HP筆電DC調光減閃爍 讀取指紋方便網購

效能充足--15-FC0087AU採用了AMD處理器以降低機價，不過效能仍算不錯，對於一些預算不高的用家而言，也是個不錯選擇。﹙品牌提供﹚

【明報專訊】想買價錢在$6000以內，效能又不太差的手提電腦，除了MateBook D 16 2024之外，也可考慮HP推出的15-FC0087AU。雖然機體改用了AMD Ryzen 5 7530U處理器，但仍能提供16MB L3快取、6核心及12執行緒，最高超頻時脈4.5GHz，足夠應付日常文書工作或串流睇片。15.6吋1920×1080像素的IPS屏幕，3邊窄邊框設計，屏佔比為84%，都算不錯。屏幕外層加上防眩光面板，就算在戶外陽光下使用，也可清楚閱讀屏幕。此外，廠方也特別加入DC調光技術，透過調節直流電而非循環背光來控制屏幕亮度，能消除屏幕的閃爍，宣稱長時間使用可紓緩雙眼疲累。

雖然15-FC0087AU的定位主打中低階用家，不過機體亦設有指模讀取器，用家用來登入電腦、存取資料及網上付款，都更加安全及方便。為滿足愛看影片的用家需要，機身也設有雙聲道喇叭，而且放在前置，聲音來得更直接。至於充電方面它也支援快充，只需暫時關上電腦，便能在大約45分鐘內由0%電量充電至50%。●

HP 15-FC0087AU

系統：Windows 11 Home

處理器：AMD Ryzen 5 7530U

雙屏幕：15.6吋1920×1080像素防眩光IPS

記憶體／儲存容量：16GB／512GB SSD

連接：USB Type C 、USB 2.0×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 6、藍牙5.3

體積：359.8×236×18.6mm

重量：約1.59kg

售價：$5799

網址：www.hp.com/hk-zh