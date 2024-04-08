無伴奏合唱激發精彩下半場

【明報專訊】音樂的世界，不分年齡，人人都能感受妙韻傳遞的情感。已屆退休之齡的Ernest，沒有任何音樂底子，卻被無伴奏合唱深深吸引，從零開始學習，以自己的聲音創造出豐富多彩的音樂效果。音樂所帶來的喜悅，激發他的好奇心，熱情投入學習其他新事物，跳踢躂舞、滑水、跑步，甚至彈奏夏威夷小結他，退休生活愈來愈精彩。

今日為大家帶來越齡會員Ernest的音樂故事。一次機緣巧合下，Ernest觀賞了東華三院年輕長者無伴奏樂隊UPBEAT的表演，被無伴奏音樂魅力深深吸引，渴望能夠參與其中。參與試音後，Ernest於2017年加入UPBEAT。作為一個沒有任何音樂底子的人，Ernest不知道自己能否跟上其他成員的步伐，但他憑藉對無伴奏合唱的熱誠，下定決心挑戰自己。

開啟學習之門 滑水跳踢躂舞

初入UPBEAT的Ernest由零開始，學習無伴奏合唱及一些基礎音樂知識。除了專業導師的教導外，身邊的UPBEAT伙伴也會互相支持。一眾師兄師姐會提供不少貼士，令他更易上手。Ernest發現自己置身於一個充滿活力和音樂熱誠的社群中。這群年輕長者對音樂的熱忱並不遜於年輕人。不論何時何地，他們都能全情投入到無伴奏合唱中，甚至渡海小輪也成為他們練歌場所。這群志同道合的大朋友經常一起排練和表演，分享音樂所帶來的喜悅和滿足感。

加入UPBEAT除了令Ernest對音樂產生了濃厚的興趣，同時讓他對世界充滿了好奇心。Ernest太太對於他的轉變一一看在眼內，很開心見到他充滿熱情地學習新事物，例如跳踢躂舞、滑水、跑步，甚至彈奏夏威夷小結他。Ernest發現自己原來可以不受年齡限制，盡情追求自己感興趣的事物。

到處演出發放正能量

學習無伴奏合唱，除了能發展音樂興趣外，也令退休生活更充實、更有意義。在過去1年，UPBEAT走訪學校、安老院等演出，亦應邀於伊利沙伯體育館、各大型商場、各機構大小型活動中演出。UPBEAT亦為癌症病人及家屬舉辦工作坊，讓更多人體驗無伴奏合唱，帶來正能量。去年7月他們更成為東亞綠色藝術節「地球樂聲合唱團」的表演團隊，與年輕人及兒童一同公開演出；12月在東華三院《歡樂滿東華2023》節目上，聯同中年好聲音的吳大強（Bill哥哥）和區瑞強兒子區昕進合唱籌善款，以歌聲為機構的慈善事業盡一分力。

遠赴台北獲名師指導

此外，為了在音樂路上更進一步，UPBEAT在去年11月遠赴台北，與當地多支無伴奏樂隊交流歌唱心得，並得到被譽為「台灣阿卡貝拉之父」的台灣合唱音樂中心流行爵士藝術總監朱元雷的訓練指導。

透過參與UPBEAT，Ernest有機會接觸不同階層人士，能將學習成果展示大眾，更能通過音樂影響他人的生命，這對於Ernest來說，是推動他享受在舞台上唱歌的動力，能參與傳遞正能量給他人，就是貢獻社會的一種方式。

文：東華三院越齡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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