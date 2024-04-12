【阿姆斯特丹】教堂為例 賞場域藝術

【明報專訊】一座哥德式教堂，氣氛莊嚴古老，曾是人民每周聚首禱告之地，現在踏進去卻見禮堂中投影着裝置作品。位於荷蘭阿姆斯特丹旅客區的教堂Oude Kerk建於16世紀，2012年起慢慢變成當代藝術場地。每年，館方呈獻兩個大型展覽，作品均與該處的脈絡產生對話，即是場域特定之作（site-specific）。藝術若是人回應生命的方式，它也帶神聖，同時呈現一個人的日常。

說起教堂和藝術，我曾在墨西哥見過活用教堂古蹟作展示場所的做法，而不知大家知不知道，香港也有過相類經驗。位於中環花園道的聖約翰座堂曾是本港最早期的藝術展出場地之一。戰後，在香港大會堂建成或其他公眾可達的展示空間出現之前，聖約翰座堂副堂曾舉辦多個展覽，包括人間畫會舉行的畫展，以及首屆香港國際繪畫沙龍等。

說回荷蘭的Oude Kerk，遊歷時正好遇上美國藝術家Meredith Monk的回顧大展。Meredith Monk現年超過80歲，從來不疲於找尋和嘗試各種媒介，她自小接受鋼琴及「律動」訓練，求學時期學習跳舞、音樂及劇場。她認為人聲是美的樂器，1960年代便以群體清唱為重心，融入裝置、行為藝術和前衛劇場。當我們要享受一個場地特定作品，最易入手的做法是理解作品如何豐富、回應、並置該處的歷史。例如，其中一個我留意的是，聲音跟教堂有莫大關係，聲音會向上傳，由古至今信徒以聖詩歌頌及連結上帝，Oude Kerk亦有現存其中一個保存得最好的古管風琴，這些文化意義便和Meredith Monk的人聲創作一起閱讀和思考。

展覽中最吸引我的作品，竟是Meredith Monk近年之作，我不禁驚歎其創作觸覺並無減弱或過時。入到教堂，在染色玻璃窗和木椅旁，一塊屏幕正在投影人的剪影，為作品Rotation Shrine（2021）。人影不斷360度自轉，畫面由拍人頭，拉開至拍全身，一直轉、轉、轉。畫面全是黑白，然而仍可以觀察到些臉的輪廓，這便誘惑到我去判定那人的年齡、髮型，甚至性別及族裔。場域更讓我想到，所謂的「神」、「上帝」不是讓人平等的嗎？每個人都帶着獨特，但無論來自哪裏，我們也同時抱有生老病死的生命循環本質。作品本來就簡潔有力，配合場域更衍生了不一樣的思考。

除了展覽，Oude Kerk平日亦恆常有表演，包括不容錯過的管風琴演奏；每月一次的Silence系列不時有DJ或實驗音樂演出。他們的公眾活動亦鼓勵人文關懷及對話，近日亦舉辦一個有關酷兒或跨性別群體的對談，與場域象徵呈現具張力的對照。

Meredith Monk: Calling

日期：即日起至4月14日

地址：Oudekerksplein 23, 1012 GX Amsterdam

詳情：oudekerk.nl

文：小東

（藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates）

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