隨爵士樂演變不同舞風 復古搖擺舞 自由律動忘憂

無年齡界限--「一代搖擺」上月在鰂魚涌社區休憩空間「舍區」舉辦搖擺舞活動。長達3小時的活動，頭30分鐘是新手班（圖），之後是近2個半小時的搖擺舞會，吸引不同年紀的人參加，從大學生、OL到退休人士都有。（鄧宗弘攝）

浮華世界--搖擺舞在1920年代出現後，其輕快的節奏、調皮的舞步在當時大受歡迎，成為一種橫跨不同背景、階層的舞蹈。以1920年代為背景的電影《大亨小傳》（圖）內有不少跳搖擺舞的場景，展現主角所處的浮華世界。（Netflix截圖）

【明報專訊】一個普通不過的周二晚上，晚飯過後，鰂魚涌社區休憩空間「舍區」的舞池已聚滿翩翩起舞的人群，有男有女，有老有幼，雙雙對對，他們跟隨爵士樂曲搖擺起來。場內的disco鏡面球折射出舞者的調皮舞姿、復古舞步，他們重現電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）的查爾斯頓舞（Charleston），時光彷彿回到百多年前。

近年有年輕舞者在社區舉辦搖擺舞會，教授基本舞步，讓搖擺舞的活力，點亮平凡的晚上。對他們而言，只有踏入舞池的瞬間，這個夜晚才真正開始。

搖擺舞（swing dance），可別誤會為在夜店隨意搖頭晃腦的舞種，所謂「搖擺」，其實是指爵士樂中的曲風——搖擺爵士（swing jazz）。本地推廣搖擺舞的舞團「一代搖擺」創辦人之一葉雅澄（Claris）介紹，搖擺舞起源於1920年代美國紐約哈林區，當時的非裔美國人生活困苦，需要空間釋放自己，其中一個方法就是到舞廳跳舞，隨音樂節奏自由舞動，從中感受快樂。那時舞廳會有十多廿人的大樂隊，即場演奏當時最流行的搖擺爵士樂曲——It Don't Mean a Thing、Take the ‘A’ Train等，人們就會隨着音樂搖擺，聞歌起舞。

無固定舞伴 每次轉換展「新對話」

搖擺舞節奏復古、輕快，隨着不同音樂節拍、舞步，可演變出多種舞風，例如：最多人認識的Lindy hop，舞步以6拍和8拍為主，從慢到快的搖擺爵士樂曲都適合跳；電影《大亨小傳》出現的Charleston節奏快，動作充滿爆發力，舞者跳舞時狂放、興奮，感染力強；而Balboa，尤其適合狹小的場地，舞者互相貼近對方，踏着細碎而優雅的步伐起舞。

Claris說：「搖擺舞是社交舞，最大特色就是易學、自由。」有多自由？「搖擺舞有基本舞步和節拍，在這個結構內，其他做的事情全部都很即興」，隨着節奏隨心所欲地轉圈、滑步，也毫不奇怪。二人共舞，舞者分別擔當領舞者（leader）和隨舞者（follower）的角色，每次旋轉、踢腿，領舞者藉由身體接觸，向隨舞者發出信號，一同完成動作。作為社交舞，搖擺舞的趣味在於沒有固定舞伴，樂曲奏起瞬間，彼此就是「3分鐘的朋友」，每次轉換舞伴就像開展一段新對話，「這個對話是不斷從音樂和你的拍檔啟發而來，你們二人就像隨着當下的音樂和氣氛，編織出一篇文章」，即使同一首歌，再跳時，也不再出現一模一樣的舞步。「我想搖擺舞和爵士樂精神的共通之處，都是在於透過音樂和身體感受自由，而在那一刻的自由內，找到屬於自己的空間。」

「怕醜仔」放開懷抱 不同年齡層共舞

新手初跳搖擺舞，她留意到很多都是「怕醜仔」，對於身體接觸覺得尷尬，而且華人文化從小要坐定定、別動來動去，或覺得舞姿尷尷尬尬、不夠「放」，怎樣跨過心理關口？Claris說音樂和現場氣氛會帶動人舞動起來，那些平時不習慣的行為，在跳舞的情景下自然不過，「跳舞就是要拿走別人加在身上的枷鎖」。記者隨Claris參加搖擺舞會，初學舞後步步為營，怕跟不上節拍、怕踩中別人的腳，但接連遇上的舞伴都着記者毋須太在意失誤。Claris表示，「在搖擺舞的世界有句說話：There're no mistakes, only variations」，所有的不同都只是當下的創作（creations）。以為搖擺舞舞者都是性格外向、擅長社交，她說其實很多都是內向的人，「有些人覺得跳舞時，我毋須說話，已能與人『溝通』」，一個眼神、一個身體接觸，勝過千言萬語。她陶醉地說：「個vibe（氣氛）好正！」

成立兩年多的「一代搖擺」，不時會在社區舉辦舞會及搖擺舞體驗班，參加者從大學生、OL到退休人士都有。音樂響起，大家不分長幼、背景，在兩三小時內，拋開一切，使勁搖擺。原來不少新手都是內向型的人，其中一名參加者Doris分享，「我是很I（introvert，內向）的，但搖擺舞很有energy，整個氣氛很吸引，而且這裏不會讓人很有壓力」！在旁的另一名參加者Danny也說，平時一個人玩舞蹈遊戲Just Dance，今次倒是第一次跳出熒幕，真正感受與人共舞，很好玩、很有氣氛。年輕人佔據舞池中心，忘我地起舞，在舞池的一隅，則有一對老夫婦靜靜地牽起手，踏着基本步，享受二人世界。黃太說年輕時，她那代的人很愛到club跳舞：「那時（我）沒機會去，現在就趁退休後來玩。」她和丈夫參加過不少免費舞蹈班，卻不多機會像搖擺舞一樣，可與不同年齡層的人共舞，「這裏很特別，我從未試過與小朋友一齊跳舞」！

疫後釋放情緒 拉近人與人距離

搖擺舞雖有逾百年歷史，卻沒有隨時間而落伍，反而愈來愈多新血加入。「100年前的人跳這種舞，我們今日也在跳，大家一樣這麼開心，因為音樂、舞蹈動作、人與人的連結、表現自我等，是穿越人性、背景和時代的」，尤其經歷疫情後，他們更覺與他人的連結，是當下一代人最需要的。2022年底疫情已近尾聲，他們在聖誕期間與PMQ合辦搖擺派對。當日有超過100人參加，大部分都未曾接觸過搖擺舞，「大家卻跳到瘋了，全場人都在跳舞，沒有人停下來」！經歷疫情所帶來的壓抑與不安，這就像是難得的場合讓大家釋放情緒，重新拉近人與人之間的距離。

踢腿、滑步、叉腰抖抖肩，當晚的搖擺爵士樂曲換了一首又一首，但舞池中的人群彷彿不知疲累，從雙人舞、獨舞、大伙兒再跳到排舞，愈跳愈起勁。記者隨Claris跳了一晚，看着舞者們的笑容，聆聽此起彼落的腳步聲，今夜彷彿不會結束，只要音樂不停，就會一直有人跳下去。●

一代搖擺

Instagram：swingpockethk

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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