隱藏版藝術酒吧 沉浸光影 聽醉人故事

香港創意公司XCEPT為隱蔽酒吧Corsican Stars創作了特別版《恆定錄》光影作品，在酒吧內的鏡房展出，在短短數分鐘內帶大家進入不可思議的國度。（朱安妮攝）

【明報專訊】藝術不局限於美術館或展覽會之中，餐廳和酒吧也可化身藝術空間。去年底銅鑼灣開設了一間人氣的黑膠主題餐廳，它有一個隱藏景點：以藝術為主角的speakeasy隱蔽酒吧，帶來沉浸式光影藝術加雞尾酒體驗！

城中著名現場音樂酒吧Lost Stars Livehouse Bar & Eatery，去年底進駐銅鑼灣，開設黑膠主題餐廳Mercury Recalls by Lost Stars，於指定時間有DJ打碟，並有以茶為創作主題的雞尾酒，以音樂會友。餐廳原來還有一個秘密，就是隱藏了一間藝術酒吧Corsican Stars，逢周四至六晚上才開放，讓人體驗一趟別開生面的藝術雞尾酒之旅。

Corsican Stars的創辦人Alvis Pang分享，早於3年前已構思一間融入視覺藝術的隱蔽酒吧，最後命名Corsican Stars，設定為靈魂古樹裏的密室。名字源自電影《雲圖》（Cloud Atlas）的一句對白 "Find me beneath the Corsican stars, where we first kissed." ，象徵愛情、緣分和命運的相聚，正是酒吧的概念。

畫風抽象 如置身無邊際異度空間

要進入這間隱蔽酒吧，首先要取得專用代幣（成為餐廳會員兼充值或參加小遊戲，便有機會獲得代幣，詳見Mercury Recalls IG）。記者早前體驗了一次藝術雞尾酒之旅，向餐廳員工展示代幣後，由他們帶領前往酒吧隱藏門口，經過一個不能「劇透」的神秘環節，之後進入一間漆黑的鏡房。眼前突然出現耀眼的光線，同時響起音樂和播放影像，原來這是由本地創意團隊XCEPT創作的光影藝術作品《恆定錄》特別版。

XCEPT的監製Daisy Lee表示，在Corsican Stars展出的《恆定錄》是為酒吧而設的新版本，由創作總監 Chris Cheung帶領團隊一同創作，「靈感來自collective consciousness（集體意識）和Akashic Records（阿卡西紀錄），意思是指所有生物記憶都存在一個地方，所有人都有聯繫的，譬如我今天遇到你，好像命中的安排」。Daisy指這概念剛好跟Corsican Stars不謀而合，促成合作。

XCEPT團隊結合影像、投影、低頻音樂、3D圖案等數碼藝術，創作出約3分鐘的光影數碼藝術。畫風抽象，參觀者在鏡房看着各種圖案和流動的線條不斷變化，投影在鏡子中，影像看似向外無限延伸，令人恍如置身於一個無邊無際的異度空間，沉浸在不可思議的氣氛中。

感受細胞記憶 放下日常煩惱

影像以水晶為載體，一開始畫面黑漆，漸漸出現白色的水晶圖案，逐漸散開及變形。「這意味着世界不是既定，而是不斷演變」，Daisy在旁解釋。光線變化成單色調的圖像，繼而化身鮮艷斑斕的光譜，「中途穿插細胞圖案，表達還原最基本的細胞記憶」。她說這是一個讓人內觀的過程：「這些細胞的visuals慢慢變成生命的單位，再進入世界的Akashic Records，放下自己和日常生活的煩惱。」

走入靈魂古樹的密室

欣賞3分鐘的《恆定錄》後，離開鏡房，終於來到酒吧核心「靈魂古樹的密室」。裏裏外外充滿樹的元素，例如倒生的樹幹、「窗」外樹皮等，還有一張長長的吧枱。

調酒師開始訴說Corsican Stars的故事，並將穿插在《恆定錄》中的6個圖紋創作出有故事的雞尾酒，每個圖紋對應一個真人故事和兩杯雞尾酒，一共12杯。「我們的作品比較抽象，但他們將無形抽象概念變成有形的具象，變成有故事的雞尾酒，變成（人類的）養分，是一個完整的體驗。」Daisy說道。

圖紋不能劇透，但可以分享一下雞尾酒的故事，均來自Lost Stars其中6名合作伙伴的人生故事，平凡又貼地。一個少女蛻變的故事，啟發他們創作一杯荔枝味琴酒雞尾酒，搭配藍色燈光，更顯夢幻。另一杯白苦瓜Tequila，則關於一個尋找星星的故事。還有一杯混合威士忌，關於擺脫迷惘人生重現光明，因此製作此雞尾酒時加進點火效果，隱喻人生「找到光明」。記者邊享佳釀，邊細聽其他故事，漸漸微醺，最後從「密道」離開回到餐廳。整個體驗最大賣點是故事完整，藝術品與雞尾酒關係緊密，留下強烈的記憶。

Daisy表示「Arkwork延伸至餐飲，這種跨界別合作很有趣」，而且喜見Corsican Stars願意投放時間和空間，與藝術團隊合作創作。她又指香港以往試過辦一些immersive dining，「但很多時參與者未必明白做緊乜」，要進一步將藝術延伸至餐飲中，她認為值得再深入探索。Alvis亦說要做到完整的體驗，要捨得開闢空間，而且還要花時間訓練調酒師「說故事」，未必每間餐廳都願意投放。Alvis也分享，打算每半年更新一次入場方法和藝術品主題，保持新鮮感，現在第一季暫定至9月左右，詳請留意官方IG公布。

Corsican Stars

開放時間：周四晚上6:00至午夜12:00；周五六晚上6:00至凌晨2:00

地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖Mercury Recalls by Lost Stars內

IG：corsicanstars_

Mercury Recalls by Lost Stars

IG：mercury.recalls

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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