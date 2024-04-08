瘤言情深：「血尿」驚魂

正常情况下，尿液顏色呈淡黃色，一旦呈紅或粉紅色，常被懷疑是血尿。（設計圖片，blueshot@iStockphpto）

【明報專訊】尿液顏色在某程度上是人體健康的風向儀。正常情况下，尿液呈淡黃色，飲水愈多尿液愈澄清。一旦尿液顏色出現變化，特別是呈紅色或粉紅色，常被懷疑為血尿，令人驚慌失措。尿液顏色變紅可能僅是飲食短暫影響，但也可能預示着嚴重疾病。

火龍果紅菜頭 可致假血尿

首先，我們需要區分食物導致的「假性血尿」和真正病理性血尿。過量攝取火龍果、紅菜頭、黑桑子等食物，可能會導致尿液變成紅色或粉紅色。

因此，如果出現尿液呈紅色的情况，可以回想自己前一天吃了什麼。如果有以上食材，就不必過度驚慌，持續觀察尿液顏色至恢復正常即可。

血尿持續伴疼痛 或泌尿系統出事

血尿是指尿液中出現血液，是常見的泌尿系統問題。若不是假性血尿，那麼就需要考慮其他潛在的健康問題。如果血尿持續或伴有疼痛等不適徵狀，很可能罹患某種泌尿系統疾病。尿液從產生到最後排出，會經過腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，任何一環出現問題，都可能導致血尿。導致血尿的疾病主要有：

•泌尿道感染：

患上尿道炎，小便看起來會很混濁，甚至可能導致出血，尿液呈紅色、粉紅色或棕色

•腎臟感染：

腎臟感染與尿道炎一樣，也會引起與尿液有關病徵，還有可能引起發燒，背部、側面或腹股溝疼痛等徵狀

•膀胱結石或腎結石：

當結石造成堵塞或通過尿液排出體外時，結石不斷滾動與摩擦，可能引致出血，產生血尿

•前列腺肥大：

前列腺肥大會對尿道帶來壓力，除血尿外，可能還出現排尿困難、尿急或持續需要排尿等情况

•鐮狀細胞性貧血：

這是一種影響紅血球的遺傳病，可導致尿液中帶血

•腎損傷：

意外或接觸運動對腎臟造成損傷，會導致血尿

•癌症：

肉眼可見的血尿，可能是晚期腎癌、膀胱癌或前列腺癌的徵兆

總之，發現尿液變紅時不要驚慌，應先分辨原因，若確定不是食物或藥物引起的「假性血尿」，便應及時就醫檢查。

膀胱癌及早發現，較易治療，診斷膀胱癌包括驗尿、影像檢查、膀胱鏡檢查、活組織檢查等。預防方面，可以採取一些措施降低患癌風險。例如，戒煙、避免長期暴露於有害化學物質和保持健康的飲食習慣等。膀胱癌容易復發，因此癌患者需定期覆查，注意身體狀况。

文：林河清（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

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