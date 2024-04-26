【阿布扎比】中東在威尼斯雙年展

【明報專訊】齋戒月剛完結，經歷了差不多一個月身心靈的休息後，緊接下來就是世界藝術盛事威尼斯雙年展開幕，中東藝文機構皆熱烈參與。近日的中東局勢動盪，藝文界也相當關注，包括藝術界人士聯署要求取消以色列展館等事，帶來很多討論，比如藝術與政治的關聯等問題。以色列展館也決定在加沙戰事停火之前不會開放，在展館前亦有重兵駐守，氣氛甚為緊張。

另一邊廂，其他中東國家展館一切如常，比如阿聯酋、黎巴嫩及沙特阿拉伯等，在主場館之一威尼斯軍械庫（Arsenale）中設有常駐展館。今年阿聯酋的代表藝術家有Abdullah Al Saadi（生於1967年）；黎巴嫩的有Mounira Al Solh（生於1978年）；沙特阿拉伯的有Manal Al-Dowayan（生於1973年）。阿聯酋展館的展覽名為Sites of Memory, Sites of Amnesia，藝術家Abdullah Al Saadi以多媒體創作，呈現其回憶及多年來在阿拉伯遊歷的種種感受，當中包括鑲嵌在微微生鏽的鐵盒中的畫作，並以檔案記錄的方式呈現，感情十分真摯。展覽的設計也很精緻，延綿彎曲的玻璃展架整齊地放置作品，場內亦有派發單張解說策展概念，清晰地為觀者梳理出展覽的脈絡。Abdullah Al Saadi的功架平穩紮實，善於運用現成物表達情感及經歷，同時緊扣阿拉伯文化。2011及2015年他已在阿聯酋展館展出作品。因此，整個展覽在論述及美學上都很紮實，而且平實真摯。可是當展覽過分平穩時，恐怕會在琳琅滿目的威尼斯雙年展中失去焦點。

鄰近的黎巴嫩及沙特阿拉伯展館的兩名代表藝術家皆是女性，觸及女權及對於阿拉伯女性偏見等議題。沙特阿拉伯的展覽名為Shifting Sands: A Battle Song，藝術家Manal Al-Dowayan製造的裝置作品之形態借鏡沙漠玫瑰——是一種在藝術家家鄉Dhahran鄰近的沙漠中常見的水晶。巨大的花瓣形狀裝置一塊塊豎立在展場中，而每瓣皆印有從本地及國際媒體中抽取有關沙特女性的字句，當中亦包括帶有偏見的言論等。此外，藝術家亦在多地舉行工作坊，收集沙特女性的意見，印在作品表面。此舉恍似製造了平台讓沙特女性與外界言論互相對話。作品引起多重反思，也令筆者本身作為女性思考自己看待阿拉伯同伴的眼光。另一邊的黎巴嫩展館，藝術家Mounira Al Solh的作品則偏離現實多一點，以神話出發，圍繞希臘神話中歐羅巴（Europa）被宙斯（Zeus）綁架的經歷，批判神話中的父權主義。展覽名為A Dance with her Myth，藝術家將歐羅巴故事的一般論述，扭轉為歐羅巴有意識地操控被宙斯綁架的整個過程，點出女性對於自身命運的主導權。裝置作品涵蓋多個媒體，包括雕刻、畫作及錄像作品，富有趣味的視覺及美學很能吸引人駐足欣賞。

在威尼斯雙年展除了焦點放在藝術家的創作本身，也能從展館的取向看出國際形勢及國家立場。阿聯酋的中立地位反映在平實穩紮的策展取向；沙特及黎巴嫩似乎試圖以藝術的能力平衡外界對阿拉伯社會中女性地位及權益的偏見。畢竟藝術是反映現實及人文思想的表達，或多或少都會反照到社會及政治的某個面向。

文：鄧芷茵

（游走阿布扎比與香港兩地的策展人 專注當代藝術及文化研究）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

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