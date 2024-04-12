重組舊物 「火鍋邀明月」思好友 田野錄音師以「煲」發聲

AK到田野錄音時的設備，跟電影收音師類似，只不過AK錄到的不是預先設計好的聲音，不為特定目的，反而期待驚喜。（Joshua Yiu攝，受訪者提供）

若一個煮食煲可以在電磁爐使用，意味它有磁力。而喇叭靠磁鐵、線圈和振膜組成，只要稍微改裝，加上銅線、接上音源，這個煲就可以發聲。（梁景鴻攝）

《火鍋邀明月》是AK向遠在德國的朋友致意的作品。像李白「舉杯邀明月，對影成三人」，他聽到這個煲發出的大海聲音，會想起這個好友，想起可以一起打邊爐的時光。（受訪者提供）

AK創作的媒介是在城市中錄下的音頻，近年除了收集聲音，也開始轉換呈現聲音的方式。圖中煮食煲為他去年的裝置作品《火鍋邀明月》，經過改裝變成一個喇叭。（梁景鴻攝）

【明報專訊】teamLab的夜光蛋可以是科技藝術，沉浸式劇場也可以是科技藝術，但都不是造價平易近人的作品。在藝術界着手以編程、高科技裝置作媒介時，「田野錄音師」簡僖進（AK）在網上徵求可用於電磁爐的二手煲，準備以「喇叭」等於「磁鐵」、「線圈」加「電流」的原理，用20個舊煲播放「燦爛」的大海聲音。不用花很多錢，只要動手重組舊物，便可以運用物理表達自己的ways of listening（聆聽的方式）。

沿用揚聲器原理 舊煲化身喇叭

一般人會把發出聲音的音響設備稱為「喇叭」，它的專業用語其實是「揚聲器」，一般由磁鐵、銅線、擴音器組成。綜合中文大學「物理園」網站資料，以及英國會考（GCSE）物理考試參考內容，揚聲器發聲原理大致如下：

（1）電流通過線圈時會產生磁場

（2）磁場與永久磁鐵（能夠長期保持磁性的磁鐵）互動

（3）每次電流改變方向時，磁場與永久磁鐵的互動會改變（相吸和相斥），揚聲器的振膜隨之振動

（4）振膜振動空氣，形成聲音

沿用上述原理，AK去年做過一件聲音裝置藝術《火鍋邀明月》，在藝穗會展覽「下次打邊爐」展出。「它真的就是一個煲，我想做一個『海』出來。」AK解釋那時看着打邊爐的煮食煲，會想到身處德國的好友，想到李白名句「舉杯邀明月，對影成三人」，自己亦似在香港喝悶酒，只有影子陪伴。

這個煲現保存在AK的工作室。裝置由可用於電磁爐上的一個舊煲（本身材質就是磁鐵）、銅線、擴音器（amplifier）和音響線材組成，能如一般喇叭發聲運作。播放的海浪聲音，是AK在港島東南面的海角鶴嘴錄下。演藝學院修畢音響系統設計的他，喜歡研究喇叭原理，也喜歡到處錄音。他自2018年起在香港不同山徑錄音，包括薄扶林、大帽山、鳳凰山、八仙嶺等。他在全球音景協作平台Radio Aporee上載了145條音帶，近年思考怎麼把每次的錄音感受呈現給更多人。

聲音庫記錄個人思考

AK的田野錄音計劃叫「AK IN KK聲音庫」，如同不同領域的研究者用聲音記錄生態、城市、歷史的「聲音地圖」。但比起有系統的研究，在AK的聲音庫上可見、可聽到的，更多是錄音者自己的思考。問及如何選取錄音地點，AK稱隨心，因為他發現系統地收集聲音，對他來說意義不大。

AK認為每一個地方，在每一秒都有不同的聲音，就算錄下多區聲音，也不代表什麼；就算人手足夠，多人協作在18區長時間錄音，最後音頻長得人們不願意花時間聽，仍是徒勞。AK常到港島西半山遠足，聲音庫上這片區域的音頻特別多，他摒棄有系統的做法，記錄到的就是自己的行動軌迹和思考。

「我經常在薄扶林水塘行山，這裏好像每一次去都差不多，但在我的聲音庫計劃誕生的那一天，走過水塘時，蟬聲突然間爆出來。那個空間被蟬聲包圍住，整條路好似塗了黃色的filter（濾鏡）。是剛好因為那天春天來臨，我才會聽到。」AK說，我們總以為自己熟悉日常走過的街道，但其實只接收到冰山一角。他表示，如果加入田野錄音計劃，也會跟他一樣發現驚喜。

除了着重個人主觀的錄音經驗，AK的計劃名稱中的「KK」，透露他想打破既有認識城市的方式，「KK其實是香港大部分地方，在格網坐標系統裏面的格網代號。你到太平山行山，山上的標距柱不會寫這裏是太平山，而會寫KK開頭的坐標編號。其實我想講的，就是在每座山轉個彎就已經會有不同的聲音。我記錄的是這個更小範圍的聲音，而不止是某座山的聲音」。

AK笑說，自己在生態和藝術兩個領域都不是專家，只是因為以前做童軍，喜歡遠足，又讀過音響，知道怎麼製造聲音氛圍，現在才利用聲音做裝置藝術。整理好自己的聲音資料庫後，他最初不知道能有什麼用途，僅做成聲音素材包，出售給有需要的人使用。漸漸，他發現錄回來的聲音不是最重要，如果能把錄音時的體驗分享會更好。如果只是用喇叭播放，或讓人在耳機中聽，AK認為觀眾不會有驚喜，於是想到用裝置呈現，透過實物帶來想像空間。

徵20煲重現台灣「大海」浪聲

《火鍋邀明月》裝置只有一個煲，也即只有一個喇叭。AK正徵求20個煲，製作比前作更大聲、更有力量的「大海」，重現在台灣海濱的聽覺喜悅。他說大自然聲音是他的創作媒介，就像畫家會用畫作歌頌大自然美麗一樣，他想用聲音裝置歌頌那次感覺：一個「bling bling」的世界，面前是滔滔海浪，頭頂是燦爛星空，「每個人望上去，個口一定打開」。

「（《火鍋邀明月》）這個海好『弱雞』，因為煲本身不是被設計來發聲，不夠大聲，和可能只能發出低音。我到時會在畫廊鋪20個煲，全部都發聲，你望住是一堆煲，但感受到的是海。」這個暫名《聲聲浪》的作品，會在6月於HART Haus舉辦的「見山不是山」展覽中展出。

「田野錄音師」是新名詞，AK說田野錄音師跟「收音師」使用的器材一樣，但跟收音師不同，通常沒有目的，「田野錄音的定義，就是離開了studio（工作室），錄世界的聲音」。當然，在田野中，人可以根據附近區域的特色，估計該處的聲音，但無法百分百控制錄下的內容。每次錄音為時數分鐘，AK會站着，偶爾閉眼，除了錄音設備在收音，他也會特別留意自己聆聽的習慣，「好似紀實攝影般觀察周圍」。

樂辦工作坊 掘多元聆聽方式

過去，AK喜歡自己錄音，播給別人聽。最近他更享受在工作坊中，與學員探討不同呈現方法。基於他的音響專業背景，他喜歡反思喇叭和聽覺的關係，如2022年為中環元創方「山林祭」製作的《聲聲樹》，由很多細小喇叭組成；AK在模仿蜜蜂採花蜜時，很多隻蜜蜂的「嗡嗡」聲，堆疊成澎湃音效。大自然聲音由不同音源構成，不像音響通常只有兩個發音來源，把所有聲音壓縮其中。

在AK前日舉辦的工作坊中，有錄音師特意選取「不好聽」的地盤聲，反駁田野錄音一定要好聽的印象。也有人去了即將拆卸的大坑西邨，以及香港公園；同樣錄到鳥聲，有人稱後者的聲音非常不「香港」，眾多品種的鳥類在觀鳥園鳴叫，園外白鴿囂張拍翼飛過。

AK強調自己提倡的是「how to listen（怎麼聆聽）」，而不是「what to listen（聆聽什麼）」。不論他做煲、聲音庫或其他裝置，主軸均是發掘更多元的聆聽方式。他說明道，聽聲音可以是聽文字含義，也可以是聽聲音的質感，而後者是港人較少有的體驗，「我們很容易認為環境聲音是療癒工具和白噪音，但療癒的結果不是重點，我要找出它更多的可能」。

聆聽AK在2020年上半年收集的10段香港大自然聲音

網址：bit.ly/3JdkyBb

文：梁景鴻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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