房屋署商討，房屋署預留了部分公共屋邨內的非住宅單位出租予關愛隊用作辦事處，關愛隊亦可按其資源及需要自行安排辦事處或聯絡點；又表示關愛隊推展關愛活動，協助處理突發和緊急事故，協助政府傳遞信息（例如政策宣傳），及籌辦活動（例如教育地區節慶活動、國家安全教育活動等）。

地區民政事務處（民政處）與區內各關愛隊一直保持緊密溝通，包括召開會議及定時檢視關愛隊提交的工作報告，以監察各隊工作情况和是否達到KPI，民政處亦會派員及安排地區關愛隊評審及統籌小組成員巡視關愛隊所提供的服務或活動，評估服務成效，並檢視其達標進度；各關愛隊已按已獲批的服務建議書，開設不少於兩項聯絡途徑，各區民政處已要求各關愛隊繼續妥善管理已開設的聯絡途徑，建立與小區居民的聯繫網絡，並方便小區居民聯絡小區關愛隊；視乎服務的性質和規模，「關愛隊」可根據個別服務所需人手動員小隊成員以外的人士（如該團體的其他成員、當區居民、義工隊等）參與小區的服務。

無固定辦事處 阿歡指不可取

對於記者循多個途徑聯絡部分關愛隊不果，立法會議員江玉歡認為這個情况不太理想，「搵多幾次搵唔到，就唔搵喇」。她說關愛隊的服務應以人為中心，由下而上，即全方位蒐集市民意見，例如設立多一些電話熱線供即時查詢，而非從上而下提供服務，正如「我（關愛隊）有什麼資訊，我（關愛隊）告訴你就好，我（關愛隊）有大量物資，我（關愛隊）派給你就好」。機構承辦關愛隊的資助協議期為兩年，部分關愛隊有近半年時間未租得辦公室，這種情况又是否理想？江玉歡直言：「（關愛隊）有市民資料，那些要儲存的，（沒有辦公室）那你要存放在哪裏？存在家裏嗎？這樣不安全，不是嗎？沒有一個正式的辦事處，你怎麼辦公？」她說部分關愛隊還未有固定的辦事處，要上街擺街站宣傳，上門探訪等，這樣的安排甚為鬆散。雖然她認為關愛隊是否有會址並非最重要的關注點，關愛隊主要走進社區跟市民接觸，惟沒一個像樣的會址存放物資和讓街坊聚腳，不太可取。

民政事務總署網站顯示，關愛隊須定期提交工作及財務報告，並安排獨立會計師審計帳目；地區民政處亦會定期監察小隊的工作，並檢視其達標進度。江玉歡關心這些工作和財務報告的透明度：「是不是都會公開呢？我覺得應該公開，因為在花政府的錢。」她認為關愛隊目前的工作定位較模糊，似乎社會大小事件都找他們解決，譬如早前長者自殺率高，「人們就叫關愛隊理一下，其實我都好同情關愛隊，垃圾徵費又關佢事，自殺又關佢事，精神健康又關佢事，託兒又關佢事」。她質疑關愛隊是否有足夠能力、人手和資源去完成所有工作，又認為大眾不應有一個誤解，覺得關愛隊是萬能的。江玉歡反問當關愛隊樣樣都做時，它成立的目的何在？

【關愛隊篇】

文˙ 梁景鴻、姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、fb專頁圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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