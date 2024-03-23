6級機身防震 20種菲林風格 4020萬像素 FUJIFILM文青相機王

【明報專訊】雖說相機市場被手機重重蠶食，近期卻有異軍逆市受追捧，甚至因供不應求而出現炒賣潮，由官方定價萬多元炒至近二萬元！說的就是FUJIFILM最新推出的X100VI。這系列出到第6代，來來去去都是相似的外觀、相同的APS-C片幅，就連內置鏡頭都清一色為23mm F2，為何至今仍大受追捧？今代又有什麼重要的升級？

相機的拍攝功能受手機挑戰，相機品牌主要有兩招應對，其一是主攻拍片，另一招是走精品化路線，讓相機變成潮物，拎出街搶眼度爆燈。論相機精品化，FUJIFILM可說是最成功的其中一家，2011年登場的X100系列更是當中的表表者，其復古的旁軸相機造型，像手動相機的操作方式，角落上的混合式觀景器，還有懷舊味滿滿的「富士色」，都令X100系列成為「文青相機」的代名詞。

復古風高階機 AI追焦無失手

當然，買新機也要有新理由，今代X100VI亦的確有不少提升的地方，並沒有慢慢「擠牙膏」，因而引來大量用家換機。其中重大改動之一是像素提升，新搭載4020萬像素的X-Trans CMOS 5 HR感光元件和X Processor 5影像處理器，大幅超前上代的2610萬像素。新感光元件能夠更有效地捕捉光線，在各種光線條件下都能拍攝出高解析度的影像。今代另一重要升級，是首度在X100系列搭載五軸機身防震，最高可達6級防震補償。即使在不穩定的拍攝環境下，亦能捕捉到穩定而清晰的影像。至於另一賣點「富士色」，今代有20種菲林模擬風格，包括全新的REALA ACE，讓你根據不同場景和主題來選擇。

X100VI雖有復古相機的外皮，內裏是當今高階相機的規格。在動態對焦方面，藉着自動對焦預測演算法，拍攝移動的主體也能準確追焦。這得益於X-Processor 5的主體偵測技術，採用深度學習AI技術構建，能追蹤貓狗、鳥類、汽車、電單車、單車、飛機、火車、昆蟲和無人機等多種主體。當然，用家亦可使用混合觀景器，隨心切換光學或電子觀景器，體驗用旁軸相機構圖及對焦的樂趣。

X100VI作為一件「精品」，外形設計一環當然不會馬虎。機身採用鋁合金材質，經過精細噴砂處理，手感順滑且堅固耐用。配備了一體成型的可上下翻LCD顯示屏，讓用家靈活拍攝高低不同角度的畫面。今代手把形狀稍稍微調，確保舒適的持握感，同時背面的按鈕位置也經過重新設計，更符合人體工學。

X100VI除了優異的內置功能外，還支援多款配件，例如是AR-X100轉接環，讓相機裝上不同保護鏡及濾鏡。雖然機身內置的23mm焦距鏡頭並不能更換，但能加插之前推出的28mm廣角轉換鏡（WCL-X100 II，另購$2180）和50mm遠攝轉換鏡頭（TCL-X100 II，另購$2350），擴展攝影視野。

90周年限量版 刻1934年商標

今年是FUJIFILM成立90周年，因此X100VI也將推出限量1934部的紀念版本。限量版相機不僅配備獨特的外盒包裝，還附帶一條特別設計的相機帶、快門按鈕和X100系列歷史卡。機頂及鏡頭蓋上刻有富士於1934年成立時的商標，機頂更刻有每部機專屬的獨特序號，為這款特別版相機增添珍藏意義。●

FUJIFILM X100VI

感光元件：4020萬像素APS-C（23.5×15.7mm）

焦距：23mm（35mm等效焦距）

光圈：F2-F16

快門：1/180,000s-60min

屏幕：3吋觸控可反式LCD

ISO：Auto、64-51200

儲存：SD card

電量：最多約450張相片

體積：128×74.8×55.3 mm（淨機）

重量：約521g（連電池及記憶卡）

售價：$12,900（普通版）、待定（限量版）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）

● 試相：（見圖6-8）

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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