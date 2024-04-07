【明報專訊】上周日社交媒體被見山書店的last day洗版，小小的靠山坡道被擠得水泄不通，有人哭，但更多人在笑。趙曉彤由結業前的一星期開始就每天去見山，與街坊和不同的店長聊天，寫下見山最後7天的紀錄。對於這所角落書店有個一日店長制度，到現在大家恐怕都略有所聞，而見山見山的喊着，彷彿成了金庸武俠小說裏華山一般的傳奇，香港還有哪個地方可以將街坊變書友，讓整個街區盪漾着閱讀的芳香？見山比起海峽對岸那知名的文創園區固然是小巧微型得多，但卻滿載着地少人多山高水長的港式風情。見山是如何煉成如此這般的豪情壯志？這裏借小筠妹妹的畫，誌記這一段旅程，放送祝福。

書店結業的那個3月，讀林超英的警世文章會注意到，同樣是不平凡和前無古人，雖然濕熱的夜已暗示明示，若然你還未曾留意，可藉此文發現原來廣州直頭宣布作實3月下旬已入夏，比正常早了廿天。鄭美姿去了另一個經緯度踏單車，旅途驚險。以哈爆發戰爭轉眼半年，恐怖加恐怖是加沙人民面對的危難，同時不停叩問新聞及人道救援的道德底線。

小筠妹妹長大後還會記得曾經有這樣一個好地方嗎？小編J問。會的，人總會記住美好。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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