變形金剛遇上超時空要塞 跨世代機甲大集合 見證動漫文化演變

ROBO-DOU《新世紀福音戰士新劇場版》13號機可動模型，是碇真嗣與渚薰共同駕駛的EVA，特色是有4隻手，可更換暴走形態頭雕及多款AT力牆套件。（未定價）（蘇智鑫攝）

4款《超時空要塞》元組ROBO-DOU韋基利可變形模型：包括（前排左起）VF-1J馬輝專用機（$1180，其他款式未推出、未有定價）、VF-1S福卡少校專用隊長機、VF-1J麥斯及米娜專用機（後）。新設計首創可轉動的變形機械人後腰關節，讓《超時空》迷一直期待。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】1960年代起，日、美動漫中的超級機甲人陪伴着幾代kidult：變形金剛、鐵甲萬能俠、高達、EVA，當中不少成為了模型珍藏。你想過有一天，這些來自不同品牌的機甲能聚首一堂嗎？來自香港、日本的4個玩具品牌，正於銅鑼灣聯合展出多款經典機甲模型，當中還包括香港人自家設計的機甲：「創造屬於香港人的機甲，是我的使命，亦相信是香港玩具界的出路！」從美日品牌取得《變形金剛》玩具版權的threezero創辦人、香港品牌玩具協會會長王劍鋒如是說。

現正舉行的機甲展2024（香港），結合了4個玩具品牌的展品，包括來自香港的threezero和千值練，以及日本的Good Smile Company和MegaHouse。展品包括橫跨不同年代的多款機甲模型首辦，以及會場限定版玩具。

港日玩具品牌 銅鑼灣聯展

「1950至60年代，《小飛俠阿童木》、《鐵人28》等機甲主題作品已經開始萌芽，之後《鐵甲萬能俠》、《三一萬能俠》等香港人亦好熟悉；甚至千禧年之後，每一個年代都有不同的機甲。不論潮流如何轉變，機甲元素始終是陪伴大家成長的『公因數』。」展覽主辦者、人稱「鋒哥」的王劍鋒認為，結合相近理念的玩具品牌，找出一個有共鳴的主題，良性競爭下或能擦出最大火花：「Good Smile、MegaHouse都是我們常合作的日本品牌，千值練則是製作不少機甲產品的香港品牌，於是我們想以機甲作為主題搞展覽，反應好就繼續做落去。」

在展覽入口當眼位置，《變形金剛》模型全線列陣，包括threezero主打的3款產品：約7至12吋的DLX、約5吋的MDLX及特大尺寸的Premium+。鋒哥印象最深的一次，是與兩大玩具商：美國孩之寶及日本Takara（現Takara Tomy）洽商，獲得《變形金剛》玩具授權。當時threezero籍籍無名，要獲得兩大品牌信任，鋒哥坦言任務既艱巨又難忘，但「香港人總會搵到適合的位置」。

「不可變形」的變形金剛 顯港人變通

既然「可變形」的《變形金剛》玩具版權難以動搖，鋒哥便游說對方，允許他製作「不可變形」的《變形金剛》。「因為廠商不允許授權其他廠商做變形玩具，我們轉陣申請製作大比例可動模型，並強調做出接近《變形金剛》電影與動畫版的機甲線條美。想不到最後可以從美日兩個IP以外，找到香港品牌生產《變形金剛》玩具的位置。」從國際玩具品牌中取得著名作品的授權，可說是寫下香港玩具品牌的新一頁。

不同年代的機甲模型，某程度上反映着當時的社會文化。二戰後美國與蘇聯陷入冷戰，兩國改以太空作為競爭戰場。成長於那個年代的美、日動漫創作者，便經常幻想宇宙、外星人和未來科技主題，由科學家創造出保護人類的機械英雄，打敗邪惡勢力，並結合友情、熱血、勝利等套路，《小飛俠阿童木》、《鐵甲萬能俠》等都離不開這種模式。

從太空幻想 到愛與反戰

至1980年代起，機械人動漫的變化更大，它們不單進化至可變形甚至融入人類生活，故事上亦漸漸抹去正邪分明的對陣；加上作畫技術進步，能製作出更華麗的機甲戰鬥場面去吸引目光。當中影響力最深的要數《機動戰士高達》，另一套經典作品《超時空要塞》則加入愛情甚至反戰信息，亦是確立機甲文化的其中一員。

《超時空要塞》中的變形機械人「韋基利」，由動畫監督兼著名機甲設計師河森正治設計，另一部1990年代流行作品《高智能方程式》中的賽車亦出自他的手筆。今次展覽除有4款韋基利ROBO-DOU的8吋可動模型外，亦有《高智能方程式》的新作。原來鋒哥對此劇尤其鍾情，甚至讓threezero聯乘MegaHouse，成立專屬品牌threeMega，繼之前推出《高智能方程式》30周年版本雷神後，今年又推出新作：超級雷神01（Super Asurada 01），保留了前作的3段引擎燈光特效及專用賽道擺設台，但發聲裝置改為播放角色台詞、引擎聲效及主題曲等，忠實呈現當年追看動畫時的回憶。

其實無論在不同年代，玩具也是大家成長的一部分。觀賞機甲玩具，帶來的不止是回憶，更展現出不同年代機甲文化的演變發展。可能每個大孩子心目中，都有自己最愛的機甲陪伴成長，甚至有情同手足的連繫，到現場看必有不同的感受。

機甲展2024（香港）

日期：即日至4月23日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：Amaz By Lokianno（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2至4號地庫）

文：陳諾諾

設計：賴雋旼

編輯：朱建勳

電郵：friday@mingpao.com

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