打開垃圾：「走塑」措施快殺到 非膠餐具成本高 小店未計掂數

Hidden Table主打特色醬料燒賣（上圖），目前以紙兜（下圖左）、膠蓋（下圖右）盛載，負責人阿聰擔心改用紙蓋會導致漏醬汁。(受訪者提供)

【明報專訊】還有不足1個月，香港將實施首階段即棄塑膠產品管制，到時無膠飲管篤檸檬，膠叉亦會由木叉、竹叉取代。首當其衝的食肆準備好未？環境及生態局長謝展寰早前透露，署方派員走訪約2萬間中小型食肆，講解新例及提供支援，當中只有約兩成食肆符合要求，其餘大部分仍在尋找替代品供應。本文訪問的3間食肆均未全面轉用替代餐具，即棄膠管制、垃圾徵費兩大環保政策殺到埋身，他們仍持觀望態度。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

冰室：紙飲管成本貴逾1倍

西灣河百利冰室由韓小姐的家人開設，至今有60年歷史。一如全港食肆，懷舊冰室也要適應環保新例，摒棄所有塑膠餐具。堂食來說，凍飲的膠飲管要改為紙飲管，韓小姐擔心有些客人會不喜歡，「我也不知道好不好（用），可能（紙飲管）好快溶掉」。他們訂購的紙飲管已經到貨，待膠飲管秏盡時便會全面轉用。價錢方面，紙飲管售價比膠製品貴逾1倍。她坦言新例要求不難做，市場上確實有替代品，只是成本較高。

堂食使用的即棄塑膠不多，反而外賣處處是膠。冰室早已沒有使用水松碗（發泡膠碗），伙計拿來一整套外賣容器，不同大小形狀的膠盒各負責盛載通粉、撈麵或飯。在第一階段管制下，食肆仍可向外賣顧客提供塑膠食物容器與上蓋，然而膠叉、膠匙、膠攪拌棒等統統要更換。以往膠餐具「開一箱就叫一箱」，目前已經停止再訂購以免浪費。韓小姐估計會改用木餐具，但未落實訂購，正等待批發商跟進。

面對即棄膠管制與垃圾收費，韓小姐直言是見步行步，未清楚冰室需要哪種大小的指定垃圾袋，以及購買渠道。現時垃圾由個體戶清潔工每天兩次收集，每次大約有4至5袋，垃圾量不算多。懷舊老店那股人情味，吸引屢屢回頭的熟客，想不到還有助減少廚餘。韓小姐指，其中一個伙計熟知顧客喜好，總會替他們減少食物分量，「譬如他不吃包，就幫他走包，少吃飯又幫他（指示）少飯」，因此冰室的廚餘量不算多。垃圾收費8月實施後，每公斤垃圾都是錢，韓小姐說有得回收當然更好，未來再作計劃，而後巷亦有位置為廚餘作適當分類。

外賣店：供應商款式不合意

相比茶餐廳，不設堂食的外賣店更受即棄膠管制的影響，因為所有食物均由外賣容器盛載。外賣小食店負責人郭小姐說，店舖近一兩年已經轉用紙杯紙盒，原因無關管制政策，只不過發現紙製品價錢與塑膠產品相近。與上述茶餐廳一樣，郭小姐的店舖仍在使用膠叉、膠匙和膠飲管。

以她了解，環保飲管的價錢會比現時貴大約20%。環保署曾表示根據市場調查結果，非塑膠餐具和塑膠餐具的價格相若，例如膠叉平均2毫，木叉平均2毫半。然而郭小姐指出，單件差價對外賣店影響很大，「如果計算1支叉1支匙，價錢相差幾仙，可能覺得很少，但我們外賣店每一日用量多，以每日、每月計就不是一個小數目」。現時不少餐廳會向外賣客人多收幾元，但外賣店根本沒有堂食選項，無理由要額外徵收外賣費。

郭小姐一直從一間供應商購買餐具，據悉對方也正在尋找替代品。供應商曾給她看過幾款環保餐具，但未合乎她心水，「通常都沒那麼多選擇，（供應商）他們就是進了一批新貨，不會有很多不同類型的給我們看」。郭小姐指出，暫時木製叉匙是最普遍的選擇，但自己作為食客試用過，認為比塑膠產品沒那麼好用，也帶有一股味道。

她的外賣店有售賣台式飲品，有珍珠的飲料需配以粗飲管，物色替代品也讓她很苦惱。雖然目前有紙製飲管，但她個人的使用經驗不太好，「叫杯檸檬茶，放得久了（紙）飲管就開始溶掉，又不能用來篤嘢飲（如檸檬）」。此外，她發現市場上環保粗飲管的選擇不多。台飲並非其店舖主打，目前郭小姐打算觀察其他飲品店、外賣店如何處理，看看有沒有價廉物美的選擇。

燒賣店：尚餘2萬個膠蓋

外賣店Hidden Table去年7月開業，主打燒賣配特色醬料。負責人阿聰打算長期經營，故甫開業已一口氣訂購了幾萬個紙兜與膠蓋。「我不知道（管制即棄塑膠產品）條例何時頒布，我們那時候沒有為意這件事，所以確實製作了很多。」翻查資料，立法會去年10月才三讀通過相關條例草案。

阿聰着重讓燒賣平排排列，好讓平均淋上特色醬料，故盛載容器要經過特製才做到此效果。他在商貿展覽接觸內地供應商，回想起來，感覺主辦的貿發局當時亦未為意即棄膠管制的新政策。「我們其實都算盡量環保，但始終盒蓋本身找不到替代品。」最終選用的內地供應商並沒有紙蓋的選項，阿聰無奈下只能訂製膠蓋。

新例下紙製即棄品仍可使用，惟膠蓋將會在第二階段管制下禁用。為配合政策，阿聰積極尋找替代方案。原有生產商不出產紙蓋，他於是向其他供應商查詢，惟暫時仍未找到能匹配其紙兜的紙蓋。若開模製作則要花費幾萬元，「它（紙蓋）單價很便宜，但我們不是生產商，無可能回到本」。

如果放棄現時庫存的紙兜，另一選擇是全面轉用紙盒，例如熱狗盒或章魚燒盒。然而燒賣所用的醬汁比較流動，阿聰說若使用章魚燒盒有機會漏汁，「送外賣平台那些（食物），基本上就一定賠錢給客人」。改用外賣紙杯又是否可行？紙杯的確比紙盒更深，紙蓋亦能穩妥覆蓋。阿聰坦言用紙杯將會是最後方案，「產品（設計）就變成不是我們原意，（醬汁）沒有那麼平均，而且外觀也沒有那麼好」。

外賣店雖不設堂食，有些顧客仍會選擇即時享用。管制實施後，阿聰短期內計劃繼續向這些客人給予無上蓋的紙兜，但把外賣拿走的便要用到替代品。

膠蓋未來將被禁用，但阿聰透露目前店舖庫存尚餘2萬個，數量驚人。由於膠蓋還沒被運往香港，阿聰曾問內地供應商會否收回，對方回說產品經特製故未能重用，「我想他們最後的處理方法也是扔掉」。2萬個新膠蓋或終遭棄置，這似乎不太符合環保原則。阿聰並非全然反對管制，認為遲早都要推行。只不過市民要怎樣尋找供應鏈上其他替代品？他謙稱自己認識不多，不太覺得政府有推行過相關教育。

打工仔：建立自攜容器氛圍

飲食業界可從綠色餐具網頁（greentableware.hk）瀏覽已登記的非塑膠即棄餐具產品清單，以作參考。根據網頁的常見問答，原則上市民應盡量使用可重用餐具，在無法避免即棄餐具的情況下，才以較環保的非塑膠餐具取代。目前郭小姐的外賣店可配合自攜容器的顧客，不過說起要提供優惠作鼓勵，像一些茶飲店為自攜杯的顧客扣減幾元，她說要計一計數，「我們要看看那些（替代）容器是不是那麼貴，令我們需鼓勵顧客『不如你自己帶盒來』」。 提倡環保的同時，外賣店的核心定位也不能忽略。「我們外賣店很重要就是方便，如果搞得很麻煩，不如坐在餐廳裏吃算了。」郭小姐道。

在醫院工作的Krystal午膳時間會在員工餐廳買外賣，最初開始自攜餐盒，只是源於一個想法：「每一日要扔棄一個膠盒好浪費」。準確來說，每份外賣的標準配件為一個膠盒、一份餐具和一個膠袋，製造不少即棄垃圾。員工餐廳座位較少，很多同事選擇外賣而非堂食，不過Krystal觀察到在10個外賣顧客之中，只有大約2個人會以自攜飯盒盛載外賣。

餐盒和餐具可以在辦公室清洗和擺放，Krystal說整個流程很方便，加上身邊幾個同事有同樣習慣，建立自攜容器的氛圍。此外她還發現一個隱藏好處：「如果（自備）飯盒大一點，（餐廳員工）會裝滿一些。」

不過離開員工餐廳，Krystal到其他食肆買外賣時甚少自備容器，原因之一是要預先計劃，「有時嗌外賣都是有啲心血來潮」。她曾有一兩次帶備餐盒的經驗，不過整體來說，感覺食肆不太歡迎這樣做，「他們覺得在裏面裝好（外賣）會比較方便，唔想把你的飯盒拿進去（廚房盛載）」。要鼓勵食客自攜容器，她建議以優惠招徠，例如現時員工餐廳會提供2元折扣，另外餐廳也要展示歡迎的姿態，「他們（員工）態度友善一點，可能張貼海報表明支持（自攜容器），顧客也會覺得舒服一點」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 朱建勳

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