競投乾隆的玩具！ 白玉寶璽 展龍權天威

《朱衣大士》--作者：張大千，規格：設色布本、立軸，188×91.4厘米，估價：2200萬至3000萬港元，特色：作品是臨摹敦煌榆林窟之「朱衣楊枝」大士像，壯偉富麗。張大千臨摹敦煌作品多歸台北故宮及四川博物院，私人收藏甚少，此作品將在「樂山堂存珍（二）蔡一鳴藏中國書畫及藝術精品」專場亮相（拍賣行提供）

「鑑古席珍」御筆「朗照」乾隆肖像畫冊--體積：18.5×9.5厘米，估價：5000萬至7000萬港元，特色：此冊由君臣共同製作的「小手工」，編排乾隆最心愛的書法、山水、花鳥、人物畫作和印章。紙本珍品能保存如此高質品相實屬難得（拍賣行提供）

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽--體積：12.5×12.5×9.2厘米，估價：7000萬至9000萬港元，特色：此寶璽是現存世界上最碩大的白玉寶璽之一，屬法國吉美國立亞洲藝術博物館創辦人Émile Guimet舊藏。寶璽使用極上等玉材，單是材料本身已是珍品，刻有「乾隆御筆」四字（見上小圖）（拍賣行提供）

【明報專訊】春拍即將開鑼！有拍賣行率先推出3件乾隆曾在故宮典藏的古玩，都和龍有關。這乾隆「三寶」在清宮檔案中有清楚紀錄，相信是乾隆時常把玩的私人玩具。如果一口氣把它們帶到自己的藏珍閣，可建立一個極有吸引力的乾隆相關典藏系列。在龍年競投「龍的玩具」，相信會掀起拍賣會中一番龍爭虎鬥！

「三寶」分別是現存世上其中一個最碩大的白玉寶璽，一款唯一由私人珍藏的乾隆肖像畫冊，以及一個絕罕粉青釉浮雕海水立龍紋雙耳扁壺，成為香港蘇富比春季拍賣的中國藝術珍品領銜拍品組合。3款珍品有不同功能和玩味，立體地展示乾隆的收藏品味。

皇帝是九五之尊，不少生活用品或收藏都用龍雕、龍像造型以展現聖權天威。而乾隆日理萬機，當時國勢強大，公餘時把玩的玩具都是精選中的精選。今次上拍的「三寶」體積不大，當中一本小畫冊，專家相信是乾隆昔日常把它帶在身邊，陪伴自己的「小手工」。

珍貴白玉 信為外國進貢

蘇富比中國藝術品部亞洲區主管王晰博指出，今季的拍賣陣容前所未有的強大。他以雙手拿起一款清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，足見寶璽斤両十足。他表示，這是現存世上最巨大白玉寶璽之一，屬法國吉美國立亞洲藝術博物館創辦人Émile Guimet的舊藏。寶璽是拍賣行近年的例牌重頭戲，他們每季都為藏家帶來價值不菲、分量十足的皇帝印章。王晰博說當時的白玉十分珍貴，此款相信是由外國進貢的材料，而雕琢後的剩餘玉材，會製成其他體積細小的玉器，絕不浪費。王晰博形容此寶璽瑩潤柔白，妙雕踞龍成雙，充滿氣勢，是同類滿清圖章中體積最大的一款，雙龍英姿颯爽，蓄勢待發，是清初工藝的特徵，估計是皇太極主政時製作，後來流傳至乾隆手中。寶璽被私人珍藏10多年後再現市場，實屬難得。

乾隆於登基初年命令在家傳玉寶上改刻印文，對皇帝來說印章是彰顯身分的工具，故他喜歡在御筆作品上「鈐印」，即今天所說的蓋印章。乾隆尚文重禮，又崇儒敬佛，對詩書畫印充滿興趣，有很多機會為自己的作品印章，一方面記錄自己的文創成就，另一方面又可用作文化工具來臣服漢人，告訴天下自己寫得一手好畫、好書法，以鞏固滿族統治。此寶璽的價值超越其工藝與功能，總結出乾隆對滿清先祖的崇敬、漢族傳統的尊重、士人文化的認同，同時又能展示其君臨天下的權威。

乾隆與臣子製作手工小書

說到玩味高的皇帝玩具，不得不提今次亮相的「鑑古席珍」御筆「朗照」乾隆肖像畫冊。蘇富比中國藝術部資深專家李佳說，其最大賣點是內裏有一幅由著名傳教士郎世寧親筆繪畫的乾隆面容。而這款畫冊正是乾隆和臣子精心製作的手工小書。李佳說紙本珍品一向要小心處理，盡量避免不斷翻閱。她向記者逐頁揭開，發現當中除有乾隆肖像畫，還有一些宮廷大師的書畫作品，包括董邦達、鄒一桂、錢維城、丁觀鵬，以及32枚古代皇帝的鈐古印。當中乾隆的御筆「朗照」二字足見其書法功力。

郎世寧繪畫乾隆肖像

李佳說繪畫乾隆肖像的郎世寧，把西方琺瑯彩技術帶到宮中，他使用透視法、光影對比等西洋繪畫方法描繪正值壯年的乾隆聖容。李佳向記者解釋這小冊是經裝裱而成，每頁內容和主題應是乾隆按自己心意和喜好編排製造。她說乾隆並非逐頁編製內容，會預留一些空白頁或位置，待將來增添印章等內容。據清宮檔案可得悉此冊是乾隆21年御旨製作之品，當年乾隆45歲正值壯年。小冊擺放於養心殿，即他的書房，相信他在七八旬時還有把玩此小冊，可見其鍾愛程度。此冊是法國前總統保羅．杜美（1857至1932年）舊藏。私人手中乾隆肖像碩果僅存，應為孤品。

而另一款粉青釉浮雕海水立龍紋雙耳扁壺則是著名藏家穆思（1908至1988年）伉儷舊藏，早於1970年代初曾在紐約一個龍紋特展中亮相，當時被選為圖錄封面。王晰博形容扁壺浮雕雖淺但層次分明，翠中泛藍，有「大清乾隆年製」款，糅合了多種複雜技藝，是鬼斧天成的工藝品，展現出乾隆時代御窰的爐火純青工藝。3件卓絕珍品以誌慶龍年，為王權的至高象徵，相信競爭劇烈。

此外，拍賣行透露今季也會推出多個中國藝術專場展示高質素珍品。多個重要私人珍藏乃鑑藏名家歷年所積，由家人傳承秘藏數十載，這期給讀者先睹為快。

香港蘇富比春季拍賣會

預展日期：4月2至8日

拍賣日期：4月9日

地點：香港會議展覽中心

查詢：www.sothebys.com/hk

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：陳淑安

電郵：friday@mingpao.com

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