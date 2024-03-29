【新加坡】藝術與海的緣分

【明報專訊】如果問一個新加坡人或馬來西亞人，往返馬來西亞波德申港（Port Dickson）和新加坡之間有船嗎？十有八九會告訴你，「沒聽說過」，「我們都是坐車的，by bus or car」，「陸路交通最方便啦！」但是藝術家西蒙瑞‧吉爾（Simryn Gill）和林育榮（Charles Lim Yi Yong）偏偏不走尋常路，而是另闢蹊徑，坐着船，也就是當地人尋常用的渡輪，輾轉幾次換乘，沿着馬六甲海峽和印尼蘇門答臘島港口城鎮，在新加坡與波德申港之間穿行。

他們不拘一格，利用影片、裝置、圖片、文字等種種方法來記錄這段旅程，用獨特的視角呈現人們於馬六甲海峽穿梭往來的日常，啟發人們感受他們途經之處深厚的文化歷史。於是有了一場名為「大海是一片田野」（The Sea is a Field）的藝術聯展。

我站在展廳，看着影片中波瀾壯闊的大海，深深地感受到大海有一種獨特魅力，而與海和邊境有關的人是另一種風景。有時我也會恍然，藝術家對人更有興趣？還是對海更有興趣？藝術家錄製的3部總長12小時的旅程影片，沒有人能一次看完，但是，每個人看到的片段，所引發的個人體驗和感受，都將不同。就像是對同一個問題，有不同的答案一樣。例如，大海很深嗎？每個人眼裏的大海都不同，對生長在內陸的人來說，大海波譎雲詭，當然深不可測；即使是常年生活在海邊，靠海吃飯的漁民，也會說大海深不見底。然而，聯展的兩名藝術家偏偏要說大海是「淺」的。這是反直覺的，同時也會讓人好奇，他們為什麼有這樣的感受？也許正如藝術家所稱，淺海的水溫和人們的體溫接近，可以成為暴風雨中的避難所。但是，熱帶自然中的一切，既生長得快，腐爛得也快。平靜不代表什麼都沒有發生，就像是東南亞這個地區的隱喻。

偏偏就要與眾不同，也許是每名藝術家的追求。但這次選擇大海這個題材，對這兩名藝術家而言，絕非偶然。他們二人皆與大海結緣甚早，除了他們都出生在新加坡這個海島上，他們的生活和藝術創作都涉及不少大海元素或主題。林育榮曾於2005年開始創作一個名為SEA STATE的作品，2015年完成並拿去參加威尼斯雙年展；無獨有偶，2015年，吉爾在新加坡吉門營房（Gillman Barracks，或譯為吉爾曼軍營）當代藝術中心舉辦她的首次大型個展，名字就叫「HUGGING THE SHORE」。他們都嘗試從海洋這個視角去重新探索區域的政治、歷史、地理、人文、生態等，對既存概念提出挑戰。

這場藝術展在新加坡美術館（SAM）丹戎巴葛分銷園第37座碼頭旁的倉庫舉行。展覽地點很別致，是一個幾乎還保留着原始狀態的半開放式臨港倉庫。展廳及外面港口的機械和船舶，都和這次展覽的主題契合，可見策展人的細心。能目睹這些作品的風采，揣摩藝術家的表達，也是一種小小的幸福吧！

作者簡介：前媒體人

文：徐海娜

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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