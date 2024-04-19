台中地表上的洞窟 歌劇院跟隨伊東豐雄「身體冒險」

台中歌劇院的內部空間提供猶如身處洞窟或樹林等自然空間的身體經驗，光源設計亦保留相似體驗，似是室內又像戶外，可視範圍內幾乎找不到傳統樑柱結構的幾何線條。（作者提供）

【明報專訊】自2005年競圖徵件，台中歌劇院歷經長達11年的工期，終於在2016年正式開幕。啟用至今近8年的歲月，其獨特的空間體驗依然令人折服，而參訪建築的觀眾遊客，仍然絡繹不絕。若公共建築是經由政府作為設計師與社會民眾之間的媒合而誕生，那麼公共建築的功能是否能受所在地社群認可，並持續服膺於其建造目的，便是該建築及格與否的首要評判標準。

歌劇院具有公共建設與展演空間的雙重身分，使其在空間判讀上，平添一道具有菁英色彩的進入門檻，畢竟能充分體驗歌劇等藝文活動所需具備的文化資本，並非人人皆有，這道門檻變相將普羅大眾隔離於此類空間之外，這在台中歌劇院落成之前，其他展演空間並非恆常對公眾開放的設定也可見一斑。

實踐「開放的展演空間」

伊東豐雄對此現象，從建築本身的形式，到空間使用的規劃，乃至建築體外的造景空間，都始終緊扣開放的訴求。意圖打破論述門檻及空間隔閡的案例其實不少，倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）的渦輪廳（Turbine Hall）便是當代藝術的著名案例，渦輪廳每年邀請藝術家創作大型裝置作品，這些作品能與觀眾互動，毋須專業藝術背景即可欣賞和參與。伊東豐雄則將「開放的展演空間」理念再往前推進一步。

伊東豐雄發迹於1960年代的日本，受到戰後經濟復蘇，以及對應的「代謝派」（Metabolism）理念影響，他將建築視為不斷回應環境與趨勢需求的增生有機體（代表作品有黑川紀章的中銀膠囊塔，已於2022年拆除），這樣的建築理念在當時經濟高速發展的日本，逐漸演變成機能導向，並落入觀念凌駕實用的窘境。因此，伊東豐雄在離開大阪萬博的工作後，便回到自身對建築的思考，並以其所謂的「身體性」（しんたいせい，physicality）作為空間設計的主要方針，其後作品不乏對結構、自然、社群等議題的探索與嘗試。

在台中歌劇院，我們能看到不少伊東豐雄過往作品的痕迹與思考的延伸。從最早被稱為「地表上的洞穴」的中野本町之家，其特殊的封閉結構融合幾何空間設計，以及仿效自然光源的採光邏輯，到仙台媒體中心對自然定義的思考，以及從管狀結構延伸至如今的洞窟狀有機結構體，似乎都在台中歌劇院中開花結果。一個理想的公共空間應該長什麼樣子？「無論有沒有什麼特別的需求，只要來到這個地方，都可以按照各自的心意隨心度過屬於自己時間的場所。」伊東豐雄解答仙台媒體中心的設計理念時曾如此說道。

結構曲線銜接「綠地」

台中歌劇院的外圍景觀在一片綠地造景的基礎上，設置了數條看似隨機延伸的行人步道與蜿蜒水道，並在大門前匯集成一片供群眾聚集的廣場，這些蔓延的步道提供數個進入歌劇院場域的可能，進而打破展演空間的封閉感。

在建築結構上，伊東豐雄使用極其複雜的3D建模技術，針對歌劇院的聲學需求，以及複合展演空間的特性作特別的設計調整。其猶如地穴般的結構並不止步於建築物的邊界，而令其藤壺般的立體結構猶如被刀刃切削，結構體直接裸露於外牆上；這些扭曲的結構線條完美銜接綠地造景的視覺設計，進而突顯設計師對開放的追求。同時，歌劇院放棄使用傳統樑柱結構，改用類似3D列印的模式逐層向上堆砌結構體，使不同大小及空間形體的展演空間毋須額外加強結構，便能達到與傳統建築建造方法相同的效益，而一樓（地面層）大廳的廣闊空間提供更好的公共空間體驗。經由多方策劃，商業空間進駐歌劇院，空間定位不再受限於單一用途，並在地方社群裏提供更多樣化的用途，進而提升民眾使用空間設施的意願。

同時體驗室內外空間感

中澤新一的散文集《雪片曲線論》曾提到西藏建造禪宗寺院時，雖然無法直接使用自然本身建構空間，但在進入使用幾何學所建造的建築時，依然能感受到自然。伊東豐雄在台中歌劇院對空間表裏與自然之間的思考，或許受到其日本文化背景中的「壺中」一詞影響。壺中是日本茶室建築的別稱，這個空間的概念除了建築本體及室內設計，也涵蓋了其室外環境的規劃。在狹小的茶室中經由空間規劃，使觀者能同時體驗室內與室外的空間氛圍，這個曖昧的空間感進而提升茶室中的感官體驗；但我認為伊東豐雄將此概念更進一步延伸到他所謂的「身體性」脈絡之中。這令我聯想到英國雕塑藝術家Antony Gormley於2007年發表的作品Blind Light，在一個封閉的玻璃屋中釋放大量霧氣，使漫步其中的觀眾產生置身戶外的錯覺。觀眾同時在體驗這個作品的奇異氛圍，也成為這個作品被外部觀看感受的一部分。不論種植多少植物，採用多環保的綠建材，我們終究難以在都會中心地帶將自然再現，但我們可以解析自然環境的特質，將其應用在建築的結構表現上，獲得近似的身體感。伊東豐雄將洞窟的空間結構特性與對應的光源及水體相結合，在此架構下使商業與展演等活動在其中順勢發生，而自然得以彰顯。

作者簡介：一個建築系中輟生的兒子

文：陳世耀

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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