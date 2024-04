攝影師Wolfgang Tillmans專訪 色彩與空間邂逅 唯物是真

色塊呼應:Wolfgang Tillmans個展入口,能看到攝於其前倫敦工作室的作品Filled with Light, a, 2011,以昏黃色為主調,為色塊拼圖與其他作品呼應的策展方式定調,例如圖中的Citrus still life I, 2001(上圖)和為影星Jodie Foster造像的Jodie in my kitchen, 2023(下圖,右)。(黃志東攝)