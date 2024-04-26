Friday Planner：生命影響生命

【明報專訊】隨手街拍，黑白、晃動、模糊、失焦、冒顆粒。著名日本藝術攝影師森山大道1960年代起穿梭城市捕捉街景，其獨特攝影風格衝擊國內外。2010年代，年屆七八十歲的森山大道仍繼續發揮創意，由攝影轉向創作絲網印刷，發掘更多可能。他將舊作放大成模板，在帆布上複製影像，比如他在2016年「二次創作」的《醜聞/意外(新宿，東京，1968)》，高對比度的照片中可見廣闊的街頭遠處，有一排手持盾牌的人，顯現社會動盪的節奏。據說，森山創作絲網印刷受Andy Warhol啟發，並向他致敬。即日至5月11日，作品於黃竹坑WKM Gallery舉行的森山大道個展「都市浪人」展出。

受Andy Warhol啟發的藝術家，不止森山大道。碰巧中環高古軒同期舉行「安迪‧沃荷的悠悠長影」展覽，展出Warhol畫作、攝影作及影片，以及受他啟發的同代及新生代藝術家之經典作。森山1960年代闖蕩街頭時，Warhol正以名人、消費品等題材，創作普普藝術絲網印刷畫作，例如《銀色伊麗莎白(工作室版)》（Silver Liz [Studio Type]，1963）。展場作品來自世界各地藝術家，包括美國Nathaniel Mary Quinn、日本村上隆、中國曾梵志和瑞士Urs Fischer等，其中Nathaniel Mary Quinn的The Athlete（2024）重新詮釋Warhol《運動員》系列中的拳王阿里、籃球員渣巴，以及金寶湯罐頭。村上隆新作則與Warhol《花》呼應。場內藝術家組合，延綿觀眾想像。

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