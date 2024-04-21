ways of seeing：蕭雅全談《老狐狸》 在大人世界做會算計又善良的刺蝟

《老狐狸》是蕭雅全第4齣長片，他過去多年以廣告業的收入養家，也維持自己創作的資金。（黃志東攝）

蕭雅全在電影中，與美術王志成和攝影師林哲強協力，用單向玻璃呈現廖界學懂致勝要訣後，老狐狸無法影響他時，默默看着自己的倒映。（高先提供）

電影中，「老狐狸」是個陰險狡猾的有錢人，遇上令他看到自己童年影子的小孩廖界，並教會廖界自利的生存法則。（高先提供）

【明報專訊】年輕人面對理想與現實的落差是老生常談。但說服自己是一回事，被人問到如何處世，如台灣詩人楊牧被問到「公理和正義的問題」時，要怎麽回答又是另一回事。台灣解嚴前，楊牧賦詩1600多字回答；2023年，導演蕭雅全用電影《老狐狸》讓孩子自行選擇。

一個關於同理心的故事

《老狐狸》是一個關於同理心的故事。也許因為蕭雅全是美術系的畢業生，他的電影不說教，反倒善用生活習慣、音樂和談話，刻劃角色的現在和過去。電影設定在1990年代、政治轉型後經濟飛躍的台灣，從10歲小孩廖界（白潤音飾）的一天開始說起。

這個小朋友有個節儉、溫柔且在乎別人感受的爸爸廖泰來（劉冠廷飾）。廖泰來是酒樓部長，在妻子過世後獨自撫養小孩。如果讀者小時候的家如導演和廖泰來的家一般清貧，看到廖泰來微微扭開水龍頭，讓自來水涓滴盛滿浴缸的一幕，你會發笑——為什麼會有這樣的習慣？導演解釋，從前他父親想盡辦法省錢，認為這樣做可以避開水表偵測，免費用水，「但從來不知道是真的假的」。不止台灣的窮人，記者在內地和香港的祖輩，也有這樣的習慣。

廖氏父子住房東謝老闆（陳慕義飾）的出租房。廖界總催促爸爸買房，好完成亡母開家庭理髮店的心願。省吃省用的爸爸告訴他要再多3年，他們才夠付首期，廖界馬上算好3乘365天等於1095天。然而，即使存款數字積少成多，通脹漲得更快，房價翻了一倍。怎麼辦？窮小孩廖界在街頭哭着，遇上人稱「老狐狸」的謝老闆，為他展示弱者的武器。

老狐狸的成功秘訣有兩個，一是「不要在乎別人的感受」，分為3個步驟：

1.喝一口冰凍的水

2.閉上眼睛

3.心念「干（關）我屁事」

因為老狐狸視別人的苦難與自己無關，他可以賺、加盡房租，也可以不被廖界要求便宜賣房的情緒勒索影響。這一招無助解決廖界的煩惱，但老狐狸還有第二招：創造不平等。他解釋，「不知道（會）輸給知道」，知道別人底細的人，擁有制高點，敵在明，我在暗。街頭一群小惡霸常常取笑穿著自家製校服的廖界，老狐狸告訴廖界其中一人家中的不光彩事情。當廖界再遇到小霸王，陰陽怪氣地說知道他媽媽的事情，對方倉皇遁走，廖界取得第一場勝仗。

只是，小孩的勝仗，未能動搖大人世界的殘忍。即使廖界學懂兩個秘訣，他家還是沒辦法買房。遇上樓下鄰居因股票投資失利上吊自殺，廖界央求老狐狸便宜賣凶宅，老狐狸讓步，卻算準以別人感受優先的廖泰來，不會希望在鄰居的傷口撒鹽。向廖泰來輕描淡寫遺屬用市價購房的意願，在算計中再次得手。

藉電影告訴小孩世界另一面

蕭雅全說電影是拍給女兒的。「他們（小孩）大概10歲左右，（看電視新聞的時候）開始問一些很難回答的問題，比如說這個世界到底有沒有正義，有沒有公平啦。一定跟他們學校學的不一樣嘛，學校學的東西，什麼道理都很清楚，但他們看到現實就是這樣，有很多的矛盾，老實說很亂、很怪。」這個父親想認真回答女兒的疑問，卻發現自己也沒有很好的答案。

電影首先給觀眾兩個選項：做成功的老狐狸，或成為失敗但幸福的廖泰來。可是，老狐狸其實不一定「成功」，比起有親愛兒子、相惜好友的廖泰來，老狐狸的兒子向來討厭他，他身邊亦沒有朋友，只有算計。蕭雅全憶述：「我在台灣Q&A（影後談）的時候被challenge（挑戰）這個事情，有個觀眾說他很生氣，說導演你為什麼認為在乎別人感受的人是失敗的人。我說這是謝老闆的看法不是我的看法。謝老闆是我寫的，可是廖泰來也是我寫的。」

觀眾可以選擇做任何一種人。台灣的貧富差距也許沒有香港大，但蕭雅全說過去30年間正不斷擴張，「高級車、最貴的那些房子的銷售量每年都在增長，最窮的人數每年也在增長，那個落差愈來愈大。而且，我們的生育率現在是全球倒數第二第三名了（按：據2023年最新統計，台灣生育率是全球倒數第一）。半導體公司NVIDIA執行長黃仁勳去年在台大畢業禮致辭，勉勵青年「要試着去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物（either you're running for food or you're running from being food）。」

「廖泰來」原型來自母親

那蕭雅全相信這一套嗎？他是否希望小孩成為追逐獵物的人？他說不喜歡這樣的價值觀，但很不幸地，它可能是我們社會的一部分。「廖泰來的原型是我媽媽。」從小，他母親教他要以考慮別人的需要、不能太自私、要在乎別人的感受；可是今天，無情的人，可能較容易「成功」、較容易「贏」。

「我想告訴孩子今天的世界有一部分是這樣，不想隱瞞或塑造這個世界非常可愛、天真。那你會希望怎麽做？」這是蕭雅全對女兒的反問。今個月，他女兒剛開始全職工作，在非牟利團體任職。蕭雅全引述女兒的觀後感：「她相對希望世界比較溫暖一點，說世界應該是這樣沒錯，但被人這麽直接地說出來還是覺得不舒服。」

學會狐狸的語言

其實，還有第三個選擇：學會算計，但不做狐狸，做刺蝟。

蕭雅全自身，更接近這樣的混合體。大學時期，他記錄解嚴後的街頭運動，在非商業影像比賽中屢屢得獎。那時，母校台北藝術大學教給他的，不是社會的爾虞我詐，而是如何突破自己，如何創作得更好，「這麼的浪漫」。不過，因為經濟需要，蕭雅全畢業後進入廣告業，一做就是幾十年。在極度商業化的產業內，他學會保護自己、自己的創作和價值觀。

謝老闆跟廖泰來都是他。「我要學會他們的語言，跟那些很殘忍的人講話，才能保護得了我的小孩，如果用很溫柔的方式，他們會把我吃掉。我會說一些可能是騙人的話來達成目的，欣慰是我盡量不會是害人的。」《老狐狸》是他執導的第4齣長片，也是與他亦師亦友的侯孝賢為他監製的第4部作品。

去年《老狐狸》在金馬獎囊括最佳導演、最佳男配角、最佳原創電影音樂及最佳造型設計共4座獎項。蕭雅全向侯孝賢道謝，並指侯導教會他，用幫助他人來謝謝別人的幫助，才是有重量的道謝。他是懂得算計，但沒有被磨滅善良心腸的刺蝟，電影中長大後的廖界（Steven），比起謝老闆和廖泰來，更像他。

女兒再多看了幾次電影。「如果她沒騙我的話，她應該很喜歡。」採訪時，蕭雅全滿足地笑了出來。他對女兒有點信心，認為她不會變成狐狸。對經濟問題，他不是專家，也不天真以為同理心可以解決貧富懸殊，「沒有任何提議改善階級」，但相信若大部分人失去同理心，階級差距會擴大。

蕭雅全的想法，似乎大多圍繞個人選擇？談貧富，但不談社會結構，可能嗎？他覺得電影始終要讓觀眾看得懂，如果要讓10歲的小孩和普羅大眾對兩種價值觀感興趣，只能說他們聽得懂的話，「不能講一大堆社會、金融結構」。此外，他認為階級擴大來自人與人之間對彼此的不了解，沒有意願了解，「廖界的『界』對我來說是象徵，如果可以跨過這條界線，就能夠理解」。

老狐狸變回小孩

談階級問題的電影，幾乎都用憤怒收場。蕭雅全形容，很多時候我們根本不知道可以怎麼辦，所以只有憤怒。他不想沿用憤怒當結尾，於是用音樂讓故事中的主人翁，回到從前沒有階級意識、美好的瞬間。

老狐狸的那個瞬間，是聽《一隻鳥仔哮啾啾》時，想起童年清貧生活、在日治時期被權貴欺負的時候。歌詞訴說一隻小鳥，回到鳥巢處，發現巢被打破，想要報復。蕭雅全說，在這個瞬間，老狐狸才跟廖界平等，先有同情，繼而同理，不再是65歲的有錢人，而是變回一個10歲的孩子。

在老狐狸的跑車內，廖界插入《一隻鳥仔哮啾啾》唱片，台語歌聲響起：「嘿嘿嘿嘟，一隻鳥仔哮啾啾（小鳥啾啾地叫着）咧嘿乎；哮（叫）到三更一半暝（夜），找無巢（找不到巢），乎嘿乎」。在廖界身上，老狐狸看到自己的影子；擋風玻璃上，攝影師拍到了老狐狸在看着自己。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 黃志東、高先提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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