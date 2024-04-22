行醫逾半世紀 馳騁籃球場 80歲中醫堅持工作中養生

活力十足--80歲的何樹勛（前）堅持每星期兩天打籃球。相約球友在球場上競技，活動筋骨。（黃志東攝）

【明報專訊】現代人愈來愈重視養生，但很少人將養生與工作聯想在一起。

其實養生與努力工作並非對立，我行醫超過半世紀，今年踏入80歲，堅持一邊工作一邊養生。最重要是工作與休息平衡。

中醫經典《黃帝內經》說：「不妄作勞，故能形與神俱。」意思是不要過度勞累，才有健康身體。可是現今都市人輕視休息的重要。我有不少病人，經常通宵達旦工作，如此透支身體容易誘發嚴重疾病，例如中風、心臟病，甚至過勞死。

臨牀上，不少疾病其中一個重要病因，就是長期過勞，缺乏足夠休息。從四診合參（望、聞、問、切）中發覺到，另一個常見病因是生活作息紊亂，這完全是病人自討苦吃，例如沉迷玩手機、搓麻將，過多酬酢或娛樂活動等，導致休息不足、健康受損，如有上述陋習便應該自我反省一下。

一邊工作一邊養生，我有不費分文的方法。

˙「子午覺」利陰陽調和 養精蓄銳

中醫有「子午覺」之說。子時，即晚上11時至凌晨1時；午時，即早上11時至下午1時。根據中醫理論，子時與午時是人體陰陽二氣交感之時，在這兩段時間入睡，有利陰陽調和、養精蓄銳。子時宜熟睡約6至7小時，午時宜小睡約15分鐘。《黃帝內經》云：「陰平陽秘，精神乃治」，作息平衡，人自然精神爽利。

有病人習慣凌晨2時才睡，午膳時間則喜歡到健身室做運動，其後發覺自己脾氣欠佳，動輒發怒，常因小事與人口角。後來她接受我勸告改變作息習慣，嘗試「子午覺」，3個月後，喜孜孜來到診所，說近來甚少和別人爭拗，人也變得精神，她的脈象明顯比之前平和柔順，面色也容光煥發。所以，想擁有健康身體不一定要進補，充分休息勝過吃補藥百倍。

˙適量運動氣血和順 防慢性病

「藥王」孫思邈說：「養性之道，常欲小勞，但莫大疲及強所不能堪耳。」現代人則不然，辦公室一族坐下來便半天不動，下班後慵懶地呆在家裏，拿着遙控器而不多走兩步。這種生活習慣對健康無益，可是很多病人甚至我的學生都說，現代人就是這樣，是社會常態，但我會形容為病態。

有部分人曾嘗試突破，開始跑步、健身、游泳等，但卻未能持之以恆，熱情過後打回原形。又有一些人矯枉過正，運動過量過劇，汗出如漿，疲勞至極，這樣做只會帶來反效果，對身體有害無益，應了藥王「大疲及強所不能堪」之說。緊記中庸之道，過猶不及，運動必須適當適量。

運動要有恆心，有恆心就必須發掘自己的興趣，推動你堅持下去。

多年來我堅持每星期兩天做我最喜歡的運動，就是打籃球。相約球友在球場上競技，誰勝誰負並不重要，重要的是活動筋骨，寓娛樂於運動中。我在球場上奔跑跳躍，揮手射籃輕而易舉。縱橫馳騁數十載，熱情未減，興趣就是我最大的推動力。現時很多慢性病年輕化，病人年紀輕輕便有三高（血壓、血脂、血糖），要長期服藥控制。我今年80歲，體檢一切正常，沒有三高，原因很簡單，就是我有足夠運動，是以氣血和順，加上注意飲食，自然有效預防慢性疾病。

我醫治中風病人，在他們病情穩定之後，我和我的學生都會勸告他們要多做運動，例如經常十指代梳按摩頭部、活動手指和腳趾、抖動四肢等。避免長時間坐卧，因久坐傷肉，久臥傷氣。中風病人特別需要適量運動鍛煉，改善心血管功能，降低中風復發風險。服藥只是治標，治本之道仍然是運動。

˙積極樂觀 「邪不可干」

情緒好壞，對健康影響極大。情緒可分為積極和消極兩方面；積極正面情緒有益身心，消極負面情緒損害健康。情緒長期過度低落，就會衍生疾病。中醫理論有「抑鬱成疾，不悅傷身」之說。令人聞之色變的抑鬱症，長時間悲觀情緒導致負能量超標，後果不堪設想。我有一個朋友性格內向，缺乏社交，退休後對任何事漠不關心，終日無所事事、悶悶不樂。短短幾個月，外貌迅速衰老，身體機能退化，很多病痛也找上門。這是「不悅傷身」的典型例子。後來他接受勸告，嘗試做義工，自從有了寄託，彷彿找到了人生新方向，性格變得活潑開朗，朝氣勃勃，人顯得年輕，病痛亦明顯減少。由此可見愉快地工作可以改善健康，延年益壽。

凡事以多角度思考，若以正面積極態度看待工作，努力改善自己，與時並進，培養興趣，擴闊視野，或許可以發掘到工作新機遇，有這樣心情必定正能量充沛。《黃帝內經》說：「正氣存內，邪不可干」，虛邪賊風（病毒細菌）也會退避三舍。所以心情愉快態度積極的人，免疫力都會勝人一籌，抱持這樣的心境工作，自然有保健養生功效。

˙享受工作滿足、成就感

滿足感和成就感令人心靈得到慰藉，現代不少科學研究證實工作有滿足感、成就感的人情緒比較穩定，身體較健康。

我有一個學生，曾因為了養兒育女忙於工作，身兼數職，生活好不容易；也許是工作繁重兼缺乏休息及運動，他的身體狀態欠佳。現在子女已經成長，為了改善健康他決心改變生活方式，包括盡量保持作息平衡，並養成行山、游泳及打太極等運動習慣，做自己喜歡的東西——讀書和寫作。最近他參加了大學徵文比賽，得到獎項，非常開心，寫作為他帶來滿足感和成就感，見到他時刻面帶笑容，精神氣色也比以前好，我感到欣慰。

常有人問我為什麼到這年紀還要應診，不怕辛苦嗎？我回答說，自小熱愛中醫這門學問，醫科畢業後不久即開始懸壺濟世。這既是研習中醫必然使命，也是我最大樂趣，能夠學以致用盡展所長。看到病人初診時病容滿面，到後來笑容滿面，致謝聲不絕於耳，我感到非常滿足，為病人戰勝病魔，成就感更是筆墨難以形容。中醫是我終身職業，十分感恩我可以不斷工作，而且做得十分開心，樂此不疲。

我再舉一個例子，報載一名因工業意外導致傷殘的船運工人，利用自身擁有的機械知識，加入義工隊專門為輪椅用家免費維修輪椅，事件感動人心。我十分認同只要在人生道路上找到目標，即使傷殘也可殘而不廢，活出彩虹。施比受更有福，有良好體魄才能施以援手，幫助別人同時也從中獲益，得到滿足感及成就感，無形中達到養生功效，看到該名船運工人年屆70，仍然活力十足，便可見一斑。

生、老、病、死是人生必經階段，沒有人可以例外，只需平常心面對就可以。任何人也會生病，小病是福，能夠持續工作就是一種福氣。工作有貢獻又能養生，利人利己一舉兩得，何樂而不為？

編按：中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。他會在《明報》健康版執筆，分享下半場樂活養生良方。

文：何樹勛（佛教華夏中醫學院院長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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