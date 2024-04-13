$6000樓下 僅重1.68kg HUAWEI 16吋筆電 高CP值文書高手

指紋解鎖--鍵盤上不單止設有獨立的數字小鍵盤，右上方的開關鍵亦設有按壓式指紋感應，可用作開機解鎖及網上付款等用途，保安能力更強。﹙馮凱鍵攝﹚

插槽充足--雖然採用輕薄設計，但機身上的插槽仍是相當齊全，除了有支援充電、數據傳輸及DisplayPort的USB Type C插槽之外，也有HDMI插槽，方便用家簡報時接駁大屏幕使用。﹙馮凱鍵攝﹚

性價比高--MateBook D 16 2024作為一部16吋屏幕的手提電腦，重量只有1.68公斤，雖然市面亦有近似設計的產品，但售價多數過萬元，而新機定價$6000有找，有一定吸引力。﹙馮凱鍵攝﹚

【明報專訊】隨着平板電腦普及，手提電腦也要提供更多賣點來增強競爭力，大屏幕加上輕量化是一大方向。最近有內地開發商推出新一代大屏幕手提電腦，雖屬16吋機型，但重量及厚度分別只有1.68公斤和17毫米；加上$5998的親民定價，作為文書電腦相當吸引。

90%屏佔比 16:10睇得舒服

HUAWEI早前在香港推出新一代手提電腦MateBook D 16 2024，主打大屏幕輕薄設計，以吸引一些需長時間使用電腦的用家。機體設有16吋1920×1200像素防眩光IPS屏幕，雖然解像度不算很高，但廠方將屏幕的邊框進一步收窄，屏佔比達到90%，配合300nits亮度及1200:1對比度，不單止能應付文書工作，用來串流睇片都十分適合。

機體支援180度屏幕開合，16:10顯示比例貼近一般電腦，令用家在瀏覽網頁、文檔、表格時更順暢。屏幕也獲得德國TÜV Rheinland的低藍光認證，加上DC調光無閃屏技術，宣稱可減輕眼睛疲累。

1.5mm高鍵程按鍵 軟着陸好手感

綜觀現時市面達到16吋的手提電腦，多向電競筆電的方向發展，效能雖高，但重量動輒超過2.5公斤，難以經常帶出街。而MateBook D 16 2024同樣內置16吋大屏幕，重量卻只有1.68公斤；體積則為356.7×248.7×17毫米，拿到辦公室以外地方辦公都十分方便。由於採用大屏幕設計，所以布局上除了一般的QWERTY鍵盤之外，也設有獨立的數字小鍵盤，更切合文職工作需要。為提高打字時的舒適度，機體使用1.5毫米高鍵程按鍵及soft-landing軟着陸設計，長時間工作時減低手指疲倦。

Wi-Fi快上代51% 270米保持連線

手提電腦的效能十分重要，而MateBook D 16 2024內置第13代Intel Core i5-13420H處理器，無論是資料分析、繪圖、代碼編譯等都能應付。為了進一步提升效能，機內的16GB記憶體支援LPDDR4x雙通道設計，並內置PCIe NVMe 1TB SSD，無論是資料讀取或儲存速度都更快。此外，機體內置HUAWEI的超材料天線，能提升Wi-Fi的接收能力及傳輸速度，根據廠方宣稱，對比上代的MateBook D 15，5G頻段的Wi-Fi下載速度加快了51%；而在無遮擋的空曠環境，就算距離270米仍能保持正常連線。

視像主體置中 雙收音咪減噪

踏入2024年，不少產品都加入AI功能，MateBook D 16 2024也不例外。其中AI Camera功能可因應用戶移動來調整視角，確保用家在視像會議時總是出現在畫面中間；同時亦設有一步智慧換景功能，避免居家開會時雜亂背景會影響同事與客戶觀感。機身採用雙收音咪設計，並支援廠方研發的AI降噪演算法和靜謐空間通話，能提升收音時的清晰度及降低背景人聲噪音干擾。另外，機體保留了超級終端功能，一拉即可無線連接不同的同廠裝置，包括手機、平板及顯示器，無論是傳輸文檔、相片都更加方便。●

HUAWEI MateBook D 16 2024

系統：Windows 11 Home

處理器：第13代Intel Core i5-13420H

屏幕：16吋1920×1200像素16:10防眩光IPS

記憶體／儲存容量：16GB／1TB SSD

連接：USB Type C 、USB Type A×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi、藍牙5.1

體積：356.7×248.7×17mm

重量：1.68kg

售價：$5998

網址：consumer.huawei.com/hk

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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