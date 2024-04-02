馬拉松大滿貫：悉尼馬拉松或成「第七大」

【明報專訊】六大馬拉松的正式名稱為Abbott World Marathon Majors（世界馬拉松大滿貫），獲認證的6個賽事包括東京、倫敦、柏林、波士頓、紐約及芝加哥馬拉松。跑手只要在各賽事的官方限時內跑到終點，就可獲得一面特別版完賽紀念獎牌。隨着愈來愈多人參與，完成六大的跑手亦愈來愈多，主辦單位早前宣布計劃在明年或之前為大滿貫多加一項賽事，目前考慮中的馬拉松包括澳洲悉尼、中國成都及南非開普敦，當中悉尼馬拉松已通過首階段審查，如能連續兩年滿足賽事的要求，便有可能升格成為第七大馬拉松。