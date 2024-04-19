精美如畫 結合真實與幻想 賞古地圖發現「新大陸」

這兩張《皇明一統方輿備覽》，分別在英國倫敦（左圖）和德國法蘭克福（右圖）出版。策展團體曾考究兩張地圖身世，得知原版地圖由一名船長帶上船，然後手繪複製下來。繪圖者將原本長達近20字的中文標題濃縮成8個字，並自行取名為The Map of China；圖中原本標示的中國地名文字，全部變成方格；又自行在邊緣繪上一個中國女人和中國男人，以及傳教士利瑪竇。在2、3年後出版的德國版本，除了將原先的英文標題改為德文，其餘一切直接複製過來（色彩為後人再加），卻在複製過程中抄漏四川省的名字，漏了兩個字母EN（紅圈示）。（張淑媚攝）

不少地圖以前都是書中的一頁插圖，這張載於1493年《紐倫堡編年史》的地圖《第二期世界》，結合聖經故事，繪出挪亞三名兒子閃、含和雅弗分別到亞洲、非洲和歐洲繁衍後代，從而形成三大洲的人口。在這張地圖右上方的中國以絲綢的拉丁語Serica標示；地圖邊緣展示基督教化以外的神話生物。（受訪者提供）

觀看古地圖時，如《大明九邊萬國人跡路程全圖》，在中國國界外，有時會見到一些奇怪地名，如「小人國」、「毛人國」。（黃志東攝）

約1657年在阿姆斯特丹出版的地圖《順天（杭州）》（左圖），以《馬可孛羅遊記》的杭州為藍本，但因繪圖師沒踏足過當地，只耳聞馬可孛羅對杭州景色的讚美，就將自己覺得美麗的事物畫下，因而「杭州地圖」出現西方建築物（右圖）。（張淑媚攝）

科大藏有一張17至18世紀由日本人摹繪意大利傳教士利瑪竇所製作的中文版世界地圖《坤輿萬國全圖》，將「大明」放近地圖中央（白圈示），圖中不少地名的中譯沿用至今。（受訪者提供）

【明報專訊】今時今日，我們打開手機地圖就找到方向；但在國際往來仍未頻繁，甚至連世界七大洲的概念仍未完全確立的年代，以前的製圖師繪製地圖不全然為了導航，甚至未必準確，有些更將神話故事、奇怪地名，甚至虛構國度一一載於地圖上。參觀香港科技大學近期的古地圖展覽，就像環遊幾世紀前的人構築出來的世界，細看每張幻想與現實攙雜的古地圖，我們就像以前的冒險家，每一刻都在發現「新大陸」！

科大圖書館有一批特別館藏——多張16至19世紀與中國有關的古地圖；今次「地圖中國：五百年的意象演化」展示超過100幅地圖及外借複製品，勾勒出歐洲與中國製圖師筆下的中國與世界。

利瑪竇製世界地圖 將「大明」放近中央

誰說地圖都客觀？展覽第一部分就打破這個迷思。「地圖的編排、選擇呈現的內容，其實都是一種說故事的方法。」香港科技大學李兆基圖書館經理（行政服務）邱穎琦（Joyce），介紹是次展覽最珍貴的藏品之一《坤輿萬國全圖》，是17至18世紀由日本人摹繪意大利傳教士利瑪竇製作的中文版世界地圖。與當時常見的世界地圖版型不同，利瑪竇特別為明朝萬曆帝製作，故刻意將「大明」放近地圖中央。他亦參照西方地圖，在四角繪上九重天圖、天地儀圖等，將天文知識融入其中。

精準度不高 卻可助官員管理防務

相比現今地圖，古地圖的展現方式豐富得多，荷蘭有製圖師以東西半球和多個圓形圖像，展現不同視點所見的世界；亦有地圖四周繪上四季、風火水土四元素，有如一張張西洋畫。中國製圖師繪製的地圖，精美得有如山水畫一樣，例如描繪明朝淮安府（即今江蘇）一帶的《淮安府圖》，在絲絹上作畫，細緻地畫上山川地貌。可是它們僅粗略標示周遭城鎮、廟宇位置，又不計距離，讓人不禁納悶，真的可引路？圖書館館員（檔案及特藏）張學謙（Shirley）解釋：「雖然不是很精準，但當地方官員管理防務時，就需要這些地圖，讓他們知道有哪些港口。」

南宋石刻地圖「計里畫方」

看過數張展示重點不在精準度的古地圖後，Joyce說要為古地圖「平反」，「其實中國人製圖，很早已能用相對科學化的方法製作」。中國最早的石刻地圖之一《禹跡圖》來自南宋時期（1137年），採用「計里畫方」的繪圖方法畫出中國地形、河流位置等。全張地圖被劃分成5110格，每一格邊長約100里，換算成今日的比例尺，即約1比500萬。以近千年前的地理知識和製圖技術而言，《禹跡圖》是中國地圖學發展上的一個里程碑。

地圖見小人國、毛人國

看古地圖偶爾見到奇怪地名如「小人國」、「毛人國」等，甚至在地圖周遭畫有半人半獸、長頸人等，現在看來覺得無稽可笑，Shirley和Joyce均說：「當時的人認為若踏足這些地方，就會遇見這樣的怪獸，他們那時不覺得是想像，確信是真的！」16至19世紀市面上流通的地圖，不少都是商品，本着賺錢目的繪製出來，因而有不少「蝦碌事」。一幅「參考」《馬可孛羅遊記》筆下的杭州地圖，畫有多條河道，但竟然有噴水池、圓拱頂建築？Joyce笑說：「很多人沒去過杭州，連畫圖的人都沒有，因馬可孛羅在書中形容杭州很漂亮，他們就將自己覺得漂亮的東西都畫出來。」Shirley在旁補充，「只有畫得愈漂亮，才愈多人買」。

不少人聽到「古地圖」三字就興趣缺缺，但由她們娓娓道來箇中故事，才發現如此有趣。展覽特設1小時學生導賞，建議參加，可聽到更多關於地圖的趣事。

地圖中國：五百年的意象演化

日期：即日至6月7日

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：香港科技大學李兆基圖書館

網址：library.hkust.edu.hk/china-in-maps

註：展區分佈於圖書館閘內及閘外範圍，若想參與導賞團或參觀圖書館閘內的展覽，須在展覽網站登記預約

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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