星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物

【明報專訊】齊邦媛逝世，人們懷念她，不單由於她曾是台大外文系教授，更因為她是自傳《巨流河》的作者。

《巨流河》是一個世紀的大敘事，作者個人經歷了抗戰、流徙、求學、遷台，而個人的體驗反映了千萬人家的歷史傷痕，以至身處艱難氣若虹的不屈精神。書中當然也不乏獨特的人生經歷，最感人的重心所在，就是齊邦媛回憶民國歲月，尤其是張大飛家破人亡的故事。她把這個人物寫活了。

張大飛的父親在滿洲國成立之初，原是瀋陽警察局局長，因為接濟而且私自放走不少地下抗日工作者，被日本人在廣場澆油漆燒死。張家四散流亡，失去了父親的張乃昌，改名為張大非，在教會中學裏，他成為了基督徒。

全面抗戰後，齊邦媛隨學校一路由南京逃難到漢口，又從漢口逃到湘鄉，最終抵達陪都重慶。張大非再改名為張大飛，如願考進空軍軍官學校，二人成為筆友，幸而當時還是紙上傳情達意的年代，文字還有溫熱的時代，而齊邦媛保留了張大飛的戰時通信，成為記憶的憑證。張大飛的基督信仰深刻影響了齊邦媛。

齊邦媛寫道：「我們那樣誠摯、純潔地分享的成長經驗，如同兩條永不能交會的并行線。他的成長是在雲端，在機關槍和高射炮火網中作生死搏鬥；而我卻只能在地面上逃警報，為災禍哭泣，或者唱『中國不會亡！』的合唱。」

齊邦媛考入武漢大學，由哲學系轉到外文系，跟從朱光潛學習。這是難得的學習生涯，但不少讀者更關心張大飛的下落，以及他和她純真的愛情能否圓滿。

結果沒有，最終一如所料，張大飛為掩護友機，在河南上空犧牲殉國。張大飛的訣別信令人動容：「你收到此信時，我已經死了。八年前和我一起考上航校的七個人都走了。 兩天前，最後的好友晚上沒有回航，我知道下一個就輪到我了。 我禱告，我沉思，內心覺得平靜。感謝你這些年來給我的友誼，感謝媽媽這些年對我的慈愛關懷，使我在上不著天、下不著地全然的漂泊中有一個可以思念的家。也請你原諒我對邦媛的感情，既拿不起也未早日放下。」這封信展現了一個空軍飛行員的靈魂、感情和轉變，最後還是寄語心上人：「請你委婉勸邦媛忘了我吧！我生前死後只盼望她一生幸福。」至於齊邦媛，沒有忘了張大飛，她成為了基督徒，「永遠地紀念他：紀念他的淒苦身世，紀念他真正基督徒的善良，紀念所有和他那樣壯烈獻身地報了國仇家恨的人。」

《巨流河》中張大飛的故事，最為蕩氣迴腸，扣人心弦，大時代下的信仰，變與不變，得與失，都從張大飛的短暫人生展現出來，一切又在齊邦媛筆下，最終邁向永恆。

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•利永倫

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