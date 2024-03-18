三人談：婦女會結交志同道合新朋友

創辦功臣--梅夫人婦女會由前港督梅含理爵士夫人Helena May（中）成立，並由慈善家何甘棠（右）及嘉道理爵士（左）捐錢建成。大樓牆上也掛起3人的肖像。（黃志東攝）

【明報專訊】在山頂纜車總站旁有一幢古典建築，是由前港督梅含理爵士夫人Helena May成立的梅夫人婦女會主樓，當年主要為單身職業婦女提供廉價、乾淨的住宿。1916年大樓建成時，何甘棠有份捐助，孫女何智慧退休後積極投入營運和改革。今趟還充當導賞員，帶領盧炳松和梁萬福參觀這座香港法定古蹟。3人走訪裝潢典雅的Blue Room、私人圖書館、花園等，感受歷史氣息之餘，細聽Sabrina道來婦女會如何充實她的退休生活。

何：何智慧 梁：梁萬福 盧：盧炳松

何：Blue Room顧名思義就是因為它是藍色，平時讓會員在這裏休息、聯誼，但在1950年代，因輪候入住宿舍的waiting list太長，連這裏都變成3人客房，後來才還原。Blue Room的窗戶雖然都用單層玻璃，但這裏很安靜，而且樓底有17呎高！帶你們到處看看。

如果你們去過甘棠第，即是現時孫中山紀念館，裏面的樓梯跟這裏的一樣。樓梯底這個是傳聲筒（speaking tube）和鐘，它在1970年代曾換過。以前每一層都有一名服務員，當有訪客，服務員就會用傳聲筒通報住客，如「9號房陳小姐有人找你」，又或敲鐘提醒住客「食得飯喇」！

盧：這是最早期的「電話」。

何：是啊。向下行，這是全香港最大的私人英文圖書館，有25,000多本英文書。當中最舊一本是1883年出版的初版英文書，是我們的收藏品。

盧：呢度好正，書味很濃厚。以前高官飯局時也會來這裏的餐廳，但今次是第一次深入參觀。

何：我們有個最年長的會員Mrs Lee，去年101歲時因為年紀大來不到，圖書館管理員便每個月都執一箱書給她。他們說：「有哪些書是Mrs Lee未看過的呢？」

梁：你小時候有沒有來過梅夫人婦女會？

何：當然有！以前我只是來吃飯和使用圖書館而已。2020年底退休後，我才開始參與這裏的營運，基本上規模大的委員會都有加入。

我加入後第一件事，就是改變了這裏的會計系統。2022年前，來這裏吃飯要帶現金，每一日都要安排同事到銀行入數，很浪費人力資源。當時我提出更改會計系統，雖然都有反對聲音，但最後我們都做到。現在就與其他會所一樣，消費後記帳，每月收月結單付費。

梁：你是公司醫生。

何：以前的委員多是毋須上班的太太，數十年沒有改變。近年愈來愈多專業背景的女士加入，大家看事物的角度與以前已經不同。

我們還舉辦各種活動迎合現在的會員興趣，如讀書會、講座、工作坊等，去年才完成一個digital marketing的講座，會員們很踴躍。

盧：你在這裏都有幾多興趣喎。

何：我很喜歡這裏，因為與其他私人會所不同，我們這裏沒有很多設施，如泳池、網球場等，但這裏的社區外展（community outreach），是我們很自豪的。當中Charity of the Year，由會員提議有意幫助的機構，然後像上市公司做due diligence（盡職調查）一樣，上網找資料、整理名單，邀請機構提交報告書。我們會特意揀選規模較小的NGO，因為它們沒什麼人認識，難籌募經費。今年我們找了新界婦孺福利會，他們雖然有政府資助，但其中支援照顧者項目Care for Carers沒有錢，我們就幫助他們；還會探望獨居長者、教戒毒女青英文……

我還結識到一班新朋友，尤其在社區外展的委員會，認識到一班以前圈子沒有接觸過的人，大家志同道合，很聊得來。我們還會一齊去博物館，到處享受美食，很開心！