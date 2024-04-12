Friday Planner：洞見

【明報專訊】Loong（龍）年過了約三分之一，上月有出道男團命名「LOONG 9」，近日看見一些藝術品也不期然想起「loong」（取讀音窿）。途經灣仔馬凌畫廊，看見6條鐵鏈掛起黃炳的「大窿窿」，哇，這麼私密的「眼」遭當街當巷展示，好不害羞。原來這裏正舉行黃炳「肛門耳語」展覽，場內不乏圓碌碌的東西，拓展他長年圍繞圓環敘事意象展開的奇異實踐。影像新作《肛門耳語》罕有不用動畫形式，轉成實拍，拍出不一樣的世界。主角每天跟隨途人屁股，即席配奏放屁聲，他又會聽見一些「屁話」。怪誕，但訴說了人際互動關係。現場除了「肛門」，亦展出「耳屎」，驟眼看好似好核突，背後帶出的思考還待自行發掘。

人有眼，天也有眼。黃進曦繪畫《風眼 II》，記錄去年本地懸掛10號風球。這幅畫似乎從星空俯視，發展成熟的熱帶氣旋面積相當大，遠處隱約可見陸地上的高樓燈火。一艘載着獅子山的船，顯露在圓渾的風眼下。這座獅子山，大概剛捱過惡劣天氣，暫且休息一會，明日之後，再次駛進未知的暴風雨，災後或會有人經歷離散。藍藍天空此時高掛大家的夢，閃爍星塵像在提醒人們：you are not alone，還盼眾人平安。這幅畫正於安全口畫廊的黃進曦個展「這天星際浪漫」展出，現場還有更多虛實交錯的風景畫，藏着香港故事。

若此時此刻內心煩亂或心邪，可到藝倡畫廊看王無邪的「水意山情」展覽。看着他的4個系列水墨畫——天地、流水、城市和書法，像被捲進他構想的自然世界，享受寧靜與詩意。頓悟。

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