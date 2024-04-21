打開垃圾：買少啲買好啲 二手衫店「倒米」 倡環保置裝觀

Green Ladies自2016年起擴展童裝系列「Green Little」，讓父母有多個環保選擇。他們亦鼓勵小朋友成為寄賣者，或親子同來寄賣，讓孩子從小學會愛惜衣物。（梁景鴻攝）

【明報專訊】鮮少買衫的讀者，或許難理解時尚追求，但身邊總有親友會把衣櫃塞滿又要棄置，不難體會人類的衣物文化需要更環保變革。今次我們採訪會勸阻顧客買衫的二手衫社企，以及一間建立日系襯衫風格社群的樓上二手時裝店。看看舊衣服除了扔掉或回收，還可以有怎樣的轉生出路。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

善用配搭 襯出風格

二手衫樓上舖a break 93店主傅家欣（Yen）告訴近乎半年才買幾件新衫的記者，不少香港女士會買很多衫，「可能一件衫有幾隻色，但又鍾意網購，未試穿過，買完之後唔啱唔知點處理」。她有過這樣的經驗，於是決定把自己的舊衣拿出來，並建立平台讓其他人寄賣分享。那時是2016年，據環保署統計，該年香港平均每日的紡織物棄置量高達343噸，去年再增加至每日404噸。

a break 93選址銅鑼灣白沙道，樓下一覽全是時尚、波鞋名店。作為一間打開門做生意的店舖，a break 93要賣出二手衫才能維持收支，但他們希望客人買衫時，對襯衫技巧有得着，可以長時間使用衣物，不要因為「不懂襯就掉了它（衫）」。Yen常在社交媒體分享衣物配搭技巧，她喜歡搭配多圖案的衣物，店長Ling就喜歡文青風格。她認為能夠把二手衣物左搭右搭，變成自己的風格，是襯衫的最高境界。

雙軌並行的環保策略

社企Green Ladies有3間分店，是香港二手衫平台中較具規模的一個品牌，有50多個兼職再就業婦女員工幫忙打理。除了記者到訪的灣仔集成店，還有南豐紗廠和灣仔藍屋兩店。a break 93主打日系時裝，Green Ladies則包羅更多時尚流派，在2008年、環保未成為社會話題的時候開業。Green Ladies負責人之一、聖雅各福群會企業拓展高級服務經理何卓惠（Alison）說，最初Green Ladies看到社會有需要，就「膽粗粗」去做，讓衣物有second life（新生）。

買新衫不是罪

記者也「膽粗粗」提問：其實少買衫，源頭減廢，會不會更環保？Yen部分認同，她說少買衫是環保時尚的一個方向。不過，「對於一些很喜歡fashion的人來說，人在每一個階段，對不同顏色、剪裁的喜好都會改變，又或因為身分轉變，例如做了媽媽，需要不同風格的衣服。對這些情况，我們不會話，你一定不能買新衫；不過，你的舊衫可以拿出來，給其他有需要的人購買，不用浪費」。

Yen說適當地買全新時裝是沒有問題的，但既然要買，就要買高質素的，「不要買質地好差的，著兩次就要揼」。買幾百元，但可以穿著4、5年的衣服，「好抵，對於整個環境來說都好抵」。她喜歡的一個本地時裝品牌，一件外套要2000元不等，但可以「著足幾年，形狀完全沒有變，拿出來可以再賣3、4轉」，她說這才是聰明的購物方法。

Alison也認同應少買衫，她指Green Ladies亦鼓勵「spend less（買少啲）」，但「choose the best（買好啲）」。不過，向人們灌輸快時尚對環境的影響需要時間，在spend less成為社會主流前，建議人們買衫後怎麼善用衣物，是雙軌並行的環保策略。「買衫不是不好，但你可以想想，衣櫃裏面是否已經有類似的款式，是不是買二手，instead（而不是）全新呢？」

此外，對家長來說，實踐spend less的機會較少。多數家長會為小朋友買全新衣服，但小孩長高長胖，很快就要換一批新衫，所以Green Ladies開設童裝系列「Green Little」，讓父母有多個選擇。

收衣原則：非來者不拒

a break 93的二手衫來源是寄賣和捐贈。主要收至少八成新以上的女裝及手袋和有牌子的男裝上衣，也要符合當季款式要求，乾淨、沒有破損；內衣物、質地差劣的衣服、飾物、非正版貨不收。由於店舖位於唐5樓，為免寄賣和捐贈者白走一趟，Yen建議可先發相到他們的fb或Instagram帳號，經評估確定可回收後再親身到訪或寄快遞。

Yen舉例說明判定新舊的原則，如手袖、領口位沒有發黃，沒有起毛粒、披口、污漬等瑕疵。而衣物品牌則不是店舖的着重點，款式和質素更重要，「最重要是件衫尊重客人，她會著得開心」。寄賣的衣服會在店中陳列40天，售出的話，其中兩成收入歸寄賣者。如陳列期間未能售出，衣服就歸店舖所有，有可能轉為義賣、捐到慈善機構，或調整價格再出售。Yen指他們會捐到救世軍，讓衣物再試一次重生，又或與升級再造品牌Pause & Ponder合作，如改牛仔褲為旗袍等。

篩選後增重售率

Green Ladies的收衣原則也類似，惟強調不接收包含皮草的時裝、制服，以及寄賣專員認為不合時宜的服飾，亦少收套裝；可以在網上預約到店篩選。Alison分享，他們一開始什麼衫都收，但發現行不通，重用（售）率只有20多%，所以自2011年起增設挑選的步驟，最新統計有68%收回來的衣物被售出。

開業16年，Green Ladies觀察到現在有愈來愈多人接受二手衣文化，有更多人賣，也有更多人買。他們設衣物升級再造工作坊，也鼓勵人們把店舖無法接收的衣物送往其他渠道。Alison補充，其實每次來寄賣，最多只能寄賣30件，「大家會精挑細選不過時的款式」。在集成、紗廠分店寄存一段時間，未售出的衣物，會轉送藍屋Outlet專賣店，價錢約為其他店的9折，最近有買滿300元減150元的優惠，「低少少價錢再嘗試」。

目前，由於少有男士寄賣或捐贈二手衫，Green Ladies未有男裝業務（亦未開放接收男裝），a break 93亦只有少量男裝上衣。Alison說其實香港男士「都幾環保」，Yen就苦訴想開發男裝業務，無奈男士常「著到穿曬窿」才添新衣，以致無衫可收。

按風格為衣物尋合適平台

兩間店的陳列衣架都經精心擺設。Yen常看日本雜誌，踏進a break 93，右邊是一幅貼滿MORE、MINA、SPUR、non-no等日本時尚雜誌內頁的牆。店舖走日系風格，因為Yen從小到大受日本文化影響。這裏的上衣售價由279至400元不等，不走平價路線，出售Yen認為值得這個價位的衣物。

「不一定是名牌，但fast fashion（快時尚）牌子就不行，有些質素不差，但原本可能只賣199元，跟我們其他衫價位不一樣，客人上來不是look for（為了）它們，她們想找些特別、平常少見的款式。」Yen說店舖的永久會員費為50元，入會後均有9折優惠。a break 93的客群主要是OL（上班族女性），也有中小學老師，「她們日日都被同一班人看着，有時候苦惱不知怎樣襯衫」。

Green Ladies的客路較廣，款式不限，衣物包括晚裝、上班、休閒裝束。Alison說，他們開業較久，有一批忠實客戶，公衆教育活動也令品牌接觸到更多人，目前寄賣者登記人數有2萬5000多人。價位方面，Green Ladies即興配搭了2套衣裝（見另圖），上班用的一套衫連低跟鞋售444元，休閒裝連鞋和飾物則為564元。

Yen曾遇過一些寄賣者，提着紅白藍膠袋上a break 93，然後再到包括Green Ladies在內的二手衣收集平台，「花碌碌、fancy的，就拿來這裏，拿去Green Ladies的就可能是另一類型，再舊一點或有少少瑕疵的就去救世軍」。就像到綠在區區回收點按塑膠、金屬、紙張分類投入家中回收物件，若讀者家中有不同風格的衣物，也可以用類似分類方法，到不同平台或贈或售。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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