現當代藝術品、古董珍玩匯聚 草間彌生紅南瓜 律動春拍

元 剔紅高浮雕葡萄紋海棠式盤--年代：元 尺寸：長29.2厘米 估價：1200萬至1800萬港元 成交價：1140萬港元 特色：此品是精妙之作，葡萄紋細緻有質感，以巧手營造出立體感，浮雕技術高超。元朝作品能以完整品相流傳至今實屬難得，於「重要中國古董珍玩」登場。（拍賣行提供）

粉青釉刻仿古夔龍紋罍式大尊--年代：清乾隆 尺寸：高37.8厘米 估價：1800萬至3000萬港元 成交價：2400萬港元 特色：粉青釉溫潤，上面的紋飾工整圓滑，營造出極盡滑淨的感覺。此品有「大清乾隆年製」款，在「寥若星辰：望星樓藏清代御窯瓷器」專場亮相。（拍賣行提供）

《隕石》--作者：陳可 創作年份：2007年作 規格：油彩、畫布，215×215厘米 估價：120萬至220萬港元 成交價：180萬港元 特色：畫面中的「反肚」鳥兒色彩鮮明，卻似失去生命氣息，令人心寒。後方那個毫無表情、色彩相對淺淡的小女孩，把死亡的意味帶動出來。（拍賣行提供）

《迎客松》--作者：黃宇興 創作年份：2018年作 規格：壓克力、畫布，149.8×115厘米 估價：180萬至300萬港元 成交價：306萬港元 特色：充滿動感和數碼感覺的色調和構圖，高低起伏有如波浪的線條，深淺對比的色彩爆發力量，而垂直、淺色、有如樹木的圖案在畫面若隱若現，呈現強烈對比的視覺效果。（拍賣行提供）

《花瓶中的玫瑰》--作者：藤田嗣治 創作年份：1952年作 規格：油彩、畫布，41.7×33.2厘米 估價：360萬至500萬港元 成交價：384萬港元 特色：背景和花瓶擺位的位置，用上不同深淺的灰色，這手法極考驗作者的調色功力，效果層次分明，花朵後方的影子更是一絕。（拍賣行提供）

《茶杯小孩》--作者：奈良美智 創作年份：1995年作 規格：壓克力、漆、玻璃纖維、雕塑，95×95×105厘米 估價：600萬至800萬港元 成交價：708萬港元 特色：小孩一臉不滿，放置杯中充滿趣味。留意其膚色和杯子的色調非常接近，展現既合且分的觀感；還有小孩耳朵不合比例的巨大，有如細心聆聽觀眾的評價。（拍賣行提供）

《紅南瓜》--作者：草間彌生 創作年份：1989年作 規格：壓克力、畫布，38×45.5厘米 估價：750萬至850萬港元 成交價：1800萬港元 特色：南瓜圖案活潑可愛。作者巧妙地運用白、黑兩色，讓瓜上的紅色與背景圖案的紅色網絡清楚分離，充滿立體感。（拍賣行提供）

【明報專訊】春拍開鑼後，藏家們都忙個不停。拍賣行的珍品門類極多，專場多如星海，實在令人目不暇給。今期記者挑選了一個拍賣會兩個不同門類的藝術品來專門介紹，嘗試特別留意藝術品的色調運用及空間對比技巧，或許能發現場中藝術品的共通點或主題。以這樣的角度逛拍賣預展，既能考驗自己的藝術眼光，也能建立選購方略，組建與別不同的收藏系列。

4月初，保利香港拍賣於2024年春季拍賣「大曬冷」，一口氣展示現當代藝術、中國古玩、書畫、珠寶、鐘表和手袋等不同門類，今期集中介紹現當代藝術和古玩。拍賣會選擇了以草間彌生的《紅南瓜》，以及一款清乾隆粉青釉刻仿古夔龍紋罍式大尊，作為拍賣焦點。

近年的現當代藝術品專場，多以最流行和熱門的國際當代藝術家作品擔當主力軍，例如今次，便有3件草間彌生作品，當中以《紅南瓜》最搶眼。南瓜圖案充滿動感，圓點令畫面有律動感覺。草間彌生的標誌構圖方式有如施魔法，為作品傾注生命力。黑紅色背景產生極刺眼的效果，前方無限延伸的網狀物令觀眾眼花撩亂，陶醉在迷幻當中。技藝最高超之處是作者巧妙地使用白色和黑色，把瓜上的紅色與背景圖案的紅色網絡清楚分離，營造出立體視覺效果。

茶杯小孩 奈良美智雕塑里程碑

奈良美智的《茶杯小孩》亦是近年市場搶手的作品。此系列是藝術家開始使用玻璃纖維為媒界，創作成小女孩頭像雕塑的里程碑。《茶杯小孩》合共有7件作品，其中1件是上海龍美術館的典藏，其他均為私人收藏，在市場上罕見。小孩的不滿表情展現玩味，其膚色和杯子的色調非常接近，但又能展現既合且分的觀感，用色技巧高超；留意其耳朵不合比例的巨大，有如細心聆聽觀眾的評價。

藤田嗣治是市場上另一受歡迎的藝術家。他既是畫家又是雕刻家，並巧妙地把日本畫的技法施展在油畫中。他擅長以貓和女性為創作主題，其中人像裸體畫作極受歡迎，以自創的「乳白色肌膚」效果聞名藝壇。是次上拍的《花瓶中的玫瑰》在1952年創作，是藝術家創作生涯的第二個高峰。作品上沒有任何人物，但原來背景色彩延續了他在1930年代繪畫裸女的乳白色肌膚滑淨效果。背景和花瓶擺位的位置採用了不同深淺的灰色，作者以驚人的調色功力令主體和背景分離，花朵後方的影子更是一絕。順帶一提，「漆咸居」正在舉行藤田嗣治的年度大展「無盡の線條」，有興趣的讀者不要錯過（bit.ly/3UlMHfJ）。

霓虹色《迎客松》 中國當代藝術代表

藏家亦可留意專場內中國當代藝術代表作品，例如黃宇興的《迎客松》、陳可的《隕石》等。黃宇興擅長使用色彩，作品《迎客松》畫面上建立不同厚度的霓虹色疊加相交，散發中國山水的瑰麗氣韻，色彩強烈感性，以妙筆創作出充滿動感和數碼感覺的色調和構圖。高低起伏有如波浪的線條充滿力量，而垂直、淺色、有如樹木的圖案在畫面若隱若現，製出巨大對比視覺效果。陳可則以細膩的筆觸和色彩製造出富有表現力的形象，其作品《隕石》中的「反肚」鳥兒色彩鮮明卻有如失去生命氣息，而後方面無表情、色彩相對灰沉的小女孩，負責把死亡的意味帶動出來。

另一邊廂，中國古董珍玩部門精心策劃了多場專題拍賣，重磅專場「寥若星辰：望星樓藏清代御窯瓷器」，由清乾隆粉青釉刻仿古夔龍紋罍式大尊領銜。其器形取自周朝青銅禮器，外壁浮雕五重仿古紋飾，通體施粉青釉，沿襲宋代的端麗古雅。

而在「重要中國古董珍玩」中登場的元 剔紅高浮雕葡萄紋海棠式盤，葡萄紋細緻有質感，以巧工營造出立體感。此品浮雕技術高超，元朝作品能以完整品相流傳至今實屬難得。海棠花式器形在元代很罕見，盤面雙層雕刻葡萄紋、枝蔓纏繞，局部凸起晶瑩圓潤的4串葡萄，紋飾風格更早於故宮博物院藏的一款永樂剔紅葡萄盤，珍稀之至。

保利香港拍賣2024年春季拍賣

網址：www.polyauction.com.hk

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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