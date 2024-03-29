【香港】自傳式作品 難能可貴（上）

【明報專訊】3月和4月有兩部「半自傳式」港產片上映，《填詞L》和《但願人長久》。這兩部戲不少人分別講過，雖然看上去題材不同，但兩者有很多共通點，例如都是女導演的作品，而且自編自導；然後導演都曾經把經歷寫成書籍，《填》改編自《我很想成為文盲填詞人》，而《但》改編自短篇小說《夏日的告別》，同樣獲提名台灣第60屆金馬獎的「最佳改編劇本」。以下劇透。

《填》是導演黃綺琳由中學開始追逐「填詞人」這個夢想，卻處處碰壁的故事。當時看畢，便覺得曾經追夢，及仍在追夢的人必然很有共鳴。尤其是創作人，選擇投身以一種媒介不論是填詞、作曲、導演、表演等創作，可能只因為單純的喜愛，但要有「持續創作的機會和資源」卻相當困難，不免會質疑那份喜愛是什麼？是否值得自己付出這麼多甚至未來整個人生？最深刻是聽到女主角羅穎詩應該是在回應唱片監製時，說了句「我無努力啊」。因為尚未做出成績，即使已經很努力，或為了面子，或為了安撫自己，只能否定自己的努力，令人心酸。

《但》將在4月11日公映。故事關於身分，從內地來港的兩姊妹，如何面對在香港的生活，還有吸毒入獄的父親，貧窮的家庭。最有感觸是兩姊妹和家庭的牽絆，到底要接受還是擺脫窩囊的父親；又正如她們和香港的牽絆，她們掙扎是否要擺脫帶普通話的腔調、隱藏身分證的號碼，如何跟香港認識的朋友玩樂拍拖，要關心社會或者走向世界。她們每時每刻都有不同決定，像紐帶互相交織，其中包覆的還是家庭和過去給她們的影響，而電影的結構成功表達如此複雜的情感。

兩部作品在編劇上都非常出色，能看出她們純熟自如地運用文字和語言，並反映了她們各自的性格。《填》講填詞，只要留意片尾工作人員名單就會知道，劇中所有歌曲都由黃綺琳一字一句寫成，而她寫的台詞簡單、直率、地道，還有很多諧趣和押韻的部分，有點麻甩又可愛。《但》則明確用上廣東話、湖南話、英文、普通話、日文等不同語言的台詞，唯有語言的複雜才能反映身分的複雜，怎樣說話才能表達自己？由此留意電影另一種語言——沉默，導演捕捉的畫面，人物的表情與風景，如此細膩動人。

身為編劇學生，清楚知道在作品「寫自己」有多難。縱然所有劇本角色都反映編劇如何看世界，都有編劇的影子，但是要明明白白地寫，要留意自己與角色的距離，太近，就很易沉溺其中，特別是悲情部分；太遠，就會變得冷漠，甚至對角色不信任，批判、嘲笑角色。要知創作者的視點就是觀眾的視點，距離拿揑不好，觀眾就無法投入和共情戲中角色。所以能寫齣好的自傳式作品，那肯定是創作者對自身經歷有着很深刻的反思，還有對自己和造就自己經歷的身邊人的溫柔，理解他們的選擇，這是很有力量，而難能可貴的。

另一點是，電影真摯分享成長故事時，其實也在側寫社會變遷。常說香港沒有史詩式電影，筆者上星期看了香港藝術節的《庫維爾1975：青春浪潮》，導演羅伯特．利柏殊便是擅長以自身經歷反映社會變遷的大師，下期電影劇場一齊講，續談半自傳式作品之美。

作者簡介：香港編劇學生

文：劉螢

[開眼 大都會文藝誌]