Friday Planner：捉緊3月尾巴

【明報專訊】3月剩餘個多星期，可有受瀰漫城中的藝術氣氛感染，觀展食雪糕？藝文盛事ComplexCon是日（22日）開幕，不妨購票入場看音樂表演，閒逛潮流市集。現場更設多場藝術家和文化人對談環節，分享流行文化背後商業內幕、Web3文化衝擊等。活動為期3日，有空可到亞博湊熱鬧。

金庸百歲誕辰紀念展揭幕一周，另一邊廂，金庸千金查傳訥正於Soho House地下的Sheung Wan Studio舉行展覽「紅樓宴—序幕」，透過文學和藝術探索中華飲食文化。她將《紅樓夢》宴會場景及食物元素轉化成藝術品，糅合中國文學與視覺藝術，其中作品《紅燒划水》更使用紹興酒及食材創作，相當破格。

下周四（28日）迎來一連3日Art Basel，除了到會展展場，亦可赴賽馬會創意藝術中心（JCCAC）參觀平行展覽「迷‧你索引」。L1藝廊將展出12名駐村藝術家作品，涵蓋水墨畫、油畫、陶瓷及光影裝置等。其中，陳鈞樂《神光》啟發自中國神話，將之融合觀賞極光的經歷，透過冷暖色調的墨色呈現天空光線變化；張煒詩《平衡 IX》將陶瓷結合其他物料，如現成物、紙及玻璃，探討平衡與關係。

下周末適逢復活節假期，除了到添馬公園與應節的「發光蛋」打卡，30日可到香港藝術中心開放日細味藝術。現場除了一系列展覽，還有電影放映工作坊及體驗活動，可沉醉於跨界表演、視覺、音樂及影像藝術，順道為藝術三月旅程畫上圓滿句號。

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