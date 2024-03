三人談：婦女會結交志同道合新朋友

next

【明報專訊】在山頂纜車總站旁有一幢古典建築,是由前港督梅含理爵士夫人Helena May成立的梅夫人婦女會主樓,當年主要為單身職業婦女提供廉價、乾淨的住宿。1916年大樓建成時,何甘棠有份捐助,孫女何智慧退休後積極投入營運和改革。今趟還充當導賞員,帶領盧炳松和梁萬福參觀這座香港法定古蹟。3人走訪裝潢典雅的Blue Room、私人圖書館、花園等,感受歷史氣息之餘,細聽Sabrina道來婦女會如何充實她的退休生活。

何:何智慧 梁:梁萬福 盧:盧炳松

何:Blue Room顧名思義就是因為它是藍色,平時讓會員在這裏休息、聯誼,但在1950年代,因輪候入住宿舍的waiting list太長,連這裏都變成3人客房,後來才還原。Blue Room的窗戶雖然都用單層玻璃,但這裏很安靜,而且樓底有17呎高!帶你們到處看看。

如果你們去過甘棠第,即是現時孫中山紀念館,裏面的樓梯跟這裏的一樣。樓梯底這個是傳聲筒(speaking tube)和鐘,它在1970年代曾換過。以前每一層都有一名服務員,當有訪客,服務員就會用傳聲筒通報住客,如「9號房陳小姐有人找你」,又或敲鐘提醒住客「食得飯喇」!

盧:這是最早期的「電話」。

何:是啊。向下行,這是全香港最大的私人英文圖書館,有25,000多本英文書。當中最舊一本是1883年出版的初版英文書,是我們的收藏品。

盧:呢度好正,書味很濃厚。以前高官飯局時也會來這裏的餐廳,但今次是第一次深入參觀。

何:我們有個最年長的會員Mrs Lee,去年101歲時因為年紀大來不到,圖書館管理員便每個月都執一箱書給她。他們說:「有哪些書是Mrs Lee未看過的呢?」

梁:你小時候有沒有來過梅夫人婦女會?

何:當然有!以前我只是來吃飯和使用圖書館而已。2020年底退休後,我才開始參與這裏的營運,基本上規模大的委員會都有加入。

我加入後第一件事,就是改變了這裏的會計系統。2022年前,來這裏吃飯要帶現金,每一日都要安排同事到銀行入數,很浪費人力資源。當時我提出更改會計系統,雖然都有反對聲音,但最後我們都做到。現在就與其他會所一樣,消費後記帳,每月收月結單付費。

梁:你是公司醫生。

何:以前的委員多是毋須上班的太太,數十年沒有改變。近年愈來愈多專業背景的女士加入,大家看事物的角度與以前已經不同。

我們還舉辦各種活動迎合現在的會員興趣,如讀書會、講座、工作坊等,去年才完成一個digital marketing的講座,會員們很踴躍。

盧:你在這裏都有幾多興趣喎。

何:我很喜歡這裏,因為與其他私人會所不同,我們這裏沒有很多設施,如泳池、網球場等,但這裏的社區外展(community outreach),是我們很自豪的。當中Charity of the Year,由會員提議有意幫助的機構,然後像上市公司做due diligence(盡職調查)一樣,上網找資料、整理名單,邀請機構提交報告書。我們會特意揀選規模較小的NGO,因為它們沒什麼人認識,難籌募經費。今年我們找了新界婦孺福利會,他們雖然有政府資助,但其中支援照顧者項目Care for Carers沒有錢,我們就幫助他們;還會探望獨居長者、教戒毒女青英文……

我還結識到一班新朋友,尤其在社區外展的委員會,認識到一班以前圈子沒有接觸過的人,大家志同道合,很聊得來。我們還會一齊去博物館,到處享受美食,很開心!