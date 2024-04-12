【明報專訊】投進5元硬幣，推動搖桿，窗裏頭的鐵爪隨之移動，對準位置，按下按鈕，夾起貓玩偶。成功抱得貓咪歸嗎？這個由藝術家黃嘉瀛創作的互動裝置作品Love for Luck（2024），是香港兆基創意書院新任校長甄拔濤推介的展品。它是一台經改裝的夾公仔機，觀眾可付錢夾走「布偶貓」。

作品現於黃嘉瀛個展Plastic Love展出，展覽名字取自經典city pop歌曲——1980年代日本歌手竹內瑪莉亞的Plastic Love。甄拔濤表示，展覽跟歌曲一樣帶出城市人的孤獨感，但同時享受這種痛苦的快樂。「Plastic」令他聯想起港人會以「很膠」形容人事物，「這裏（展覽）用的狀態，是會令人笑一笑，不是笑人，是笑自己。這個東西很膠，但我們很喜歡，我們不能夠否定我們的feeling（感受）」。

展覽營造冒險樂園的氛圍，佈置有花哨貓狗海報、仿珠寶飾物等。甄拔濤推介Love for Luck除了因為他喜歡貓，也因這反映香港文化現象。他指出，香港發展基石包含消費主義和功利主義，「我們從小到大，被教育以至社會風氣訓練成講實際利益，如果賺到錢就能換取歡樂」。花錢夾公仔，同樣為換取快樂，「這件事好像很消費主義，但某程度上是孤獨感的反映」。據他觀察，人們經歷數年疫情後，有不同創傷和恐懼；雖然經濟比過去差，但會奇妙地看到，當出現一些香港人認為值得花錢的東西，大家會紛紛去排隊，就像報復式消費。夾公仔機令他想到，這種歡愉就算很普通、很廉價，但無可否認能為人們帶來短暫的歡樂。

主要從事劇作的甄拔濤，中學時期愛看書和電影，自大學開始喜歡看藝術品。他說現在去不同城市都會遊覽當地藝術博物館，透過觀賞其展品，可了解該地關心的事物。他本身對空間很感興趣，稱看裝置藝術可啟發他如何運用劇場空間。踏上主理書院教育的路，還看他如何運用自身經驗教育一眾年輕人，培育藝文創意思維，並肩負書院期望帶學校走向國際。

此刻，毗鄰的澳門亦正開闢文化路，計劃發展成為「演藝之都」，他們又有什麼招數「變身」？

（美藝客廳‧十）

「客席策展人」簡介

甄拔濤，著名劇作家，4月初上任香港兆基創意書院校長。2016年憑英文劇本《未來簡史》獲德國柏林戲劇節劇本市集獎，為首個華人獲得殊榮。擔任「再構造劇場」藝術總監、德國曼海姆國家劇院駐院作家（2021至2022劇季），前香港藝術發展局文學藝術範疇民選委員及文學委員會主席。

黃嘉瀛個展Plastic Love

日期：即日至5月5日（周日及一休息）

時間：中午12:00至下午6:00（須預約）

地址：上環四方街21號Square Street Gallery

詳情：squarestreetgallery.com

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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