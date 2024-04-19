實體交流空間存續 看互動界線也看錢

【明報專訊】虛擬交往是新常態，然而，面對面的傾談亦無可取替。

「實體見面的話，現場氣氛會很熱烈，尤其是印刷相關的設計師，他們真的要摸着物料去討論，我想網上社群一定做不到這件事。」openground創辦人林欣傑說。他11年前開辦工廈fablab（數位製造實驗室）「LAB by Dimension Plus」，讓人租借大型器材如3D印表機、雷射切割機，已留意到年輕設計師缺乏與同行、公眾互動的機會。專職媒體藝術的他，笑言自己「100%不是設計師」，但有感相關民營場所稀缺，加上搬舖至深水埗大南街後，盼與鄰舖獨立藝廊Parallel Space、社區創意空間合舍分工建構街頭生態，2018年終把地舖common room & co.重新定位至openground，決意服務一群乏人關注而與藝術圈關係千絲萬縷的設計師，在店面販售設計書籍，且定期舉辦設計人講座ground talk等活動。

固然，這城仍有政府主力贊助的公營場地，如deTour設計節主場元創方（PMQ）等，但這類場域或難使社群真正連結。「若一個地方，人們只當它是可供租借的活動場地，界線分明，互動有限，不會有街區共同構成的那種ecosystem氛圍。」林欣傑說。6年來，ground talk共18場，規模雖細，但每次邀來港澳台一組幾人對談，自由靈活，實為一眾設計師難得的線下「網友交流會」。

林欣傑自覺，openground的結業原因在於不斷飛升的舖位租金，以及香港人尚未建立起「付錢支持藝術文化」的意識。萬物一滅一明。他認為總有人接力那個溝通之間的中介角色，如建築設計公司LAAB Architects近日在上環啟業的commaa，即是類近的複合文化空間，只是其實踐應傾向建築及室內設計，而非平面設計了。

[開眼 設計]