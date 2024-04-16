有借有還：重用杯買咖啡 毋須自備餐具

反應熱烈--2022年，綠色和平與上環部分咖啡店試行「重用杯借還計劃」反應不錯，參加的商戶及市民愈來愈多，為了簡化參與手續，最近系統改為網頁版，不用參與者再安裝程式。（周群雄攝）

【明報專訊】雖然在首階段管制即棄塑膠產品條例下，食肆仍可使用非發泡膠類的餐盒應付外賣，對市民影響似乎輕微，綠色和平項目主任譚穎琳（Leanna）表示，當8月實施都市固體廢物收費後，屆時市民就要自行負責丟棄外賣餐具費用，相信更多市民會嘗試走塑。為了推動市民走塑，綠色和平在2018年已推出「全城走塑」計劃，邀請全港商戶支持，參與商戶主要分成兩類：一類是接受客人走外賣餐具或自備餐盒，另一類則向上述走塑客人提供折扣或禮品優惠。至今參與商戶已逾1100間，市民很容易於網上地圖找到合適的店舖。

她表示，巿民未必需要自備餐具來走塑，綠色和平現時推動參與計劃的商戶向客人借出外賣餐具，客人使用後交回商戶清洗再用。「我們在2022年已與本地初創公司合作開發重用杯借還計劃手機應用程式（現改為網頁版：app.ch00ze.co/login），市民到上環區參與計劃的咖啡店外賣咖啡，只要開App便可借重用杯，飲用後7日內歸還到相關咖啡店便可。」

Leanna說計劃運作近2年，參與的商戶由6間增至36間，重用杯歸還率亦達98%，成功減少消耗約9000隻即棄咖啡杯，證明重用餐具系統確實可行。不過，她說現時環保署未有支持這類創新環保概念的基金，即使有初創公司想申請撥款也無從入手，建議政府能盡早設立專項基金，以免繼續落後他人。●

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