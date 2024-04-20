AB類放大器 特製10mm鈷磁鐵單元 Cambridge Audio真無線耳機 Hi-Fi級靚聲

續航力強--耳機擁有長達10小時的續航力（關閉主動降噪時為16小時），若加上充電盒額外充電，總計可達52小時的播放時間。（鄧宗弘攝）

極致音質--Melomania M100是Cambridge Audio第3代無線耳機，用上AB類放大技術和特製的10mm驅動器，加上支援aptX無損技術，音質達到音響級水準。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】降噪耳機售價愈來愈平民化，幾百元已經有不錯的選擇；就算是音響名牌出品，一般最貴才二千餘元。例如最近來自英國的新品，以特製10mm鈷磁鐵動圈單元，配合在擴音機上使用的AB類放大器，讓真無線耳機也實現出低音深沉、高音清晰、人聲逼真的靚聲。

Cambridge Audio這個音響品牌，香港用家或許較陌生，其實它早於1968年已在英國劍橋創辦，並推出自家首部擴音機P40。這個逾半世紀的老品牌，以往主要開發家用高級音響，但近年也加入開發無線耳機，新作品Melomania M100集合了頂尖的無損音頻技術和英倫音響工藝，帶來非凡出眾的聆聽體驗。

低頻渾厚有力 高頻清澈明亮

Melomania M100承襲品牌的Great British Sound傳統，搭載特製的10mm鈷磁鐵驅動單元，同時加入廠方備受好評的AB類放大器，再搭配高通Snapdragon Sound平台和aptX lossless無損音頻編解碼技術，使其無線播放的音質可媲美CD，低頻渾厚有力而不失控，高頻清澈明亮，人聲格外真實動人。同時，M100採用了混合主動降噪及高通自適應降噪技術，透過外部和耳道內的雙米高峰實時監測和調整，有效隔絕外界噪音，隨時隨地都獲得沉浸式的聆聽享受。

M100也為用家提供高度個性化的音效選項。藉着Melomania Connect手機App，可利用7段等化器精準調校，或選擇針對不同曲風預設的6種音效模式，按照自己的口味打造專屬音色；用家也能設定不同的觸控操作方案，操作耳機時更直觀和方便。此外，M100首次支援Google快速配對和Microsoft Swift Pair，耳機連接新Android及Windows設備時更輕鬆。藍牙5.3與LE Audio的加持，也讓耳機支援AuraCast廣播音頻、LC3高質量音頻編解碼；對於愛打機的用家，耳機設有遊戲模式，能提升聲畫的同步率，將延遲縮減到80毫秒。

Melomania M100的續航力同樣充沛，單次充電最長可播放10小時（降噪）或16小時（無降噪），配合充電盒則可延長至52小時之久，加上支援快充，讓享受音樂無中斷。為了確保耳機長時間佩戴仍然舒適，M100提供了3種尺寸的矽膠耳塞和2種尺寸的記憶棉耳塞。Cambridge Audio通過分析數千名用戶的耳朵數據，設計出重量輕巧、貼合穩固的耳塞，即便一整天戴着也幾乎感受不到其存在。●

Cambridge Audio Melomania M100

連續聽歌時間：10小時（開ANC）、16小時（關ANC）、52小時（耳機連充電盒）

充電：2.5小時（完全充電時間）、10分鐘快充播放2小時

其他：IPX4、無線充電、主動式降噪、藍牙5.3

重量：約6.65g（單耳機）、66.6g（連充電盒）

售價：$1680

查詢：2882 4000（Cambridge）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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