融合新舊設計 性能實用為主 日系純電動車反擊戰

20吋輪圈--來港版本升級至20吋輪圈，好處是提升了外觀，但與採用較細直徑輪圈的其他地方版本比較，續航距離會稍為縮減。（莊達民攝）

純電動車--bZ4X是豐田第一部正式推出市場的純電動車，它的外形是動感SUV，但實際駕駛感更像是一部適用日常使用的家庭車。（莊達民攝）

【明報專訊】日本汽車大廠豐田（Toyota）早於1997年便推出結合燃油引擎及電動系統的混合動力車款（hybrid vehicle），並且在多地市場取得非常理想的銷售成績。最近數年，不同品牌的新世代純電動車在全球主要汽車市場掀起潮流，一直以混合動力車款掛帥的豐田也要順應市場需求，推出旗下第一款純電動私家車bZ4X，香港代理亦於近月正式引進。由混能車轉戰至純電動車，日本造車巨人能否力敵急速崛起的新興對手呢？

豐田於2022年中率先於日本正式開售旗下第一款純電動車bZ4X，之後陸續在全球主要市場推出，並引起不少談論，其中最令人感到意外的，竟然是一向以可靠馳名的豐田，竟在發售這款新車後沒多久便全球緊急召回及暫停生產，以修正車輪有可能鬆脫的安全隱患。雖然廠方很快便提出了有效方案解決問題及恢復生產，但始終對推出市場沒多久的bZ4X的聲譽產生了或多或少負面影響。

設計穩打穩紮

撇除上述召回事件，bZ4X始終是叫車迷期待的新車，畢竟它是豐田旗下第一款正式量產及發售的純電動私家車，對它自然有很大期望，不過，它並不如第1代Prius初推出時那樣容易令人有「嘩一聲」的驚喜感。與市場上其他純電動車比較，bZ4X的外形以至車廂內觀予人穩打穩紮的感覺，車身除了主色，還會見到黑色的大面積塑膠覆蓋了前後輪拱及車側底部，以此營造SUV的越野動感形象，但外觀討好車迷的能力反而不及同期在日本發售、採用流線形設計的豐田混合動力新車第5代Prius（香港仍未引入）。

車廂融合新舊風格

bZ4X的車廂造型並沒有像其他車廠的純電動新車一樣，刻意滲入明顯的未來感，反而是加入了傳統實體按鈕與大型觸控屏幕的混合式設計，令觀感及操作感就像是上世紀80、90年代大熱一時的日本品牌迷你音響加入了串流播放功能一樣。這種新舊融合的規劃，好處是令不同年齡層的人都可以快速掌握及使用車上各項細節設備，但或者會令已經習慣使用虛擬操作系統的新生代覺得設計過時。另外有一點不得不提的是，bZ4X的後排乘坐位置與車廂地台比想像中貼近，身形高大的乘客或會覺得坐姿不太自然，甚至影響了坐長途車時的舒適度。

以日常駕駛為依歸

純電動車的動力輸出特性不像傳統引擎車，它能夠在起步後瞬間便輸出最大動力，起步加速反應變得有如大馬力跑車甚至超級跑車，但也因此誘發不少交通意外。駕駛bZ4X時卻沒有感受到瞬間加速的爆發力，反倒像傳統引擎車般，動力先是平順地輸出，起步加速效果稍為延後，好像在等待駕駛人進入「快車狀態」後才輸出203匹馬力及266Nm扭力，因此它的0至100km/h加速時間是7.5秒，以純電動車標準來說，可稱得上「反應慢」，但其實這設定反而更適合於日常駕駛，因為能令車內人更輕鬆安全地操控純電動車，也保障了其他道路使用者的安全，完全切合車廠一貫重視安全的作風。

畢竟，bZ4X並非一部以高性能掛帥推銷的跑車，而是一部適合日常使用、以時下流行的SUV外觀作包裝的5門純電動車，若對其性能、行車表現有過度期望，反而是不切實際及不理解車廠的造車哲學──日本人對於產品分類可是非常認真及有自己的一套，豐田肯定不是沒有能力製作令車迷亢奮的高性能純電動車，只是bZ4X並不是擔當這「角色」罷了。●

豐田bZ4X（FWD）規格

車型：5門5座位電動SUV

摩打：永磁同步摩打（PSM）

電池：71.4kWh鋰離子電池

馬力：150kW（約203匹）

扭力：266Nm

驅動：前輪帶動

長闊高：4690×1860×1650mm

軸距：2850mm

車重：1925至1985kg

極速：160km/h

加速：0至100km/h，7.5秒

續航：436km（WLTP標準）

充電：10%至80%，0.5小時（DC直流充電）

售價：$419,025（政府「1換1」舊車換新電動車計劃）*

查詢：2884 7999

*註：相關計劃資助金額在今年4月後有所改動；另設四驅版本，「1換1」車價為$439,020

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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