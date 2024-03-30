Neakasa按地板濕度控水量 感應避障能手

【明報專訊】如果用家對於自動收集垃圾功能有需求，可考慮由Neakasa推出的NoMo N3吸塵機械人，同樣提供吸塵及拖地兩大功能。機體吸力達4000Pa，能在硬地板、地氈上工作；也內置懸崖感應器、保險槓、牆壁感應器等一系列裝置，協助避開障礙物。機體可以行上坡斜度10度、高度20毫米的斜坡，面對不平的路面都能輕鬆通過。機體亦內置LDS激光距離傳感器、同步定位與地圖技術，並以每秒2300次檢測環境，官方稱繪製的地圖與實際環境只有最多5毫米距離的誤差。

充電站內設有2.5公升的密封集塵袋，當機體吸完塵後便會自動把垃圾送到充電站的集塵袋內。NoMo N3內置250毫升集塵箱及300毫升水箱，其拖地系統會根據地板的乾濕程度控制出水量。機體內置5200mAh電池，可提供最長320分鐘的使用時間或於最大2150平方呎的空間吸塵。用家可透過Neakasa應用程式、Google Assistant或Alexa來語音控制機體的打掃模式或調節吸力。●

Neakasa NoMo N3

吸力：4000Pa

最長使用時間：320分鐘

體積：350×350×102至105mm（吸塵機械人）、397×315×275mm（充電站）

售價：$2980

網址：www.tlive-hk.com