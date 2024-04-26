【東京】祈禱的原始風景

【明報專訊】練土、堆疊、造型，往土裏吹一口氣，像是讓生命重生的秘密儀式。陶藝家YOKEY日復日重複這些步驟，把她的土偶作品帶到代官山個展VENUS GARDEN。

第一次見YOKEY，是香港朋友帶我到她與藝術家兼合伙人Rob Kidney主理的藝廊WISH LESS看展覽（有關Rob的文章詳見2023年12月22日的〈The Garden of Love〉）。她開口也是濃濃的英國腔，聽起來卻緩慢溫柔得像日語。像大部分日本女性，YOKEY總慣性站後一步讓她的拍檔說話，低調地微笑着跟每個來賓問好。這種很「日本」的女性特質，讓我不由自主地盯着她看了好一陣子。

我跟YOKEY和Rob間中會吃飯，天南地北地聊。有時只剩下我們兩人便轉用日語交談，她總是很關心我，加上日語用字遣詞和發音那種圓潤感，跟她聊天我總覺得安心。YOKEY展露的這部分特質，與我心目中理想的女性形象非常接近。展覽取名愛神維納斯，展出了非常多女性形象的土偶作品。日本的土偶最早可追溯到繩文時代，推斷為特定的宗教儀式而製作。長野縣的文物土偶棚畑遺蹟，據說有「繩文的維納斯」愛稱；有趣的是，土偶象徵母性而非女性。YOKEY的土偶體態豐腴，一雙粗壯的手臂，刻意模糊的面容，豐滿的臀部，以及貼近大地穩穩站着、粗如圓柱、分開的雙腿，都令我聯想到生過孩子的女性。愛神維納斯輾轉於不同男神間，為泰坦生下神子，又曾與火神Vulcan成為配偶，跟戰神Mars偷情誕下邱比特。她是順應自己的名字語源「wenos」（欲望），還是一直在追尋些什麼？不論是哪一種，我都覺得女性的愛有種綿延不斷的母性在裏頭。看YOKEY的作品我也有這種感覺。

豐腴的體態特徵是母性的具象化，是種會讓人安心的東西；根據本人非正式統計，大部分異性戀男性都喜歡有肉感的女生，也許疲倦時把臉埋到女性胸部，也是在尋求安心感。這次展覽裏，一個名為Star Venus、抬頭仰望天空、雙手捧着一顆星星的土偶是我最喜歡的。那張朦朧的小臉和刻意強調的身體曲線，還有烙下滿身的星星碎片太浪漫。若果展場只有我獨自一人，大概會對着它哭出來。只是放在白色的展示台，我卻無比清晰地看到土偶用力站在空無一人的草原，背後是滿天星星的夜空；即使晚風呼呼吹來，她只一心祈求除了自己以外的人的幸福。這種生命力，是因為做陶時往土裏吹了一口氣嗎？

你問我有無咁誇張呀。有。當看過溫柔的作品，我便明白這是一種神聖而濕潤、包容一切的力量。代官山展場有着大片落地玻璃，抬頭便能看到不同形態的天空。夕陽淺淺地照到YOKEY圓潤的臉上時，我只想感歎，真美麗。不敢當面對她說，寫咗當講咗。太怕醜了，就此擱筆。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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