Friday Planner：粉麥登場

【明報專訊】1966年2月1日（星期二），九龍麵粉廠開幕，在《工商晚報》頭版刊登全頁誌慶，署名祝賀者眾，不少更是政商界的大人物，更邀得當時政府行政局首席非官守華人議員利銘澤主持揭幕典禮，還在皇后碼頭安排水上交通往返，足見其人脈之廣、場面之盛。這座由周耀年／李禮之建築事務所（Chau & Lee Architects）設計的現代主義建築，白藍色的前衛外觀、獨特的圓柱麥倉、橫跨馬路的木橋、名書法家區建公所題的北魏體直書廠名，屹立東九龍海濱逾半世紀，香港人都曾見過，真正認識者不多，還曾被誤認為已停產，其實仍在運作，還有不少新產品。

外觀引人注目，但內裏鮮有人探訪，就是曾有專訪，也未能深入廠房拍攝照片。最近Artellex攝影工作室取得麵粉廠許可，並邀得《香港遺美：香港老店記錄》作者兼攝影師林曉敏負責拍攝，將這座神秘廠房的美麗面貌呈現人前。這次攝影展名為「粉麥登場」，除了林曉敏的精美攝影，可讓觀眾欣賞廠房實用而簡潔的結構和機器，包括使人一見難忘的旋轉運輸梯，還展出上述《工商晚報》等文物，皆值得駐足觀看。麵粉廠的藍水仙、綠劍蘭、紅梅花布織袋圖樣，也是一代人的集體回憶，攝影展也有周邊可以玩賞。

Artellex位於荔枝角，須預約參觀，看過「粉麥登場」過後，不妨轉到深水埗南昌街，與九龍麵粉廠同年開業的八仙餅家就在此間，現在仍用麵粉廠做餅，包括其酥香又煙韌的老婆餅，若有試過，一定不會忘記呢。

#九龍麵粉廠 #粉麥登場

#Artellex #八仙餅家

[開眼 藝述速遞]