漆黑中的文本 觀念藝術看非裔處境

【明報專訊】「根據現有所有證據，在我到來之前，這條瑞士小村莊從未有過黑人到訪。（From all available evidence no black man had ever set foot in this tiny Swiss village before I came.）」非裔美國作家James Baldwin在1953年的散文Stranger in the Village寫道，當時無知造成種族之間的樊籬。即使時至今日資訊氾濫，樊籬仍舊，同樣是非裔美國人的觀念藝術家格蘭‧里根（Glenn Ligon）轉化Baldwin的文字，回應當代非裔處境。

James Baldwin是美國作家，也是美國民權運動家，有一段時間到法國定居，駐留歐洲期間曾造訪一條瑞士小村莊。散文Stranger in the Village取自Baldwin的個人經歷——村民從未見過非裔人種，他們出於好奇，拭擦Baldwin的皮膚，卻沒有掉色；觸碰Baldwin的曲髮，卻沒有觸電。藝術家格蘭．里根出生於1960年，他小時候處於美國非裔民權運動的高峰，Baldwin也是其中一分子。

前人文字 轉化成畫

1997年，37歲的里根開始創作「陌生人（Stranger）」系列，作品裏節錄Stranger in the Village的文字，使用油畫棒重複模印文字到畫布上，油層漸漸變厚，另外油畫棒不斷運動的油迹留在畫布，最後里根在表面加上煤粉，令文字看起來更模糊、更抽象。文字介乎可見（visible）與不可見（invisible）之間，連同Stranger in the Village文本自身帶出非裔人在社會上的經驗，推而廣之，也是在任何社會被當作陌生人的經驗。

去年，里根開展全新系列「噪音（Static）」，選用Baldwin同一文本，但採用不同技法。里根先用白油在白底模印文字，然後用黑油塗抹凸出的地方。「噪音」的文字同樣難以辨認，但不似「陌生人」近乎一片烏黑，「噪音」夾雜黑白雙色，畫面看起來似電視信號接收不良時「起雪花」。文字本來是溝通語言的一種，但「雪花」意味傳遞語言時遭受干擾，無法順利溝通，背後蘊藏里根在後真相世界質疑語言功能的想法。

受中國拓片啟發 和紙上創作

另一個里根去年開展的無題新系列，緣於友人到西安旅行時認識中國傳統拓片，贈予他拓片刻石為紀念品。里根受此啓發，將和紙置於「陌生人」系列作品之上拓印，將「陌生人」本來模擬的文字轉印到和紙上。貫徹「陌生人」和「噪音」的想法，里根繼續探討難以言說、含糊不清的社會狀態。

觀念藝術跟里根同樣生於1960年代，文字和聲音等亦成為藝術媒介。里根最著名是一件無題作品（1988年），印有「I AM A MAN」的文字。文本取自1968年美國非裔工人的罷工標語，標語改自小說《隱形人》的第一句「我是隱形人。（I am an invisible man.）」。里根的黑色油墨令人想起非裔人，如同1968年的抗議，他們不再被視而不見。

格蘭．里根

日期：即日至5月11日（周日及一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環皇后大道中8號地下

詳情：bit.ly/3U96H5c

文：嚴嘉栢

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