Sony超重低音無線「大耳牛」

【明報專訊】鍾情「大耳牛」的用家，可留意Sony新推出的ULT WEAR無線降噪耳機。它最大賣點在於獨特的ULT Power Sound音效技術，只需按下耳機上的ULT按鈕，就能開啟兩種增強音樂氛圍的聲音模式——ULT1模式提供深沉渾厚的低音，彷彿置身音樂節現場；ULT2模式則營造強勁有力的低音，令人倍感震撼。

ULT WEAR搭載的V1整合處理器，跟旗艦級耳機1000X系列相同。內置驅動單元則專門為ULT Power Sound系列而設計，能量輸出穩定而充沛，營造強大共鳴的低音，以及清晰透徹的細節表現。ULT WEAR的降噪性能亦十分出色，利用雙重噪音感應器技術和V1處理器，將環境噪音大大削弱。

ULT WEAR用上柔軟的耳墊和加大的包耳設計，長時間佩戴也不會感到不適。耳機內置感應器，摘下後會自動暫停音樂，重新戴上時又會自動恢復播放。通過藍牙多點連接功能，耳機可同時與兩個設備保持配對，無縫切換使用。在電池續航方面，ULT WEAR最長可播放50小時（關閉降噪模式），即使忘記了充電，快充3分鐘也能提供90分鐘的播放時間。●

SONY ULT WEAR

頻率響應：20Hz-20,000Hz

阻抗：314ohms（有線）、32ohms（無線）

連續聽歌時間：30小時（開ANC）、50小時（關ANC）

充電：約3.5小時

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：藍牙5.2

重量：255g

售價：$1599

查詢：2833 5129（Sony）