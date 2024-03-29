維港邊上不倒發光蛋 一推一彈 共生藝術光景

【明報專訊】藝術3月，除了重頭戲Art Basel、Art Central等展覽，還有不少貼地親民的藝術活動，讓大家樂在其中遊覽打卡。香港引以為傲的璀璨夜色，在3月底開始變得更「熱鬧」，維港兩岸展出多個藝術裝置，例如在添馬公園的「teamLab：光漣」展覽，灣仔海濱奔跑躍動的燈光身影，尖沙嘴巨型屏幕的數碼藝術作品等，為維港兩旁增添活力！

大家最近經過添馬公園一帶，眼睛總不自覺地被由陸地延伸至維多利亞港海面的一顆顆「發光蛋」吸引。這是康樂及文化事務署轄下的藝術推廣辦事處聯同國際藝術團隊teamLab打造的大型裝置藝術「teamLab：光漣」展覽。正式開幕之前已引來大量群眾駐足，率先打卡留念。

一推「回彈」變色 如漣漪流動

以沉浸式觀展體驗打響名堂的teamLab，擅長將自然景觀與數碼技術結合，以絢爛光效創造豐富且變化多端的奇想空間。作為「藝術@維港2024」重點項目，是次作品《持續站立的生命》規模覆蓋添馬公園及中西區海濱長廊，延伸至維港海面。逾200個3至5米高的「發光蛋」（ovoid）立於地上或海面，發出五光十色的柔和燈光。只要輕輕一推，就會如不倒翁般「回彈」恢復站立，並且改變色彩及發出聲效，與之呼應的樹群作品《呼應之樹》亦會閃耀光芒。蛋與蛋之間也會互相傳播，產生共鳴、擴散，讓光彩如漣漪般流動，此起彼伏，與絢麗的夜景互相呼應。就算是被風吹動或被海浪拍動時也有此效果，所以遠看就像一場燈光騷。而當風平浪靜，或沒有人觸碰時，「發光蛋」便會慢慢地忽明忽暗。

模糊展品與觀眾界線

夜色中的「發光蛋」如同一呼一吸般忽明忽暗、色彩變幻，充滿了生命氣息，展現了teamLab藝術哲學的核心理念：「生命與世界不可分割，與世界互相連續，世間萬物都存在於連續之上」。團隊的創作常以觀眾為中心，模糊了展品與觀眾的界線，令人漸漸深入其中，成為一種獨特藝術體驗。每個人在同一空間內探索、交流，令自身也成為藝術品一部分，共同創作獨一無二的光景。無論大人或小朋友都能在當中暢玩打卡，當發現有其他色彩「蔓延」過來時，就表示另一方向可能有人走過、有風吹來或海浪拍打，裝置就像將處身同一場景中的其他人和環境元素放大，讓人更能意識到自身與世界的相互影響。

與展品互動須預約

展覽入口設於添馬公園近政府總部東翼，由海富中心外的行人天橋前往會較方便。展區內的非草地範圍不能觸碰展品，但大家可隨意欣賞及打卡；若想與展品互動，則須預約進入公園草地範圍。展覽期間逢周一中午12:00會開放預約未來一星期的名額，每天下午1:00亦會開放當日小量名額。首周參觀名額已爆滿，不想錯過這特別藝術體驗，便要及早預約！

「teamLab：光漣」展覽

日期︰即日至6月2日

時間︰晚上6:30至11:00（每節30分鐘）

地點：添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

預約網址︰bit.ly/3IFyRhC

文︰陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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